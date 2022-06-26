Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України
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Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував обстріл Києва російськими окупантами.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ
"Їй 7 років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під обстрілами. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Бенина Мама
показати весь коментар26.06.2022 12:32
+17 18c49ed2
показати весь коментар26.06.2022 12:33
+12 Yakov Yakov
показати весь коментар26.06.2022 12:38
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Будь ласка, зачекайте...
Страшно...
Якщо ні, то хтось має йому повідомити про його роботу - ким він працює і що мусить робити.
Заяви - то робота Президентів.
И вот пока мир что-то не сделает, это и будет продолжаться.