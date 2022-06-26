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Ракетний удар по м.Сарни: під завалами знайдено тіло 4-го загиблого. Двоє осіб у важкому стані

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах у Сарнах на Рівненщині зросла до 4-х осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб - у важкому стані", - інформує очільник регіону.

Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.

Також читайте: Рашисти зруйнували ракетами дві СТО у місті Сарни. 3 людей загинули, 4 поранені, - Рівненська ОВА. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Вы ничего не панимаете. Просто путену нужно сохранить литсо и дать ему пабедить
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26.06.2022 09:49
+6
пан Васько розуміє, що світ передусім переживає за себе, чи можливо Вася вліз би в чиюсь війну, якщо його попередила якась сторона, що вдарить по його країні, якщо він влізе? Тому Васько має розуміти і запитували у свого Президента, який мав зробити свої ракети і своє ППО, а не піаритися на "Великому бузівництві", яке тільки на одну рекламу (бігборди во всій Україні) забрали фінансування на 10 дивізіонів ракетних комплексів "Грім 2". А Президентову Вася був до одного місця, він бажав попіаритися на дорогах, щоб його знову вибрали президентом, все навіть розганяли рекладу, що всі 30 років крали, а Володя хоч щось зробив. Видно, що при Володі розбили все те, що зробили ще прадіди.
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26.06.2022 10:17
+5
А Світ спокійно спостерігає як ні за що вбивають людей.
Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
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26.06.2022 10:06
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Вы ничего не панимаете. Просто путену нужно сохранить литсо и дать ему пабедить
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26.06.2022 09:49 Відповісти
Лицо терориста нужно не сохранять а уничтожить.
Несомненно ему НЕ победить. Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье, Днепр, Киев,... - Украина.
Нету у него столько оружия - это все штурмовать.
путлер - обычный терорист - и мир это понимает.
А тероризм - это глобальная проблема.
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26.06.2022 11:39 Відповісти
А Світ спокійно спостерігає як ні за що вбивають людей.
Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
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26.06.2022 10:06 Відповісти
пан Васько розуміє, що світ передусім переживає за себе, чи можливо Вася вліз би в чиюсь війну, якщо його попередила якась сторона, що вдарить по його країні, якщо він влізе? Тому Васько має розуміти і запитували у свого Президента, який мав зробити свої ракети і своє ППО, а не піаритися на "Великому бузівництві", яке тільки на одну рекламу (бігборди во всій Україні) забрали фінансування на 10 дивізіонів ракетних комплексів "Грім 2". А Президентову Вася був до одного місця, він бажав попіаритися на дорогах, щоб його знову вибрали президентом, все навіть розганяли рекладу, що всі 30 років крали, а Володя хоч щось зробив. Видно, що при Володі розбили все те, що зробили ще прадіди.
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26.06.2022 10:17 Відповісти
те ж таке ПРО - оборонна зброя
ця війна - не лише проти України, але й проти всього вільного Світу та проти мирового порядку, який зараз існує
не надання Україні достатньої військової допомоги лише розпалює цей конфлікт
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26.06.2022 12:34 Відповісти
Бьют по ЖД логистике.
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26.06.2022 10:30 Відповісти
Пане Президенте, чим збивати російські ракети? Скажіть, можуть тисячі асфальтоукладчиків, катків, самоскидів і бітумовозок збивати ракети і літаки, які Ви закупили зщамість ракет, якщо їх перепрограмувати?
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26.06.2022 10:34 Відповісти
Ти ***** недороблений дибіл. Коли останніх два роки почали будувати дороги , бо водії плювалися(мяко сказано) за дороги , щоб переїхати якусь ділянку треба переїхати в буквальному смислі в поле. Багато громад перекривали траси з вимогою, щоб відремонтувати хоч якось дорогу. А чмо тут зараз умняка корчиш. Чи **** інвалід і ти на інвалідному візку далеко від дому не відлучаєшся
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26.06.2022 11:25 Відповісти
"асфальт" - обычный кацапский тролинг. Строили бы школы или больницы - тролили бы это...
Тролинг - это победа и гибель путлеристов. После смерти путлери - НИКТО не сможет быть президентом рф ИЗ-ЗА тролинга. Следующего през-рф - будут постоянно сравнивать с путлером и тролить, что он не такой как путлер... Следующему през-рф нужно будет уничтожить весь мир что-бы переплюнуть путлера и избавиться от кацапских насмешек. Что конечно ему не по удасться.
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26.06.2022 11:46 Відповісти
************ добряче як звичайний ОПотроль, бо якби щось тільки робили по дорогах. Але ж ви добре знаєте, що все було в десятки разів більше й дурдоміше і з фінансуванням, і з ненормальною рекламою, і з асфальтом від "друзів", і з жахливим недофінансуванням ЗСУ, і з повним припиненням ракетних програм тощо.
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26.06.2022 14:18 Відповісти
Я дебіла не буду називати дебілом, бо це занадто багато уваги. Звичайно дуже добре їздиться зараз по дорогах Херсону, Бердянська, Мелітополя, Маріуполя, а вбиті діти і жінки в Бучі, Ірпіна, Гостомелі та інших містаз не будуть перекривати вулиці, щоб Боневтік їм зробив дороги, бо у них після таких дій Боневтіка була одна дорога - катування-гвалтування і на цвинтар.
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26.06.2022 22:32 Відповісти
И шо мистер очевидность? Ты руский чмо-троль
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26.06.2022 11:41 Відповісти
В дзеркало подивись. То ти ще й рускій, виявляється.
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27.06.2022 00:37 Відповісти
 
 