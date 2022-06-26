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Ракетний удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

Російські окупанти б'ють по території України, зокрема, з регіону Каспійського моря.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегічні бомбардувальники - ТУ-95 та Ту-160, якими завдали удару по Київщині сьогодні. Ці бомбардувальники застосовують з району Каспійського моря, в районі Астрахані вони звідти злітають. ... Ракети, які вони запускають можуть летіти на відстань 5 500 км, тобто їм (літакам. - Ред.) залітати до нас абсолютно не обов'язково. Їм треба просто злетіти в повітря, вийти на бойовий курс і випустити ті ракети.

Таких ракет було від 4 до 6 сьогодні. Наша ППО спрацюцвала, частину ракет було збито", - сказав він.

Також читайте: Матір врятованої з-під завалів у Києві дівчинки - громадянка РФ. Жінку затиснуло бетонною плитою, її намагаються дістати, - Геращенко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Самая непыльная работёнка у кацапских военных преступников, пилотирующих те самолёты. Кто? Что? Концов не найти. Просто придется их убивать в алфавитном порядке по спискам авиаполков.
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26.06.2022 11:14
+9
як це вплине на частоту ракетних ударів із Московії по Україні? Чи ми вже в НАТО?
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26.06.2022 11:10
+7
Тільки Десна? Яворівський, другі ,знаєте які... хтось наводить,а буданов коментує ,замість знайти і знешкодити. Та і кораблі як стояли так і стоять. Україна мовчить
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26.06.2022 11:11
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НАТО на предстоящем саммите в Мадриде 28 июня может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времени окончания холодной войны, пишет El Pais. https://elpais.com/internacional/2022-06-26/la-otan-decidira-en-madrid-el-mayor-despliegue-militar-desde-la-guerra-fria.html
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26.06.2022 11:07 Відповісти
як це вплине на частоту ракетних ударів із Московії по Україні? Чи ми вже в НАТО?
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26.06.2022 11:10 Відповісти
Скоро посмотрим на Литве, как НАТО защищает своих членлв
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26.06.2022 13:15 Відповісти
"На Литве" це яким езигом? Кацикофским?
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26.06.2022 14:41 Відповісти
Закроют небо❗И ПРО, хаймарсов дальнобойных направят Украине.
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26.06.2022 11:18 Відповісти
Столтенбаума пора заменить адекватным человеком.
Даже сравнить его с Расмуссеном - небо и земля.
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26.06.2022 11:30 Відповісти
НАТО это дырка от бублика.
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26.06.2022 11:28 Відповісти
А вчора по Десні били з півночі - товариш казав що одна з ракет пролетіла прямо над його домом!
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26.06.2022 11:08 Відповісти
Тільки Десна? Яворівський, другі ,знаєте які... хтось наводить,а буданов коментує ,замість знайти і знешкодити. Та і кораблі як стояли так і стоять. Україна мовчить
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26.06.2022 11:11 Відповісти
Тримайтесь!
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26.06.2022 11:52 Відповісти
А як же ракета пролітала над ЗАЕС з півдня?
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26.06.2022 11:10 Відповісти
Ця ж хрінь летить не по прямій, для неї можно розробити маршрут для обходу про, використовувати рельєф.
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26.06.2022 11:31 Відповісти
така велика дистанція неможлива без наведення. то яке наведення використовують ці ракети? чи можна заклинити?
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26.06.2022 11:14 Відповісти
Може россиянка наводила❓
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26.06.2022 11:20 Відповісти
может, сама на себя
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26.06.2022 11:32 Відповісти
Якщо пускалм з Ту-95МС, та ТУ-160, то ракети Х-55. Система ІСН + замір контьрольних точок по висоті для коррекції маршруту.
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26.06.2022 11:24 Відповісти
хм.Система ІСН + замір контьрольних точок по висоті для коррекції маршруту: а что за электроника внутри не зн?
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26.06.2022 13:10 Відповісти
Самая непыльная работёнка у кацапских военных преступников, пилотирующих те самолёты. Кто? Что? Концов не найти. Просто придется их убивать в алфавитном порядке по спискам авиаполков.
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26.06.2022 11:14 Відповісти
касается всех ублюдков в форме
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26.06.2022 11:19 Відповісти
Вже зараз потрібні списки цих потвор
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26.06.2022 14:10 Відповісти
Питання про пи"здеж не до Столтенберга,а до Зе презедента.
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26.06.2022 11:21 Відповісти
столько молодых мужиков шляются по Украине, уже за такое время могли их собрать, провести военную подготовку и пусть приносят пользу. Или работают. Комендантский час продолжить для отлова, а там есть что ловить.
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26.06.2022 11:22 Відповісти
Отловись в бельгии
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26.06.2022 11:39 Відповісти
меня не возьмут по возрасту, а ты подойдешь
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26.06.2022 11:45 Відповісти
Одинак, дєдушка? В тебе нема зятька, синка, онуків тощо?
Як мені "подобаються" іксперди, які сидячи у безпеці, когось змушують йти на смерть.
Може ще й небезкоштовно. Бумеранга тобі, дєдуля по самі гланди, бо незабажай іншим, чого собі не бажаєш.
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26.06.2022 11:54 Відповісти
Не переживайте, на західній Україні в областях, що межують з ЄС тепер військові з поліцейськими проводять щоденні облави з 9 по 23 год на чоловіків: зупиняють автомобілі, чатують на парковках, біля магазинів, кафе, зупиняють на вулицях, ходять по парках, дворах і оформляють повістки. Звісно на порушення ніхто не скаржиться, бо глухий номер, на такі претензії пакують в машину і везуть в поліцію. Вигляд такої "мобілізації" як в Лугандонїї, де аналогічно хапають чоловіків з різницею, що везуть відразу в військову частину.
З такими "зусиллями" влади по входженню в ЄС, у нас скоро теж будуть пакувати в автозаки і вести у військові частини. Так що "інтеграція" в ЄС в сфері дотримання прав вже повним ходом відбувається)
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26.06.2022 11:57 Відповісти
..тобі знайомо слово *мобілізація* ? Думається, що ти й гадки не маєш..що це і з чим це їдять. Так от..Шановний.. *хапають* тих, хто ховається від мобіізації. Зараз до поліції передають дані про ухилянтів та втікачів. Виловлюють багато де. І не бреши...що виписують повістки всім підряд. Якщо у тебе не буде документів... то тебе загребуть...и якщо ти у базі ухилянтів. А така база вже працює повним ходом. Чи може розкажеш казку, що хапають всіх і виписують повістки? Пам*ятаєш..як кацапсячі придумали казку...** ..зняли з поїзда і відправили в Нацгвардію**? Та й годі вже так брехати відчайдушно. )))
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26.06.2022 16:01 Відповісти
Вообще-то логично ******* по этим самолётам с украинской территории -
пусть тренируются принимать наши ракеты.
Просто валить все Ту-160 над Каспием - и у них настанет прозрение.
Ту-95 - не такая дорогостоящая цель, но и она сгодится.
Это вопрос применения современных ракет "воздух-воздух", от которых
большому бомбардировщику увёртываться весьма не просто.
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26.06.2022 11:27 Відповісти
Нужно по периметру каждого города на крышах многоетажек расставлять расчеты с ПЗРК которые самые ефективные в борьбе с крылатыми ракетами
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26.06.2022 11:30 Відповісти
И снабжать их данными о взлётах и перемещениях бомберов
с американских спутников.
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26.06.2022 11:32 Відповісти
Да тут через Борщаговку ракеты летели над головой хоть тапком их сбивай. Почему не поставить на крышах домов людей со стингерами не понимаю
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26.06.2022 11:36 Відповісти
Так стингер не наведется ни по высоте, ни по скорости на x-22, которая пикирует под некоторым углом. Даже если он заранее готов в стрельбе. Как он ее догонит?

От калибров же нужны турельки с экипажем и 4 или 6 стингерами на стационарном базировании. Вот ими маневрировать и понимать примерный курс полета и сбивать калибры можно даже с уверенностью некоторой. А x-22 и искандер сбивать нечем, в пикировании скорость же огромная, по сути 1 километр и 1 секунда, надо иметь специфическое пво как двуствольный пулемет до 105 градусов наклона, чтобы вертикально вверх смотреть, ну и взрыватели по радару иметь с лазерным лучом для управления. Тогда можно расстрелять ракету за 1-2 секунды до ее попадания в цель, но это надо действительно держать пулемет прямо на курсе цели, да и ракета не обязательно взорвется в воздухе, может уйти с траектории при потере руля какого-то или стабилизатора, уйти от пулеметной очереди и попасть в жилой дом, а не в цель.
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26.06.2022 11:43 Відповісти
пусть поставит операторов со старстриками, те, вроде, 5 махов дают, в чём проблема?
все старстрики охраняют дачу нашего брежнева?
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26.06.2022 11:49 Відповісти
Наведение возможно только на встречном курсе,
за некоторое количество секунд перед попаданием.
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26.06.2022 12:36 Відповісти
..читаешь..и думаешь...))) Какая фантазия даром пропадает!! Ты дружок этой фантазией...а по иному идиотским бредом хорошие бы деньги мог бы в другое время зарабатывать. Такое сморозить... надо уметь. ))))
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26.06.2022 16:07 Відповісти
до залужного дойдёт, дайте немного времени
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26.06.2022 11:44 Відповісти
не подваниваний на Залужного. И не махи бери, а асфальт
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26.06.2022 14:14 Відповісти
я как раз голосовал за Порошенко, который прекрасно понимал сущность московии и их полудуркового населения!
так что тут ты выстрелил себе в голову
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26.06.2022 14:59 Відповісти
Вы б военных хотя бы в обсуждение своих идиотский бредней не впутывали б... Люди воюют..а не хернёй вроде Вас занимаются! То что Вы тут несёте... иначе чем бредом не назвать. А ещё точнее...ИДИОТИЗМ!!! Дети!! Откуда вы повылазили со своими детскими идеями?!
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26.06.2022 16:13 Відповісти
Римляни в якості жесту оголошення війни виїжджали до меж країни ворога та кидали в землю списа. Я ж кажу, нехай хто біля кордони кине за межі хоч камінчик.
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26.06.2022 11:33 Відповісти
Это уже эскалация или еще нет? Почему мы не стреляем в ответ по территории врага?
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26.06.2022 11:34 Відповісти
Потому что в ответ расхерачат весь киев, тебе надо
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26.06.2022 11:40 Відповісти
А что это даст ? На Банковой никто не сидит. Накидать ракет навмання,
чтобы CNN крутило кадры ихнего скотства по всему миру ?
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26.06.2022 11:47 Відповісти
А так розхірачили тільки Маріуполь, Сєвєродонецьк, ..., але то таке.
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26.06.2022 11:59 Відповісти
А Українські ракети є? ракетний комплекс виготовляв ракети для бувшого срср , а виготовити ракети по удару по Каспійському і московських базах вже пора.
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26.06.2022 11:37 Відповісти
За тридцать лет ничего не изготовили, а сейчас изготовят
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26.06.2022 11:41 Відповісти
А американские ракеты Антарес на чьих двигателях летают?
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26.06.2022 12:26 Відповісти
ти типу 30 років спав? які к хрінам ракети..в 90-х все демілітиризували й розвалили. зараз тільки асфальт наше всьо
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26.06.2022 11:56 Відповісти
Весь СНГ уже заасфальтирован по нескольку раз, а в Украине впервые за 30 лет что то заасфальтировали и уже пожалели.
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26.06.2022 13:22 Відповісти
не пойму, сложно поставить несколько расчётов со стингерами вокруг Киева, на расстоянии 5-10 км?
гражданские успевают заснять пролет этих ракет на мобильные телефоны, блеать, оператор стингера уж точно раздуплиться?!
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26.06.2022 11:43 Відповісти
Для этого нужны или данные со спутников, или хотя бы организованные команды наблюдателей в приграничных районах.
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26.06.2022 11:53 Відповісти
так нужно организовать "организованные команды наблюдателей", раз нет других средств и способов, блеать!! пните там кто-нибудь залужного, может выйдет из летаргического сна?!
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26.06.2022 14:57 Відповісти
То есть пролетело над территорией Украины 600км. примерно. Это что за страна такая?
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26.06.2022 12:07 Відповісти
Сколько сбито - мы не знаем.
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26.06.2022 12:38 Відповісти
боятся уже летать свободно в украине
держат подальше свой хлам советский
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26.06.2022 12:43 Відповісти
Если бы при взлёте Ту-160 взлетал и наш F-16 (F-35), ситуация поменялась бы кардинально. И не надо закрывать небо. Сами закроем.
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26.06.2022 14:00 Відповісти
..да да..дурашка..))) Ту -160 взлетел с Энгельса...Саратовской области... а наш F-16 с Ивано-Франковска... и дальше начинай бредить....)))) Закрывай....)))
Знаешь..что самое смешное в твоей тупой писанине? Что точно так же ты можешь писать о пробемах беременности у австралийских кенгуру. Знания одинаковые!)))
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26.06.2022 16:19 Відповісти
А на шойгу с дегенералом срю почему было не захреначить ракетами?
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26.06.2022 14:53 Відповісти
 
 