Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко
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Вже кілька днів поспіль колони військової техніки їдуть через Маріуполь.
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Четвертий день поспіль крізь Маріуполь рухаються великі колони військової техніки в західному напрямку. В місті залишається обмежений військовий корпус, здебільшого для охорони потенційних військових об’єктів (порт, заводи, залізниця). Настрої окупантів "переможними" не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту - не найкраща перспектива", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+22 Враг рода человеческого 666
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+19 Кремень
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+16 Alexander Savely
показати весь коментар26.06.2022 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
второй ошибкой кацапов было то, что они долго соображали собирать или нет все войска в одном месте и, вдруг хватит удачи захватить Украину небольшими разрозненными силами!
в том, что до кацапов дошло, что нет - нет нашей доблести или ума или удачи или военной хитрости!!!
до кацапов дошло, что не смогут и они забрали войска из киевской, черниговской, сумской и части харьковской областей!
но, после того, как они собрали их в нужном месте, наши "удачи" и "военные доблести" резко закончились!
так что сбавляйте победные реляции - мы выигрывали только благодаря хреновой подготовке у кацапов в начале войны