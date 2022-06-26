Внаслідок обстрілу столичного будинку поранення дістали 5 осіб, - голова Нацполіції Клименко

За попередніми даними, п'ять людей поранено внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Суспільне.

За його словами, це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва.

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