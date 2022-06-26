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Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Вже кілька днів поспіль колони військової техніки їдуть через Маріуполь.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Четвертий день поспіль крізь Маріуполь рухаються великі колони військової техніки в західному напрямку. В місті залишається обмежений військовий корпус, здебільшого для охорони потенційних військових об’єктів (порт, заводи, залізниця). Настрої окупантів "переможними" не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту - не найкраща перспектива", - написав Андрющенко.

Також читайте: Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Може краще асфальтоукладчику рот прорідити?
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26.06.2022 13:37
+19
Я думаю,що за таку пораду захисник України твій рот від зубів звільнив би з пів оберту.
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26.06.2022 13:32
+16
"зуб даю!" - ну и где наш зуб?

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26.06.2022 13:42
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хм, так прикол в том, что на первом этапе войны, кацапы реально были уверены, что никто против них воевать не будет! и их многих побили исключительно на марше!!!
второй ошибкой кацапов было то, что они долго соображали собирать или нет все войска в одном месте и, вдруг хватит удачи захватить Украину небольшими разрозненными силами!
в том, что до кацапов дошло, что нет - нет нашей доблести или ума или удачи или военной хитрости!!!
до кацапов дошло, что не смогут и они забрали войска из киевской, черниговской, сумской и части харьковской областей!
но, после того, как они собрали их в нужном месте, наши "удачи" и "военные доблести" резко закончились!
так что сбавляйте победные реляции - мы выигрывали только благодаря хреновой подготовке у кацапов в начале войны
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26.06.2022 14:50 Відповісти
Підрізати язики колон,працювати автономними підрозділами з тилами, необмежуватися партизанським рухом. Вьаштовувати мішки,оператиані пстки,демонтувати логістичні шляхи
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26.06.2022 14:56 Відповісти
Раз...е их Химарсами!!!
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26.06.2022 19:42 Відповісти
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