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Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції: укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово захопленому Енергодарі російські військові намагаються зміцнити свої позиції та риють окопи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Енергодар.

"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться в дописі.

Також зазначається, що поруч із селищем Мічурина (Василівський район) помічено реактивну систему залпового вогню.

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції: укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрадення людей російськими окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи. Їх катують струмом та знущаються, - мер Орлов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Мабуть з тієї ж причини що розмінували Чонгар.
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26.06.2022 10:31
+7
Кто-то умный до вторжения приказал Залужному отвести войска. Енергодар конкретно армия не защищала. И хорошо бы Залужному пояснить сей казус, и с Мелитополем, Херсоном, Бердянском. Был ли у него приказ. Всякий школьник знал, что РФ будет пробивать сухопутный коридор в Крым. Тут либо Зеленской не знал, что значит "дебил", либо знал, что значит "предатель".
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26.06.2022 10:30
+7
Гм, это один меленький вопрос из многих сотен вопросов, как зеленая банда устроила Украине 1941 год.
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26.06.2022 10:31
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Раз в цій війні вже нема ніяких правил та поваг до міжнародних законів,то цих ублюдків можна звідти ну хоч хлором витравити.
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26.06.2022 10:09 Відповісти
А почему мы в своё время не постромли там укрепрайон?Вряд ли они стали бомбить Заэс.
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26.06.2022 10:19 Відповісти
Мабуть з тієї ж причини що розмінували Чонгар.
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26.06.2022 10:31 Відповісти
Гм, это один меленький вопрос из многих сотен вопросов, как зеленая банда устроила Украине 1941 год.
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26.06.2022 10:31 Відповісти
Бо путін нападе.

З цієї ж причини будівництво Курської АЕС продовжується. А зупинити його нам простіше простого. Щоб було для рф ударом на мільярди доларів.

З цієї ж причини Придністров'я існує.

З цієї ж причини Білорусь відповідь не отримала та не була деокупована.
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26.06.2022 10:40 Відповісти
Это не окопы, а их могилы! Там их и похороним. Аминь.
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26.06.2022 10:22 Відповісти
Кто-то умный до вторжения приказал Залужному отвести войска. Енергодар конкретно армия не защищала. И хорошо бы Залужному пояснить сей казус, и с Мелитополем, Херсоном, Бердянском. Был ли у него приказ. Всякий школьник знал, что РФ будет пробивать сухопутный коридор в Крым. Тут либо Зеленской не знал, что значит "дебил", либо знал, что значит "предатель".
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26.06.2022 10:30 Відповісти
А чи були війська та керованість ними?

Мені здається що ми вистояли виключно завдяки ТРО, яке зараз бездарно використовують так як попутали місцями ТРО і ДФТГ.
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26.06.2022 10:38 Відповісти
Мер Енергодара розповідав, що на в'їзді в місті місцеві мешканці просто натовпом кілька днів не пускали орків, а далі відступили, бо ті приготувалися розстрілювати.
Армії і ТРО не було, станцію обороняли нацгвардія зі стрілковою зброєю.
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26.06.2022 15:17 Відповісти
А чого ви очікували? Вчіться. Вони там розмістять РСЗО та арсенал з бк і нічого зробити не вийде.

Но могло б все бути навпаки.
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26.06.2022 10:36 Відповісти
Нажаль орки там вже окопались в декілька ліній ...
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26.06.2022 10:46 Відповісти
пусть сидят пока. сами уйдут, если наши Херсон возьмут и под Запорожьем нажмут.
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26.06.2022 10:56 Відповісти
Ни хрена они от ту да не уйдут, у них защита АЭС + проложат не сколько
линий обороны и выбить их от ту да будит практически не возможно.
Как можно было такое допустить, это же стратегический объект,
Нет ни каких сомнений, что это была сдача юга-востока.
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26.06.2022 11:47 Відповісти
На станції до того всього 11 000 працівників, орки їх будуть використовувати як щит.
Рашка вже заявила, що готові продавати Україні електроенергію. Перед цим станцію навідали їх спеціалісти і виявили, що електроенергію спрямувати на Рашку не вийде, тому будуть просто реалізовувати.
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26.06.2022 15:22 Відповісти
 
 