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Мати врятованої з-під завалів у Києві дівчинки - громадянка РФ. Жінку затиснуло бетонною плитою, її намагаються дістати, - Геращенко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі рятувальники дістають з-під завалів матір дівчинки, яку раніше передали медикам. Жінку затиснуло бетонною плитою, втім вона наразі жива.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жінка, затиснута бетонною плитою після удару ракети, - громадянка Росії. Путін вбив її чоловіка і покалічив дочку. Рятувальники продовжують розбір завалів, щоб витягнути поранену громадянку Росії", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Valter Valter
показати весь коментар26.06.2022 10:27
+22 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар26.06.2022 10:40
+17 SuperVsirf .
показати весь коментар26.06.2022 10:32
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Будь ласка, зачекайте...
"а как она будет в Украине жить ?"
так само як і всі Українці.
при переселенні росіянина в Україну, він пенсію має одержувати українську, а російська пенсія не виплачується -
по договору про пенсійне забезпечення між країнами СНД від 1990-то... якогось там року
1. між рашкою і Україною немає поштового та банківського сполучення
2. переводі здійснюються через долари, які в рашці не працюють
притиснута плитою є рашиською з російським паспортом
нормальна людина не може залишатись громадянином Росії, бо тоді він автоматично відповідає за злочини Путіна
тупі малороські наративи
знайшли і її російський паспорт - Волкова Катерина Олександрівна (Москва)
прямий ефір КИЇВ ТРИМАЄ УДАР - 26.06.2022: марафон телеканалу "Київ"
https://www.youtube.com/watch?v=xMHW3wIvMqI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
Кто привел УДМУРТСКОГО ШИЗОФРЕНИКА во власть? Кто дал ему мандат на уничтожение ГРОЗНОГО? войны в Сирии, Грузии, Украине?
ВСЕ КОЗЛОРЫЛЫЕ СВИНОСОБАКЕНЫ ВИНОВАТЫ...
В любом случае жаловаться на эти обстрелы недопустимо. Кучма передал кацапам столько же ракет х-22, сколько было и у них. В счет уплаты долга так называемого, на деле все в коррупции было. Вот теперь кацапы выплачивают "репарации". Сколько там ракет передали, 386 штук? Ну, это только х-22 и всех их отстреляют по Киеву и Одессу, всех до одной. Почти все не будут сбиты ПВО, но будут мазать, от чего не легче. Справедливый и тяжелый урок народу, который позволяет держать себя в цепях перед коррупционерами у власти. Народ, который заслуживает быть защищенным, не допустил бы передаче такой тотальной боевой мощи и занялся бы ее модернизацией, а кацапы как минимум 5 раз уже демонстрировали агрессивное поведение, они даже рассматривали варианты вместо первой чеченской войны (где КГБшники без приказа Ельцина отправили колонну танков из смертников в Грозный, ее уничтожили и Ельцину на стол положили факты, что чеченцы убили наших военных и типа надо воевать, хотя Ельцин уже с Дудаевым заключил бы договоренности и признание Ичкерии как государства) именно атаку по Украине. Потом референдумы вбрасывались бесконечные, затем как мы слили ракеты, то немедленно военная агрессия по тузле. Пока были ракеты, то молчали в тряпочку.
не забагато радників під час війни , коли бюджет в 2 раза зменшився?
Чі вожновладці ( марченко геттманцев Найем) мають надії , шо українці РАДІСНО повезуть після 1 липня авто із ЕС І будуть радісно платити таможку на авто в 30-50% від кошторису авто НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ РАДНИКАМ ????
Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
Все КОЗЛОРЫЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ виноваты... Весь их козлорылый питомник....
Поэтому санкции, поэтому козлорылых обезьян выбросили из международного спорта....
Кстати, мало выбросили... ещё нужно из ТЕННИСА и НХЛ...Пусть этот козлорылый Овечкин(любитель Путина) дальше бегает в футбол за Динамо, а не за Вашингтон в НХЛ...