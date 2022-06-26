Захоплення РФ Сєверодонецька - значний успіх, але це ще не увесь Донбас, - розвідка Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розвідка Великої Британії оцінює захоплення російською армією Сєверодонецька як значне досягнення, але зауважує, що це лише одне з багатьох завдань у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в огляді британської розвідки за 26 червня.
Зазначається, що більшість українських захисників, найімовірніше, залишили оборонні позиції у Сєверодонецьку.
"Захоплення Росією міста є значним успіхом у межах її зменшених цілей війни (виходу на кордони Донецької і Луганської областей. – Ред.). Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одне з низки непростих завдань, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це, у тому числі, наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - зазначає британська розвідка.
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Можна стверджувати що гарантії безпеки через відмову від атомної зброї не виконуються, а вони лиш спасають себе щоб потім не бути наступними.
29.07.2014 Шахтерск Хаотичный минометный обстрел террористами
https://www.youtube.com/watch?v=cBSfomXF1Zc
Да ето Шахтерск, да ето Юбилейный. Здание за стадионом дворец спорта «Олимп». если прикинуть куда наведены минометы, то получается густо заселенный район, от туда и дым. Местные могут легко определить, по разрушениям в етом районе, куда попали болванки. Насчет "отрубить руки саперной лопаткой" - поддержываю.
Такого було багато але російська імперська машина зачищає та заспамлює будь-які сліди зроблених нею злочинів.
Він був у складі підрозділів, які воювали в місті.
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"Насправді, найголовніша проблема Сєвєродонецька - сумнівне керівництво, яке додумалося робити ротацію військ в умовах, коли немає мостових сполучень, немає понтонної переправи (між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. - Ред.). Підвозити ********** для танків, мінометів човнами неможливо. Не було зроблено нормальних бродів, понтонних переправ. Я вже мовчу про швидку евакуацію поранених", - заявив Назаренко.
За словами військового, без налагодженої логістики та комунікації ефективно протистояти окупантам було неможливо, не кажучи вже про контрнаступ. Заступник командира "Свободи" вважає, що Сєвєродонецьк можна було відбити, якби прийшло підкріплення - добре навчені та високомотивовані підрозділи.
Поки росіяни не знищили мости, ЗСУ ефективно обороняли місто і переходили в контратаки. Як стверджує Назаренко, українські захисники "майже звільнили" місто.
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"Сєвєродонецьк можна було б і повністю звільнити, якби генерали, які відповідали за даний сектор, вирішили проблеми з підвезенням, з комунікаціями. Але ситуація сильно ускладнилася, коли були знищені всі мостові переправи та не були наведені понтони", - додав Назаренко.
Заступник командира "Свободи" також розповів, як його підрозділ відходив з Сєвєродонецька. Угруповання виявилося розділене на дві частини, і кожна з них перебувала "майже в оперативному оточенні". Прориватися довелося з боєм і під постійними обстрілами.
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Агабек жадно хватал пешки и другие фигуры, но проиграл партию.
С Лисичанском будет тоже не так просто удержать... Буду поджимать с тылу, отрезая от Бахмута и Сиверска... Весь этот выступ в сторону противника очень и очень тяжело удержать вообщем.
Это было ясно еще до начала боёв.