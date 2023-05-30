Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем’єр Швеції Більдт

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко розцінювати ранковий ракетний обстріл житлових кварталів Києва аніж, як навмисну ескалацію та сигнал для сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - пояснив Більдт.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.

Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.

Читайте: Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України