Ракетний удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря, - Повітряні Сили ЗСУ
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Російські окупанти б'ють по території України, зокрема, з регіону Каспійського моря.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Стратегічні бомбардувальники - ТУ-95 та Ту-160, якими завдали удару по Київщині сьогодні. Ці бомбардувальники застосовують з району Каспійського моря, в районі Астрахані вони звідти злітають. ... Ракети, які вони запускають можуть летіти на відстань 5 500 км, тобто їм (літакам. - Ред.) залітати до нас абсолютно не обов'язково. Їм треба просто злетіти в повітря, вийти на бойовий курс і випустити ті ракети.
Таких ракет було від 4 до 6 сьогодні. Наша ППО спрацюцвала, частину ракет було збито", - сказав він.
Топ коментарі
+14 Garry Grant
показати весь коментар26.06.2022 11:14
+9 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+7 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар26.06.2022 11:11
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Даже сравнить его с Расмуссеном - небо и земля.
Як мені "подобаються" іксперди, які сидячи у безпеці, когось змушують йти на смерть.
Може ще й небезкоштовно. Бумеранга тобі, дєдуля по самі гланди, бо незабажай іншим, чого собі не бажаєш.
З такими "зусиллями" влади по входженню в ЄС, у нас скоро теж будуть пакувати в автозаки і вести у військові частини. Так що "інтеграція" в ЄС в сфері дотримання прав вже повним ходом відбувається)
пусть тренируются принимать наши ракеты.
Просто валить все Ту-160 над Каспием - и у них настанет прозрение.
Ту-95 - не такая дорогостоящая цель, но и она сгодится.
Это вопрос применения современных ракет "воздух-воздух", от которых
большому бомбардировщику увёртываться весьма не просто.
с американских спутников.
От калибров же нужны турельки с экипажем и 4 или 6 стингерами на стационарном базировании. Вот ими маневрировать и понимать примерный курс полета и сбивать калибры можно даже с уверенностью некоторой. А x-22 и искандер сбивать нечем, в пикировании скорость же огромная, по сути 1 километр и 1 секунда, надо иметь специфическое пво как двуствольный пулемет до 105 градусов наклона, чтобы вертикально вверх смотреть, ну и взрыватели по радару иметь с лазерным лучом для управления. Тогда можно расстрелять ракету за 1-2 секунды до ее попадания в цель, но это надо действительно держать пулемет прямо на курсе цели, да и ракета не обязательно взорвется в воздухе, может уйти с траектории при потере руля какого-то или стабилизатора, уйти от пулеметной очереди и попасть в жилой дом, а не в цель.
все старстрики охраняют дачу нашего брежнева?
за некоторое количество секунд перед попаданием.
так что тут ты выстрелил себе в голову
чтобы CNN крутило кадры ихнего скотства по всему миру ?
гражданские успевают заснять пролет этих ракет на мобильные телефоны, блеать, оператор стингера уж точно раздуплиться?!
держат подальше свой хлам советский
Знаешь..что самое смешное в твоей тупой писанине? Что точно так же ты можешь писать о пробемах беременности у австралийских кенгуру. Знания одинаковые!)))