Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції: укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС. КАРТА
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У тимчасово захопленому Енергодарі російські військові намагаються зміцнити свої позиції та риють окопи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Енергодар.
"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що поруч із селищем Мічурина (Василівський район) помічено реактивну систему залпового вогню.
"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Vlad Lancev
показати весь коментар26.06.2022 10:31
+7 Андрей Лавриненко e607e4e3
показати весь коментар26.06.2022 10:30
+7 Андрей Лавриненко e607e4e3
показати весь коментар26.06.2022 10:31
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З цієї ж причини будівництво Курської АЕС продовжується. А зупинити його нам простіше простого. Щоб було для рф ударом на мільярди доларів.
З цієї ж причини Придністров'я існує.
З цієї ж причини Білорусь відповідь не отримала та не була деокупована.
Мені здається що ми вистояли виключно завдяки ТРО, яке зараз бездарно використовують так як попутали місцями ТРО і ДФТГ.
Армії і ТРО не було, станцію обороняли нацгвардія зі стрілковою зброєю.
Но могло б все бути навпаки.
линий обороны и выбить их от ту да будит практически не возможно.
Как можно было такое допустить, это же стратегический объект,
Нет ни каких сомнений, что это была сдача юга-востока.
Рашка вже заявила, що готові продавати Україні електроенергію. Перед цим станцію навідали їх спеціалісти і виявили, що електроенергію спрямувати на Рашку не вийде, тому будуть просто реалізовувати.