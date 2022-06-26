УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17578 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Війна
3 744 8
війна (56332) Київ (13830) обстріл (21024) Клименко Ігор (350)

Внаслідок обстрілу столичного будинку поранення дістали 5 осіб, - голова Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

За попередніми даними, п'ять людей поранено внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Суспільне.

За його словами, це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: рятувальники дістають людей та тварин з-під завалів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я інколи жалкую що є Інтернет і соцмережі. Скільки інформації для ворога,фото,адреси...а повинна бути тиша, рот на замку.
показати весь коментар
26.06.2022 10:26 Відповісти
Час назад россияне уже и видео прилета выложили, видимо избежать и скрыть уже невозможно в этом мире. Плюс Антонина Геращенко по-прежнему все постит.
показати весь коментар
26.06.2022 10:33 Відповісти
дурочка...
показати весь коментар
26.06.2022 11:13 Відповісти
Агент ГРУ рабZei Игорь Корниенко слил всю агентуру путлера работавшую по подготовке нападения на Украину...
По данным его допроса всплыли многие Штирлицы путлера включая Деркача и его группу ..
показати весь коментар
26.06.2022 10:31 Відповісти
Игорь Колесников...
Sorry...
показати весь коментар
26.06.2022 10:36 Відповісти
Які , пля, п'ять постраждалих!? Що ви заявляєте? Називайте якомога більше трупів, сьогодні саміт G7
показати весь коментар
26.06.2022 10:40 Відповісти
Більш того, в попередніх новинах писали як мінімум про одного загиблого, а тут вже про нього скромно мовчать, тільки поранені. Це щоб путіна не сердити?! От Вам і саміт...
показати весь коментар
26.06.2022 10:58 Відповісти
Вимагаю від командованія адекватних мір! Скільки це буде тривати? Повивозили сім'ї та сидять піаряться по ТВ. Я розумію, що немає достатньо зброї, і не пропоную стінку на стінку, але огризайтеся. Самі розказували, що щодня гине по 100 чоловік, так лупаніть по кацапам десь там де вони не чекають. Що це за війна? Военний стан, діти сидять під обстрілами у окопах, воюють за кожне село, а тут повідкривали ресторани, торгують гуманітаркою, косять від армії, та ще поТВ роблять таки заяви, що хоть Святих винось. Гинуть найкращі з нас, мої вчорашні учні, мої сусіди чи зовсім не знайомі люди - помсти, вимагаю помсти! Хай брати-білоруси не думають, що з їхньої території будуть прилітати ракети, а вони будуть пускати кульки та світити ліхтариками. Або боритеся як слід, або впізнаєте, що таке війна у вашому домі. Стосовно ядерної зброї. В нас її немає, але є у зоні враження Ростовська АС, Нововороніжська АС і мабудь Смоленська АС. Хай москалі знають, що їм просто так не мнеться. Треба бути по-зубастій. Нікого ні до чого не закликаю, а висловлюю свою думку! Не на часі? Ні! Вже на часі! Слава Україні!!!
показати весь коментар
26.06.2022 11:11 Відповісти
 
 