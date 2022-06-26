7 291 13
Ракетний удар по м.Сарни: під завалами знайдено тіло 4-го загиблого. Двоє осіб у важкому стані
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах у Сарнах на Рівненщині зросла до 4-х осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб - у важкому стані", - інформує очільник регіону.
Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.
Топ коментарі
+7 Valter Valter
показати весь коментар26.06.2022 09:49
+6 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар26.06.2022 10:17
+5 Вася Быколог
показати весь коментар26.06.2022 10:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Несомненно ему НЕ победить. Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье, Днепр, Киев,... - Украина.
Нету у него столько оружия - это все штурмовать.
путлер - обычный терорист - и мир это понимает.
А тероризм - это глобальная проблема.
Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
ця війна - не лише проти України, але й проти всього вільного Світу та проти мирового порядку, який зараз існує
не надання Україні достатньої військової допомоги лише розпалює цей конфлікт
Тролинг - это победа и гибель путлеристов. После смерти путлери - НИКТО не сможет быть президентом рф ИЗ-ЗА тролинга. Следующего през-рф - будут постоянно сравнивать с путлером и тролить, что он не такой как путлер... Следующему през-рф нужно будет уничтожить весь мир что-бы переплюнуть путлера и избавиться от кацапских насмешек. Что конечно ему не по удасться.