Внаслідок обстрілу столичного будинку поранення дістали 5 осіб, - голова Нацполіції Клименко
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За попередніми даними, п'ять людей поранено внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Суспільне.
За його словами, це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва.
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По данным его допроса всплыли многие Штирлицы путлера включая Деркача и его группу ..
Sorry...