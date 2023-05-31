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Мати врятованої з-під завалів у Києві дівчинки - громадянка РФ. Жінку затиснуло бетонною плитою, її намагаються дістати, - Геращенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Наразі рятувальники дістають з-під завалів матір дівчинки, яку раніше передали медикам. Жінку затиснуло бетонною плитою, втім вона наразі жива.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінка, затиснута бетонною плитою після удару ракети, - громадянка Росії. Путін вбив її чоловіка і покалічив дочку. Рятувальники продовжують розбір завалів, щоб витягнути поранену громадянку Росії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва. ФОТО дня

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Как я уже говорил, никто в мире не убил столько рузкоязычных как путин и сталин
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26.06.2022 10:27
+22
А почему только Путин виноват?

Кто привел УДМУРТСКОГО ШИЗОФРЕНИКА во власть? Кто дал ему мандат на уничтожение ГРОЗНОГО? войны в Сирии, Грузии, Украине?

ВСЕ КОЗЛОРЫЛЫЕ СВИНОСОБАКЕНЫ ВИНОВАТЫ...
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26.06.2022 10:40
+17
чому усі ці речники від влади такі огидні?? подоляк, геращенко, арестович, арахамія, ...
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26.06.2022 10:32
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если поменяет гражданство, лишиться рос. пенсии а за что жить? Украина не будет давать ей пенсию. И зачем оставлять в бюджете московии деньги кому то, если их лучше каждый месяц забирать.
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26.06.2022 10:58 Відповісти
чудовий рашиський наратив:

"а как она будет в Украине жить ?"

так само як і всі Українці.
при переселенні росіянина в Україну, він пенсію має одержувати українську, а російська пенсія не виплачується -

по договору про пенсійне забезпечення між країнами СНД від 1990-то... якогось там року
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26.06.2022 11:58 Відповісти
все договоры разорваны их нет.
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26.06.2022 12:08 Відповісти
так і російської пенсії в Україні ніїхто не одержує із чисто технічних причин:

1. між рашкою і Україною немає поштового та банківського сполучення
2. переводі здійснюються через долари, які в рашці не працюють

притиснута плитою є рашиською з російським паспортом
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26.06.2022 12:57 Відповісти
притиснута плитою є рашиською і по паспорту, і по ментальності -
нормальна людина не може залишатись громадянином Росії, бо тоді він автоматично відповідає за злочини Путіна
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26.06.2022 12:51 Відповісти
Как я уже говорил, никто в мире не убил столько рузкоязычных как путин и сталин
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26.06.2022 10:27 Відповісти
Хто дав йому право первих відео? До чого цей пост
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26.06.2022 10:28 Відповісти
влада і її лизоблюди ні в кого дозволів не запитують. Ні на що: навіть на зраду.
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26.06.2022 10:31 Відповісти
Путін нарешті попав в ціль
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26.06.2022 10:29 Відповісти
росіянка , не "руська"...
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26.06.2022 11:03 Відповісти
саме так
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26.06.2022 11:53 Відповісти
впесду твою русь
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26.06.2022 16:42 Відповісти
хорошую рузкую прідавіло, смотрітє в мірє, путєн унічтожаєт хороших рузкіх, екій нєгодяй ( на українців то всім плювати), а от те що хороших рузкіх і рузкоязичних бьют, це неподобтство, Світ чому ти мовчиш. хороших рузкіх і рузкоподібних вбивають, відреагуй!

тупі малороські наративи
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26.06.2022 10:30 Відповісти
її вирізали з-під завалу і зараз виносять
знайшли і її російський паспорт - Волкова Катерина Олександрівна (Москва)

прямий ефір КИЇВ ТРИМАЄ УДАР - 26.06.2022: марафон телеканалу "Київ"
https://www.youtube.com/watch?v=xMHW3wIvMqI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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26.06.2022 10:31 Відповісти
Символічно. ***** її і в Україні знайшов
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26.06.2022 10:31 Відповісти
Угу...Рускіє сваіх нє брасают.
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26.06.2022 10:43 Відповісти
Сруцбкий мир ее и в Киеве достал ...
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26.06.2022 10:31 Відповісти
чому усі ці речники від влади такі огидні?? подоляк, геращенко, арестович, арахамія, ...
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26.06.2022 10:32 Відповісти
зато они твоего путлера в засос целуют по ночам
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26.06.2022 16:40 Відповісти
Бо думають кацапською мовою і коли змушені говорити українською на їх мордах аж піт виступає від "інтелектуальних зусиль".
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26.06.2022 11:33 Відповісти
Тююююю, і що? Та йому на своїх ваньок похуù, ось уже згнило 35000. А то, що там якась - гражданка paZZіі, так то потрібно трубити до їх насєлєнія! Хоча і їм похуù. Розтрублять як завжди що їх вбили клятіє необандєровці.
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26.06.2022 10:33 Відповісти
Ха..Пагібла прі іспалнєнії.
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26.06.2022 10:45 Відповісти
Никто не убил за последние 20 лет столько русских, как путин. Отака хня, малята.
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26.06.2022 10:35 Відповісти
А почему только Путин виноват?

Кто привел УДМУРТСКОГО ШИЗОФРЕНИКА во власть? Кто дал ему мандат на уничтожение ГРОЗНОГО? войны в Сирии, Грузии, Украине?

ВСЕ КОЗЛОРЫЛЫЕ СВИНОСОБАКЕНЫ ВИНОВАТЫ...
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26.06.2022 10:40 Відповісти
Африканское чучело ты мразь самая настоящая) Если ты украинец, а не свинособака, что вероятней судя по твоим недалеким и нелюдским комментам, то нормальным людям стыдно что есть такие твари соплеменники.
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26.06.2022 10:47 Відповісти
это ублюдок провокатор. баню его везде.
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26.06.2022 10:52 Відповісти
Путин совсем что ли дебил? Пускай он обычный нацистский преступник, но это же такой же дебилизм перед саммитом G7 и к подходу 60 суток имплементации ленд-лиза провоцировать страны занять более жесткую позицию, видя ничем не обоснованные обстрелы с 1т топливом и 3т окислителя токсичными, которые явно на такой дистанции не успевают догореть и падают либо с ракетой, либо если там блок разгона отделяется, то упадет где-то в другом месте.

В любом случае жаловаться на эти обстрелы недопустимо. Кучма передал кацапам столько же ракет х-22, сколько было и у них. В счет уплаты долга так называемого, на деле все в коррупции было. Вот теперь кацапы выплачивают "репарации". Сколько там ракет передали, 386 штук? Ну, это только х-22 и всех их отстреляют по Киеву и Одессу, всех до одной. Почти все не будут сбиты ПВО, но будут мазать, от чего не легче. Справедливый и тяжелый урок народу, который позволяет держать себя в цепях перед коррупционерами у власти. Народ, который заслуживает быть защищенным, не допустил бы передаче такой тотальной боевой мощи и занялся бы ее модернизацией, а кацапы как минимум 5 раз уже демонстрировали агрессивное поведение, они даже рассматривали варианты вместо первой чеченской войны (где КГБшники без приказа Ельцина отправили колонну танков из смертников в Грозный, ее уничтожили и Ельцину на стол положили факты, что чеченцы убили наших военных и типа надо воевать, хотя Ельцин уже с Дудаевым заключил бы договоренности и признание Ичкерии как государства) именно атаку по Украине. Потом референдумы вбрасывались бесконечные, затем как мы слили ракеты, то немедленно военная агрессия по тузле. Пока были ракеты, то молчали в тряпочку.
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26.06.2022 10:43 Відповісти
радник глави МВС ??? Геращенко Арестович

не забагато радників під час війни , коли бюджет в 2 раза зменшився?

Чі вожновладці ( марченко геттманцев Найем) мають надії , шо українці РАДІСНО повезуть після 1 липня авто із ЕС І будуть радісно платити таможку на авто в 30-50% від кошторису авто НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ РАДНИКАМ ????
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26.06.2022 10:44 Відповісти
А хто ж буде піарити всю цю сволоту? Це і є їх єдина робота.
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26.06.2022 10:54 Відповісти
Як її витягнуть з тих завалів, певно скаже, що то все праклятиє бєндеровци винуваті.
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26.06.2022 10:46 Відповісти
это может сказать только генетический кацап, и не обязательно он живет на московии. В Украине много таких дебилов с украинским гражданством. А украинец, где бы он не жил всегда посочувствует и поймет.
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26.06.2022 11:08 Відповісти
и к чему это уточнение?
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26.06.2022 10:49 Відповісти
До того,що у неї є родичі,знайомі нарасєї.Дізнаються ж напевно про обстріл,як їхня мокша "денацифікує" житлові будинки , дитсадки і навіть своїх громадян.Після такого будуть свого ботконсного вишкребка і далі підтримувати,чи може дійде нарешті,що вони теж співучасники вбивства українців,а зараз і своєї родички і її родини
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26.06.2022 11:06 Відповісти
Ви переоцінюєте здібності критично мислити в росіян...
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26.06.2022 11:25 Відповісти
Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!
Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 10:53 Відповісти
Нічим. Все "закатано в асфальт". Ми зараз воюємо "на виснаження" тим що отримуємо від Заходу в "гомеопатичних дозах"...
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26.06.2022 11:36 Відповісти
Неначе це когось може зупинити, що вона громадянка РФ, чи життя людини щось варте було колись в РФ, навіть своїх громадян, вже є загиблі громадяни РФ і Білорусі, знову виють сирени, десь обстрілюють і зараз.
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26.06.2022 11:03 Відповісти
Повітряна тривога по всій Україні зараз
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26.06.2022 11:08 Відповісти
Для тех рабсеян, которые до сих пор считают, что это Украина сама себя обстреливает. На каждом самой малой детальке ваших всраных ракет, корявой совковой технологией нацарапана маркировка и этих доказательств преступления ********** многие тонны. То что у вас нет правосудия, ничего, международный суд вас осудит по фактам и вещественным доказательствам. Будете ещё поколения платить за преступления фашистского режима путлера. Изгои мира.
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26.06.2022 11:06 Відповісти
Грех на чужой беде делать политику, но то, что русские убили / ранили семью гражданки рф - эту новость надо максимально раскручивать.
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26.06.2022 11:07 Відповісти
Что Путин наводил ракеты? Мож УДМУРТСКИЙ ШИЗОФРЕНИК самолично отдал приказ бомбить этот дом?

Все КОЗЛОРЫЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ виноваты... Весь их козлорылый питомник....
Поэтому санкции, поэтому козлорылых обезьян выбросили из международного спорта....

Кстати, мало выбросили... ещё нужно из ТЕННИСА и НХЛ...Пусть этот козлорылый Овечкин(любитель Путина) дальше бегает в футбол за Динамо, а не за Вашингтон в НХЛ...
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26.06.2022 11:08 Відповісти
Москальня скаже що то нацисти навмисно витрачають свої ракети на русскіх, яких вони захищають...
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26.06.2022 11:17 Відповісти
А ця "гражданка рф" мітки на будинку цьому не ставила часом?
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26.06.2022 11:49 Відповісти
Метки на статичные объекты не ставят.
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26.06.2022 12:12 Відповісти
Керівництво держави мало б зосередити більші зусилля на запуску в серію ракет середньої дальності які можуть вражати столицю **********. Зараз нам продатуть високоточне промислове обладнання для випуску військової продукції про яке раніше ми навіть мріяти не могли. Закупати і налагоджувати випуск. Якщо ми будемо тотально залежні від поставок то війна затянеться на занадто довгий період. З одного боку це добре для світової спільноти - менше ризиків і гаарантований результат повної економічної деградації **********, але з другої, вбивають "дозовано" саме нас. І коли наступить перемога то хто ж її буде святкувати? Україна потребуватиме робочих рук і сюди кинуться орди переселенців. Перспектива Євросоюзу зажене сюди мільйони "арахамій", "гогілашвілєй"з Кавказу, бурято-якуто-тувиського непотребу і як же без сирійців та палестинців? Затянута війна знищить українців як націю. За оцінками демографів в 2050 нас мало залишитись 27 мільйонів. Це без війни. А після війни? Коли велика кількість біженців - жінок та дітей - не повернеться? Чиновники для того щоб отримувати свої "зароблені важкою та інтенсивною працею" пенсії запустять сюди орди молодих і ладних на все азіатів, арабів та африканців. Або віддадуть Україну переселенцям з Ізраїлю за програмою "Новий Єрусалим"... Куди не кину "оком стомленим, кругом *****", корупція, дебіли... а на додачу ****** кацапи - "нехай би їх побили метастази"...
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26.06.2022 12:08 Відповісти
А давайте можемо напишемо,а що вона тут робить на п'ятий місяць війни?Ховається від режиму?***** ,а чому не поїхала в Європу?Наших дітей і їхніх родичів тоже вбивають,але такого розголосу я не чую як зараз бо це громадяни рф.Навіщо цей жиртрест приїхав і махає її паспортом?Для того щоб ми їй переживалиі хвилювались за неї?
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26.06.2022 12:43 Відповісти
Хм... Дак можливо вона викликала арту "на себе"
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26.06.2022 14:05 Відповісти
 
 