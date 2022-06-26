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Захоплення РФ Сєверодонецька - значний успіх, але це ще не увесь Донбас, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Розвідка Великої Британії оцінює захоплення російською армією Сєверодонецька як значне досягнення, але зауважує, що це лише одне з багатьох завдань у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в огляді британської розвідки за 26 червня.

Зазначається, що більшість українських захисників, найімовірніше, залишили оборонні позиції у Сєверодонецьку.

"Захоплення Росією міста є значним успіхом у межах її зменшених цілей війни (виходу на кордони Донецької і Луганської областей. – Ред.). Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одне з низки непростих завдань, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це, у тому числі, наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - зазначає британська розвідка.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Может кому-то и успех, но недавно с беженцами из Северодонецка общался, разнесли все им и родным...дома и квартиры, все практически сгорело, одни маты и слеза от такого "успеха" ненормального российского дикого стада.
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26.06.2022 11:18
+10
Як бачимо зброї та *********** від партерів катастрофічно мало.

Можна стверджувати що гарантії безпеки через відмову від атомної зброї не виконуються, а вони лиш спасають себе щоб потім не бути наступними.
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26.06.2022 11:26
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А до цього таж розвідка писала,що місто не має стратегічного призначення і здати його було б логічно. Успіх в тому,що конкурс генералів на заміщення Залужного провалився,захисників міста кинули без плану в бій,а потрібно було просто відійти. До речі,а де сам ресурс. Те що пишуть на українському сайті не відповідає дійсності
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26.06.2022 11:15 Відповісти
Может кому-то и успех, но недавно с беженцами из Северодонецка общался, разнесли все им и родным...дома и квартиры, все практически сгорело, одни маты и слеза от такого "успеха" ненормального российского дикого стада.
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26.06.2022 11:18 Відповісти
Німці відео показували,як на питання про "визволителів " жінка розруху показала. Прогнозувати можна все,аналізувати також,але як прийняти міста в руїнах, наступні міста.....
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26.06.2022 11:22 Відповісти
А матюки в чий бік,перепрошую?
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26.06.2022 11:48 Відповісти
Як бачимо зброї та *********** від партерів катастрофічно мало.

Можна стверджувати що гарантії безпеки через відмову від атомної зброї не виконуються, а вони лиш спасають себе щоб потім не бути наступними.
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26.06.2022 11:26 Відповісти
Какие еще гарантии? Меморандум это филькина грамота, просто пустышка. Спасибо за все это Кравчуку и всем остальным.
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26.06.2022 11:29 Відповісти
виходить, що коли від імені України кравчук підпсував фількіну грамоту всі все знали, але промовчали, але це вибачайте продиктований тодішньою політикою перезавантаження відносин з рф, м"ягко кажучі теж недобрий вчинок, не те, чим можна похвалитися в порядному суспільстві, тим більше зараз, коли вже нарешті бачить і дитина чим закінчується така політика.
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26.06.2022 11:39 Відповісти
Не мудруй, починаючи з того, що меморандум від України підписав Кучма, а не Кравчук)))
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26.06.2022 13:32 Відповісти
Не волнуйтесь после бм все договора Филькина грамота и пустышка, как видите все решается только силой оружия.
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26.06.2022 11:44 Відповісти
Оружия нет вообще от слова совсем
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26.06.2022 11:38 Відповісти
у ********* все филькина грамота
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26.06.2022 11:49 Відповісти
Меморандум- фількіна грамота, це не договір, а пам'ятка, протокол про наміри, не більше.
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26.06.2022 13:37 Відповісти
Да да все теперь филькины грамоты и ваши фантазии тоже.
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26.06.2022 15:20 Відповісти
Сколько можно про этот меморандум писать? В меморандуме страны-подписанты обязуются не нападать на Украину. Ни о какой поддержке там и слова нет. Его только рашка нарушила.
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26.06.2022 13:53 Відповісти
Вам стоит прочесть то о чем вы рассуждает.
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26.06.2022 15:21 Відповісти
а ще це говорить що люди, які в це все лайно продовжують вірити мають проблеми з реальністю, їм легше тікати від фактів і повторювати мантру про Домбас бомбілі 8 лет, ніж прийняти правду, признати помилки хоча би перед собою, що свє щастя просрали самі не без допомоги рф, але все ж таки...і спробувати хоч щось виправити. Якщо зробили би правильні висновки нарешті - то вже можна вважати що хоч щось виправили.
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26.06.2022 11:42 Відповісти
"Наверняка путлеровцы и донецк с луганском обстреливали по несколько снарядов а потом винили в этом всу для лживой пропаганды что путлер якобы спасает дамбасят." - я вам навіть відео докази предоставлю:

29.07.2014 Шахтерск Хаотичный минометный обстрел террористами
https://www.youtube.com/watch?v=cBSfomXF1Zc

Да ето Шахтерск, да ето Юбилейный. Здание за стадионом дворец спорта «Олимп». если прикинуть куда наведены минометы, то получается густо заселенный район, от туда и дым. Местные могут легко определить, по разрушениям в етом районе, куда попали болванки. Насчет "отрубить руки саперной лопаткой" - поддержываю.

Такого було багато але російська імперська машина зачищає та заспамлює будь-які сліди зроблених нею злочинів.
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26.06.2022 12:20 Відповісти
успех еще тот-взяли под контроль десяток квадратных км развалин угробив тысячи своих солдат.Если бы такие "успехи" были бы например у США в Ираке и о них узнало общество,то думаю,полетели бы головы не только среди генералов,но и среди высшего политического руководства.
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26.06.2022 11:28 Відповісти
Сравнил украинцев с иракцами, которые бросали целые танковые дивизии в пустыне. Ирак называют "минометной войной", показатель того насколько все было несерьезно.
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26.06.2022 12:42 Відповісти
Як не крути, а ціна успіху має значення. Не для Пукіна. Йому все рівно, скільки його вояків здохне. Він політик і прагне до реалізаціі політичних цілей. Хай і мало змістовних. А ось для його єнералов, має
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26.06.2022 11:30 Відповісти
"Успех - это еще не точка, неудача - это еще не конец: единственное, что имеет значение, - это мужество продолжать борьбу". Уинстон Черчилль
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26.06.2022 11:32 Відповісти
Потім будуть казати, це ще не увесь схід, це ще не уся Україна...
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26.06.2022 11:35 Відповісти
Коли російські окупанти знищили мости в Сєвєродонецьку, українські захисники почали відчувати проблеми з доставкою ресурсів та евакуацією поранених. А понтонні переправи та броди організувати не вдалося. В результаті ЗСУ були змушені відійти з населеного пункту. Про це порталу "НВ" розповів заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко, інформує UAINFO.org.

Він був у складі підрозділів, які воювали в місті.

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"Насправді, найголовніша проблема Сєвєродонецька - сумнівне керівництво, яке додумалося робити ротацію військ в умовах, коли немає мостових сполучень, немає понтонної переправи (між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. - Ред.). Підвозити ********** для танків, мінометів човнами неможливо. Не було зроблено нормальних бродів, понтонних переправ. Я вже мовчу про швидку евакуацію поранених", - заявив Назаренко.

За словами військового, без налагодженої логістики та комунікації ефективно протистояти окупантам було неможливо, не кажучи вже про контрнаступ. Заступник командира "Свободи" вважає, що Сєвєродонецьк можна було відбити, якби прийшло підкріплення - добре навчені та високомотивовані підрозділи.

Поки росіяни не знищили мости, ЗСУ ефективно обороняли місто і переходили в контратаки. Як стверджує Назаренко, українські захисники "майже звільнили" місто.

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"Сєвєродонецьк можна було б і повністю звільнити, якби генерали, які відповідали за даний сектор, вирішили проблеми з підвезенням, з комунікаціями. Але ситуація сильно ускладнилася, коли були знищені всі мостові переправи та не були наведені понтони", - додав Назаренко.

Заступник командира "Свободи" також розповів, як його підрозділ відходив з Сєвєродонецька. Угруповання виявилося розділене на дві частини, і кожна з них перебувала "майже в оперативному оточенні". Прориватися довелося з боєм і під постійними обстрілами.

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UAINFO
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26.06.2022 11:37 Відповісти
Захват Россией города является результатом неэффективности союзников в предоставлении Украине современного оружия.
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26.06.2022 11:42 Відповісти
владимир ссцаныч, ты задолбал уже своей темой что виноваты все кругом.

прекращай на войне делать бизнес
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26.06.2022 11:51 Відповісти
Ха, это мы еще до зимы не дошли. Зимой полностью перекроют поставки газа, взорвут газгольдеры в Германии, в суэцком канале какой-то контейнеровоз перекроет на месяц весь канал, сев на мель, да и терминалы приема СПГ тоже проходной двор, устрой взрывы и немцы будут только 3 месяца проектную документацию ремонта составлять. Вот тогда увидите настоящий позор Европы, как она будет прогибаться и везтись на детский провокации. Они просто не росли в жестком мире и разучились эффективно вести себя с гопником. Это у нас все знают базовые принципы уличного выживания, что если ты показал слабость или пошел на уступки, то будет хуже и только хуже.
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26.06.2022 11:52 Відповісти
А видео с 1500+ пленными мы конечно же не покажем. И гаубицу цезарь тоже захватили - но не покажем. Парни, вы так можете и войну выиграть, нам главное не показывайте.
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26.06.2022 12:01 Відповісти
це не успіх а переломний момент
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26.06.2022 12:05 Відповісти
Вспомнил, как Ходжа Насреддин играл с Агабеком в шахматы.
Агабек жадно хватал пешки и другие фигуры, но проиграл партию.
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26.06.2022 13:12 Відповісти
Ну оборонять город атакуемый с трех сторон превосходящими силами противника, при огромном превосходстве в арте, да еще и имея в тылу реку мосты через которую разрушены - практически невозможно... Понтонные переправы? Их разрушили бы точно так же, а на лодках много не привезешь... Так, что Северодонецк оборонялся столько сколько это было возможно и еще месяц.
С Лисичанском будет тоже не так просто удержать... Буду поджимать с тылу, отрезая от Бахмута и Сиверска... Весь этот выступ в сторону противника очень и очень тяжело удержать вообщем.
Это было ясно еще до начала боёв.
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26.06.2022 14:29 Відповісти
 
 