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війна (56332) Маріуполь (2820) Сєверодонецьк (474) Слов'янськ (508) Кириленко Павло (866)

Окупанти стягують сили на Слов’янському напрямку і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, вони не змінюють тактику і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в Маріуполі та в Сєверодонецьку, тому з Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію. Але те, що ми зробили на Донеччині, воно з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії робить все можливе, щоб не дати ворогові використати таку тактику, але він все одно буде її застосовувати. Ми готові і будемо стояти стільки, скільки потрібно", - сказав Кириленко.

Також читайте: Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. Під ворожим вогнем Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Українськ, - Кириленко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Можна. Треба було тільки трохи раніше голосувати за патріота та розумну людину в головнокомандувачі.
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26.06.2022 12:20
+14
Довбйоб(ка). Не набридло собі лоба розбивати??? Чи багато твоя богородиця врятувала населенних пунктів від рашитстів та життів нагих ВОЇНІВ?!?
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26.06.2022 12:17
+13
на це віруючі в манну небесну відповідають завжди однаково-"так богу було запотрібне!"...це непробивна маса недоумків.
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26.06.2022 12:25
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам.
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26.06.2022 12:11 Відповісти
В 30-40х також молилися і що? Мільйони розтерзаних українців тоді було.Потрібно не молитися,а адекватно думати.
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26.06.2022 12:16 Відповісти
Кожен має право вибору як йому діяти.
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26.06.2022 16:09 Відповісти
Релігія це не право.А церква ніде від держав не відділена.
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26.06.2022 18:24 Відповісти
Ви маєте статистику скільки з тих хто молився загинули в 30-40х?
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26.06.2022 16:10 Відповісти
Тоді люди були набожні і в кожному селі церквушка була.Потрібно бути прогресивним,а не вірити в єврейських богів.Там саме єврейських.Це ж їхня релігія.Це нічого вам не дасть,це самообман.При чому віруючі,ще інших склоняють.хоча кажуть,що ні.
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26.06.2022 18:26 Відповісти
Довбйоб(ка). Не набридло собі лоба розбивати??? Чи багато твоя богородиця врятувала населенних пунктів від рашитстів та життів нагих ВОЇНІВ?!?
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26.06.2022 12:17 Відповісти
Не богохульствуй.
Смерть придумав Господь - ти повинен змиритися.
Християнин НЕ може вимагати від Господа кращої долі чим доля його единого сина.
Единого сина Господа - римляни убили прибивши до хреста, як розбійника.
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26.06.2022 12:24 Відповісти
Господь смерть не придумував. Господь дав вільний вибір створеній за його подобою людині вибирати життя або смерть. Чи будете ви звинувачувати електрика який на дверях розподільної станція написав "Обережно не чіпати" в тому що людина яка вважає себе великим "фахівцем" замість того щоб безпечно користуватись електрикою лізе "ремонтувати" та гине?
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26.06.2022 16:07 Відповісти
Смерть це природній стан речей,нічого вічного немає в у всесвіті.
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26.06.2022 18:27 Відповісти
на це віруючі в манну небесну відповідають завжди однаково-"так богу було запотрібне!"...це непробивна маса недоумків.
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26.06.2022 12:25 Відповісти
Ты из вагнера - они ни во что не верять - просто любят убивать.

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26.06.2022 14:40 Відповісти
Ну кому що, хтось вірить в манну небесну а хтось перемогу комунізму або в біду якщо чорна кішка дорогу перебіжить. Не віруючих людей взагалі не існує, просто віра у кожного своя.
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26.06.2022 16:14 Відповісти
Чорна кішка,це не віра,а забобон.
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26.06.2022 18:28 Відповісти
Молитва никогда не мешает. Я так вобще всем богам молюсь. Какой-нибудь да услышит. К тому же помогает сохранить душевное спокойствие, так что не наезжайте
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26.06.2022 12:30 Відповісти
Да, не мешает. Но и толку от них тоже никакого. Проверено столетиями.
Если молится, то пусть молится в своем сарае, а не изрыгивает свои сектанские речи прилюдно.
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26.06.2022 12:43 Відповісти
Колись, у житті, і Ви все зрозумієте. Мабудь для Вас це ще зарано.
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26.06.2022 13:02 Відповісти
Ти вже не зрозумієш нічого.
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26.06.2022 13:41 Відповісти
Я Вам підскаку дам ) «розвиток людини»буває не тільки фізичний, а і розумовий, та духовний. Аде ви мабудь вже зрозуміли стільки, що втомились розуміти, тоне втомлюйте себе й писаниною.
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26.06.2022 17:39 Відповісти
А ти сейчас что изрыгиваеш? Может для таких как ты толку то и нету а людям помогает. Тебе пупцу земли вякать прилюдно своё мнение можно а ему нельзя? Сидел бы молча в своём сарае.
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26.06.2022 16:24 Відповісти
Почему ,,секстанские"? Матерь Божья официально признана православием. Корнями уходит во многие дохристианские верования, персонофикация Природы. В ней нет ничего сатанинского. Как и в молитве. Молитва очищает разум, дарит душевное спокойствие и помогает принять решение. Что в этом плохого?
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27.06.2022 07:22 Відповісти
Сектанские
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27.06.2022 07:31 Відповісти
Богов більше 5000. Не вже на всіх часу вистачає. Чи оптом дешевше?
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26.06.2022 12:56 Відповісти
Ви дійсно не розумієт сенс релігії?
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26.06.2022 13:04 Відповісти
Это в том смысле, что боги толи есть, толи нет, но помолиться никогда не вредно
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27.06.2022 07:30 Відповісти
все сравняют с землей - эта "тактика" работает
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26.06.2022 12:13 Відповісти
Якщо москалі захоплять луганську і донецьку області,то підуть далі.Невже хтось думає,що москалі не підуть на Запоріжжя? Вони ж вже захопили значну частину запоріжської області і точно не будуть зупинятися.Ракети і артилерії в них дуже багато,а Україна то нічим не відповідає на ракетні обстріли.
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26.06.2022 12:15 Відповісти
Звичайно підуть. Хто сумнівається? Але спочатку - Лисичанськ, Словянськ, Краматорськ, Харьків. Миколаїв, Павлополь.
І скоро осінь - бездоріжжя, річки, болта, довгі дороги від рф до лінії фронту...
Все буде Україна.
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26.06.2022 12:27 Відповісти
но это же мы осенью перейдем в контрнаступление
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26.06.2022 12:51 Відповісти
Саркастично, але справедливо, на жаль
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26.06.2022 13:42 Відповісти
В них є ракети і далекобійна артилерія.Нас нищать.Нам ракети потрібні.а не чекати,коли москалі дійдуть до тих,чи інших міст і будуть їх стирати з лиця землі.Ми що будемо солдатами їх закидувати.а не ракетами?
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26.06.2022 18:31 Відповісти
а ми спостерігаємо, як русня стягує. а йібанути по стягненню ніззя?
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26.06.2022 12:16 Відповісти
безумна каманду не дала.
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26.06.2022 12:20 Відповісти
Можна. Треба було тільки трохи раніше голосувати за патріота та розумну людину в головнокомандувачі.
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26.06.2022 12:20 Відповісти
Те ж саме про Сіверськодонецьк говорили...Що військове к-во знає всі плани кацапів..Усі їх дії зрозумілі...Готуємося...А що вийшло то вийшло.
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26.06.2022 12:18 Відповісти
На шматочок площі 50 на 50 км. орки стягнули ВСЮ армію для якої по залізницях промислового Донбаса підвозять вагони ***********. Що ти хотів - дива? Диво і так відбулося - Донбас ще стоїть - 8 років і пять місяців!!! І Україна не припинила супротиву. ЗСУ проводять активну ОБОРОНУ.
Все буде Україна!
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26.06.2022 12:31 Відповісти
50 балістичних ракет до установок HIMARS там би все змінили.
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26.06.2022 18:32 Відповісти
А чому вони мають міняти тактику, яка приносить потрібний результат... питання в тому, що ми реально можемо їй протиставити?
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26.06.2022 12:21 Відповісти
Треба ждати коли в орди закінчяться снаряди.
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26.06.2022 12:22 Відповісти
Ніколи, за 10тиліття орки наклепали мільйони болванок. В них банально більше заліза. Один чорт, нам заборонили по їхнім територіям стріляти. Дякую кажіть переляканим дурням.
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26.06.2022 12:26 Відповісти
Орки катком идут. На западе артиллерию дают по крупицам. Танков и самолётов нет. И не будет судя по всему. Просто уже не понятно что должно для этого произойти, чтобы орки начали убивать в прямом эфире отрезая бошки?
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26.06.2022 12:24 Відповісти
Так, що ще свиноруси мають зробити щоб москвороте лайно перестало дзявкати з свинорусами на одній мові?
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26.06.2022 12:38 Відповісти
Кацапоорки не безсмертні. Навіть беручи до уваги що їм самим на себе *****, перемолоти їх реально.
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26.06.2022 12:52 Відповісти
Дє катком?
Четире месяца Попасную брали "катком".
Словянск, Краматорск - все ще Украина!
до Запорожья, Днепра, Павлополя - сотни километров по болотах.
Из под Києва - выгнали. Из под Сум - выгнали, Из под Чернигова - выгнали, Из под Харькова - выгнали.
Николаев - был в окруженнии аж до Южноукраинской АЭС орки дошли - выгнали.
Одесу брали 100 раз десантом из Приднестровья.
Засохни в своей мокшании.
руская смерть - это водные преграды и болота.
Типичный пример - под Киевом и Белогоровка.
Днепр и болота запада Украины - это запредельная преграда для путлера.
Там и ждет его погибель.
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26.06.2022 14:10 Відповісти
ви подивиться навколо...кожен у своєму місті,районі,селищі,та й побачите скільки людей в війсковому одязі...всі вирішують якись сво' проблеми...іздять на дорогих авто...їх заправляють на шару,тобто за бюджетний кошт,вони гуляють,відпочивають в кафешках та й поблизу води...а в той самий час воювати нема кому...
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26.06.2022 12:28 Відповісти
ой не пи*ди. воевать есть кому. нечем....
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26.06.2022 12:31 Відповісти
А що, в нас на війну йдуть хто хоче? Чи попросили - візьми автомат, міномет, ПВО, РСЗВ, оно патронів та снарядів в кутку - бери скільки хочеш, а більшість комизиться, не хоче?
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26.06.2022 12:35 Відповісти
Брехня. Не видел такого.
Ты откуда из под Мозыря пишешь?
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26.06.2022 14:12 Відповісти
Воевать много есть кому, и желающих в той тро. А воевать нечем. Автоматы да рпг.
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26.06.2022 16:18 Відповісти
ну щас с беларуси начали уже вроде снаряды перебрасывать. Кстати, а почему на тех складах никто не курит?
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26.06.2022 12:29 Відповісти
Не будет оружия уже сегодня все это плохо кончится
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26.06.2022 12:29 Відповісти
Так зберіть усе,вийдіть до кордону на Харківщині і зайдіть в тил. Скільки можна тільки міста до руїн готувати.
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26.06.2022 12:30 Відповісти
А вы там Германию не хотите пошевелить с оружием, обещаниями в тыл не зайдёшь
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26.06.2022 12:37 Відповісти
Чим густіше накопичаться - тим вразливішими будуть для ЗСУ.
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26.06.2022 12:35 Відповісти
Хватит скулить. 2я армия мира до сих пор гаражный кооператив в Северодонецке берёт. Оружие на подходе (только дилетанты могут полагать что оно уже должно было как месяц быть на фронте). У кацапских тварей только и остаётся что бить ракетами по городам для того чтоб выйти на какие-то переговоры. А как вы хотели победу завоёвывать? Без взрывов и без жертв
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26.06.2022 12:36 Відповісти
О том что оно на подходе с марта говорят, а ленд лиз уже полтора месяца как подписан
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26.06.2022 12:40 Відповісти
Ну подписан. Но ведь и новый финансовый год еще не начинался. Это будет только 1 октября.
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26.06.2022 12:54 Відповісти
Пшло вон,кацапское дерьмо. Я бы вас тварей и 500 калибром ******.
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26.06.2022 12:54 Відповісти
Пішов ти за крейсером москва..
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26.06.2022 12:56 Відповісти
А як ти визначив що по Донецьку стріляє 155 калібр ?? . соловйоба надивився ??
І взагалі , навіщо ЗСУ витрачати дефіцитні снаряди , яких навіть не вистачає на фронті , на якусь донецьку вату . ? Кому твій Донецьк потрібен ?? Не до нього зараз .
Як ви вже дістали своїм - вот ви целих восім лет дамбили бамбас ! .
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26.06.2022 13:01 Відповісти
Мене цей шльопаний бамбас уже дістав, випалить його накуй разом з цими усрусами, всеодно там нормальних людей немає.
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26.06.2022 13:09 Відповісти
Зате дороги є та асфальтлукладчики замість танків та ракет.
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26.06.2022 12:54 Відповісти
Льоша Арестович, цю зброю нам якщо передадуть, то лише під вибори в штатах, щоб отой старий дід міг показати виборцям, як він врятував Україну, а не просрав Афганістан.
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26.06.2022 13:48 Відповісти
Судячи з усього Слов'янсько - Краматорська агломерація укріплена набагато краще ніж Северодонецьк ,, і там оркам прийдеться " попотіти " ще більше .
Он навіть - імперське лайно Гірькін сумнівається що руснявій армії вдасться захопити Слов'янськ , пропонує гнида - не " битися лобом в бетонні стіну" , а взяти його в оточення . .
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26.06.2022 12:53 Відповісти
Взагалі не розумію нащо слухати те свиноморде чмо, до того ж щоб оточити Словянськ потрібно дофіга сил та буде колосальна кількість втрат у цапів, тож нехай убиваються і побільше.
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26.06.2022 13:03 Відповісти
Ну , я вважаю що - думки свиномордого чма теж треба знати . . В ідеалі , на війні , треба знати і розуміти - ВСЕ . І менталітет ворога в тому числі .
По друге - гірькін хоч і свиноморде чмо , але на військовій тактиці все ж розуміється краще за генералів руснявого генштабу . І добре що він в - опалі , і його не допускають до планування операцій . Бо проблем би нам це додало .
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26.06.2022 13:21 Відповісти
Гиркин вещает то, что ему спускают методичками ФСБ. Свою аудиторию нашел в Украине 👍

Если бы говорил не по методичке, и там небыло скрытой цели - уже давно был бы убран. Все что он говорит можно делить на ноль, хотя у нас многие нашли в нем замену Арестовича
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26.06.2022 13:47 Відповісти
Верховный Главнокомандующий такой Верховный. Как он сам эту тему и педалировал. Что-то как-то плохо получается. Опять его лохматая лупоглазая морда будет нависать сверху с экрана и страдать.
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26.06.2022 12:57 Відповісти
Посмотри на ботексную морду своего путлера.
Где его жена, дети?
Бобыль умирающий от рака - вот морда твоего кумира.
У зели и лицо и дети и жена и здоровье. Типичный Европейский лидер.
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26.06.2022 15:31 Відповісти
Шо предлагаешь - жопу путлеру лизать, как ты?
Некоторые выбрали бороться в берцах.
Миллионы не сломишь.
Даже Харьков за 80 км. от рашки - послал твоего путлера накуй.
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26.06.2022 15:29 Відповісти
А вальнути туди що нічим? Щось зброя йде йде,а іпанути по скупченню нічим! Хтось може сказати правду в ці країні?
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26.06.2022 15:22 Відповісти
 
 