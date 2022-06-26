Окупанти погрожують фізичною розправою і вимагають у родичів та знайомих ключі від пустих осель ВПО, - Запорізька ОВА
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Рашисти вимагають у родичів ключі від квартир та будинків родин, що евакуювались із тимчасово окупованої частини Запорізької області. У разі відмови - вибивають двері та заходять самі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.
"Погрожуючи фізичною розправою, вони цинічно вимагають у родичів та знайомих ключі від пустих осель вимушено переміщених сімей. У разі відмови – вибивають двері і вселяються у квартири, вільно користуючись усім залишеним українцями майном як власним. Стало відомо, що до людей, котрі доглядають за такими помешканнями, приходять "визволителі" і вимагають віддати їм ключі, аби розміститися у цих тимчасово покинутих квартирах", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Вася Быколог
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+10 Oleg Zaporogec
показати весь коментар26.06.2022 09:44
+10 Oleg Zaporogec
показати весь коментар26.06.2022 09:45
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Маску с кацапов надо сдирать - Украина не должна молчать - ПОЗОР И ЕЩЁ РАЗ ПОЗОР !!!!
интревью во все мировые СМИ - кацапы не уважают частную собственность ‼️‼️
Це Ізраїль, Турція, Китай, Угорщина. Країни продовжують торгівлю, співпрацю з цими покидьками, стають на захист фашизму в московії.
Тому що вони такі самі і підтримують такі ж методи боротьби з тими хто на їх думку заважа їм жити так як вони хочуть.