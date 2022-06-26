Окупанти стягують сили на Слов’янському напрямку і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька, - Кириленко
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Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, вони не змінюють тактику і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в Маріуполі та в Сєверодонецьку, тому з Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію. Але те, що ми зробили на Донеччині, воно з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії робить все можливе, щоб не дати ворогові використати таку тактику, але він все одно буде її застосовувати. Ми готові і будемо стояти стільки, скільки потрібно", - сказав Кириленко.
Будь ласка, зачекайте...
Смерть придумав Господь - ти повинен змиритися.
Християнин НЕ може вимагати від Господа кращої долі чим доля його единого сина.
Единого сина Господа - римляни убили прибивши до хреста, як розбійника.
Если молится, то пусть молится в своем сарае, а не изрыгивает свои сектанские речи прилюдно.
І скоро осінь - бездоріжжя, річки, болта, довгі дороги від рф до лінії фронту...
Все буде Україна.
Все буде Україна!
Четире месяца Попасную брали "катком".
Словянск, Краматорск - все ще Украина!
до Запорожья, Днепра, Павлополя - сотни километров по болотах.
Из под Києва - выгнали. Из под Сум - выгнали, Из под Чернигова - выгнали, Из под Харькова - выгнали.
Николаев - был в окруженнии аж до Южноукраинской АЭС орки дошли - выгнали.
Одесу брали 100 раз десантом из Приднестровья.
Засохни в своей мокшании.
руская смерть - это водные преграды и болота.
Типичный пример - под Киевом и Белогоровка.
Днепр и болота запада Украины - это запредельная преграда для путлера.
Там и ждет его погибель.
Ты откуда из под Мозыря пишешь?
І взагалі , навіщо ЗСУ витрачати дефіцитні снаряди , яких навіть не вистачає на фронті , на якусь донецьку вату . ? Кому твій Донецьк потрібен ?? Не до нього зараз .
Як ви вже дістали своїм - вот ви целих восім лет дамбили бамбас ! .
Он навіть - імперське лайно Гірькін сумнівається що руснявій армії вдасться захопити Слов'янськ , пропонує гнида - не " битися лобом в бетонні стіну" , а взяти його в оточення . .
По друге - гірькін хоч і свиноморде чмо , але на військовій тактиці все ж розуміється краще за генералів руснявого генштабу . І добре що він в - опалі , і його не допускають до планування операцій . Бо проблем би нам це додало .
Если бы говорил не по методичке, и там небыло скрытой цели - уже давно был бы убран. Все что он говорит можно делить на ноль, хотя у нас многие нашли в нем замену Арестовича
Где его жена, дети?
Бобыль умирающий от рака - вот морда твоего кумира.
У зели и лицо и дети и жена и здоровье. Типичный Европейский лидер.
Некоторые выбрали бороться в берцах.
Миллионы не сломишь.
Даже Харьков за 80 км. от рашки - послал твоего путлера накуй.