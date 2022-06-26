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квартира (229) окупація (5829) крадіжка (527) Запорізька область (2560)

Окупанти погрожують фізичною розправою і вимагають у родичів та знайомих ключі від пустих осель ВПО, - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Рашисти вимагають у родичів ключі від квартир та будинків родин, що евакуювались із тимчасово окупованої частини Запорізької області. У разі відмови - вибивають двері та заходять самі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Погрожуючи фізичною розправою, вони цинічно вимагають у родичів та знайомих ключі від пустих осель вимушено переміщених сімей. У разі відмови – вибивають двері і вселяються у квартири, вільно користуючись усім залишеним українцями майном як власним. Стало відомо, що до людей, котрі доглядають за такими помешканнями, приходять "визволителі" і вимагають віддати їм ключі, аби розміститися у цих тимчасово покинутих квартирах", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+11
Для московії - статус країни-терориста та вигнати з ООН.
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26.06.2022 09:40
+10
Місцева вата допомагає окупантам
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26.06.2022 09:44
+10
Бо прокацапські сили у владі
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26.06.2022 09:45
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ключі від квартири гдє дєньгі лєжат
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26.06.2022 09:34 Відповісти
Пора в ООН представить все эти события - МАРОДЕРСТВО И НАСИЛИЕ .
Маску с кацапов надо сдирать - Украина не должна молчать - ПОЗОР И ЕЩЁ РАЗ ПОЗОР !!!!

интревью во все мировые СМИ - кацапы не уважают частную собственность ‼️‼️
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26.06.2022 09:37 Відповісти
А як вони повинні "уважать частную собственность", коли вони не розуміють, "що це таке"? Це психологія "кочівників", які сприймають "чуже" - як "своє", якщо воно (на їх думку) "погано лежить", чи вони мають силу, щоб забрать це чуже силою? Я прожив багато років поряд з потомками кочового народу (казахами) І саме цю рису характеру бачив і у повальної більшості з них (у чоловіків зокрема)
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26.06.2022 10:00 Відповісти
Звідки вони знають хто доглядає і де родичі? Нехай вибивають і живуть там без дверей.
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26.06.2022 09:38 Відповісти
Місцева вата допомагає окупантам
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26.06.2022 09:44 Відповісти
Для московії - статус країни-терориста та вигнати з ООН.
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26.06.2022 09:40 Відповісти
А у нас досі не конфіскували все майно громадян росії у якості репарацій...
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26.06.2022 09:43 Відповісти
Бо прокацапські сили у владі
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26.06.2022 09:45 Відповісти
Ну все! Настав час, нашому гундосику, дуже грізно!.зазирнути фуйлу в очі...
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26.06.2022 09:47 Відповісти
Еще глубже?
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26.06.2022 10:07 Відповісти
а на кой хер им требовать ключи,искать того кто смотрит за квартирой...по моему это 3,14здёжь чистой воды.
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26.06.2022 09:50 Відповісти
Тут дивує інше. Низка країн вважає прийнятним те що робить орда в Україні.
Це Ізраїль, Турція, Китай, Угорщина. Країни продовжують торгівлю, співпрацю з цими покидьками, стають на захист фашизму в московії.
Тому що вони такі самі і підтримують такі ж методи боротьби з тими хто на їх думку заважа їм жити так як вони хочуть.
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26.06.2022 09:53 Відповісти
Деньги не пахнут.Даже если они кровавые.
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26.06.2022 10:32 Відповісти
Крысы мавзолейные халявщиками были еще с 7 ноября 1917 года...як казав народный артист сссра дохлого...Георгий Жжёнов...к власти пришло быдло...убивать грабить насиловать...как повелевал вяликий чЛенин...
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26.06.2022 10:00 Відповісти
 
 