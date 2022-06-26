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Новини Політика України
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Зеленський (17420) членство в ЄС (929) Євросоюз (7016) САП (1841) Юрій Ніколов (68) Єрмак Андрій (1228) Офіс Президента (1749)

Якщо Україна втратить статус кандидата на членство в ЄС через зрив призначення голови САП, то відповідати доведеться Зеленському, - журналіст Ніколов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський,єрмак

В разі зриву призначення очільника САП Україну можуть позбавити статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"В пятницю мене на одному з телеефірів допитували: "Чи розблокує Офіс Президента призначення керівника САП як то значиться в кандидатських умовах до Євросоюзу?"

А я не те що петляв, а чесно казав, що єрмаковські уроди встануть на вуха, але будуть пручатись. І так само Зеленський має стояти на стрьомі. Бо якщо це призначення буде зірвано, то Україна втратить кандидатський статус. І тоді вже Зеленський особисто буде змушений відповідати роздратованим українцям чому він про#бав історичний шанс. Бо міжнародка - це його трек у Офісі Президента. Зеленський особисто є обличчям нашої міжнародної політики", - йдеться в повідомленні.

Журналіст нагадав словам віце-прем'єра Ольги Стефанішиної, яка заявила, що статус кандидата на членство в ЄС не заберуть.

"Маємо заяву віце-премєрки Стефанішиної, що кандидатський статус у нас не заберуть, якби українська влада не провалила умови. Така собі мантра для особисто Зеленського: "Володя, не сси, нічого не буде". А далі все просто. Так і не призначать керівником САП переможця конкурсу, який був керівником слідства по корупційній справі Татарова. Влаштують новий цирк на дроті. І будуть сподіватись що Євросоюз проковтне пілюлю.

До речі, в Кремлі 23 лютого так само сподівались, що Європа проковтне напад Роіссі на Україну. Але отримали по п#здюлятору. Так само отримають і ушльопки з Банкової. Мамкіни стратеги", - підсумував Ніколов.

Також читайте: Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Угу..Этот хрипатый поц уже столько законов нарушил-и что?Сильно отвечает?
Баба Беня умирает со смеху.
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26.06.2022 13:55
+32
Ви не можете жити в одній країні з олігархатом і бути повністю "незалежним" від нього. А в нас ще той олігархат - весь має партійне-гебітське-комсомольське походження.
В нас був Президент, який залежав дещо меншою мірою, але вибрали бєніного "боневтіка". Бо по більшості каналів кілька років крутили путинське "хто завгодно, аби не Порошенко".
Маємо.
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26.06.2022 14:03
+31
татаров не Мариуполь, его зеленский не сдаст
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26.06.2022 13:56
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чи буде у нас хоч колись Президент, незалежний від олігархів, і якому не треба прописувати по п..лятору кожен день, щоб він ліній тримався а не розповзався разом зі своїм ОП і вр, як купа гівна на гарячому асфальті?
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26.06.2022 13:46 Відповісти
Хіба Дуда такий залежний від олігархів ?
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26.06.2022 13:54 Відповісти
В Польше нет олигархов, поэтому и живут намного лучше, за олигархов украинцы должны благодарить рыжее чудовище.
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26.06.2022 14:35 Відповісти
Ви не можете жити в одній країні з олігархатом і бути повністю "незалежним" від нього. А в нас ще той олігархат - весь має партійне-гебітське-комсомольське походження.
В нас був Президент, який залежав дещо меншою мірою, але вибрали бєніного "боневтіка". Бо по більшості каналів кілька років крутили путинське "хто завгодно, аби не Порошенко".
Маємо.
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26.06.2022 14:03 Відповісти
певно забуто перше призначення Петі в розгар бойових дій - міністра оборони галантерея, бувшого міліцішти, без військового досвіду
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26.06.2022 17:31 Відповісти
Уже был, но нарид "устал от вайны" и решил что "хуже не будет"...
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26.06.2022 14:17 Відповісти
Народ втомився не від війни, а від злиднів.
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26.06.2022 21:14 Відповісти
Уе перший в Україні президент, яким крутить власна ОПа. Епгадаю, що попемедник Зєлєнского міняли кадри у своїх канцеляріях, як хотіли і жоден керівник їхніх канцелярій не керував ними, як це робить Єрмак із Зєлєнскім.
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26.06.2022 14:25 Відповісти
Свалить Дерьмака может только Бакланов,нарыв компру на него и его кореша Татарова,пока Дерьмак не свалил Баклана.
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26.06.2022 23:49 Відповісти
Найімовірніше не буде, за 30 років уже видно. Не щастить Україні з президентами, не тягнуть вони таку ношу як Україна. Так що найкраще бути парламентською республікою, як в Америці чи в Англії.
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26.06.2022 21:11 Відповісти
я смотрю нарид не умнеет! "видповидать", "зеленскому"
полудурки, блеать
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26.06.2022 13:47 Відповісти
Угу..Этот хрипатый поц уже столько законов нарушил-и что?Сильно отвечает?
Баба Беня умирает со смеху.
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26.06.2022 13:55 Відповісти
ты не народ,ты из 73% урод!
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26.06.2022 14:15 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів.
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26.06.2022 13:48 Відповісти
А потім іще і іще ... до безконечності.
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26.06.2022 21:09 Відповісти
Вони мають права на помилки, як говорив Зеленський.
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26.06.2022 21:19 Відповісти
Статус не втратить, але і до ЄС не приймуть. Туреччина вже років 20 у кандидатах...
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26.06.2022 13:49 Відповісти
Триматимуть в предбаннику.
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26.06.2022 13:53 Відповісти
На короткому повідку
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26.06.2022 21:10 Відповісти
Ну як це нічого, Туреччина хоче повернути смертну кару.
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26.06.2022 14:10 Відповісти
Дуже демократично. +40 років на шляху до ЄС.
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26.06.2022 14:14 Відповісти
Може і втратити! Заява Стефанішиної не текст в якому є "позбавленя кандидатства при невиконані програми".
Це прописано,враховуючи досвід з Туречиною.
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26.06.2022 14:18 Відповісти
Вперше прописана саме втрата у разі не виконання умов. То що ці умови повинні були виконані ДО надання цього статусу.
Це, так би мовити, кредит довіри до громадянського суспільства в першу чергу.
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26.06.2022 16:00 Відповісти
А це ЄС взагалі на щось здатне? Краще вже з англо-саксами справу мати. І хто такий цей Ніколов, щоб щось взагалі говорити?
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26.06.2022 13:52 Відповісти
якщо стоїть ціль все просрати і не встигнути відбити позиції. То тут все закономірно буде. Побавляться тай годі.
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26.06.2022 13:54 Відповісти
татаров не Мариуполь, его зеленский не сдаст
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26.06.2022 13:56 Відповісти
свиня стіфанчюк вже включив турборежим-хрюкає і краде.
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26.06.2022 13:56 Відповісти
..само собой..
и объясните Найвэлычнишому, (скорее всего это к близким родственникам) кому-таки небезразлична его печальная судьба, что за всё в Украине отвечает дЕйствующий Президент, а не Порошенко, который УЖЕ вошёл в историю как точно не самый худший Президент.. а нынешнему Верховному это надо ещё доказывать и доказывать, и его кэрив-ныцтво, пока что, - это сплошной трэш, потеря огромных территорий и трагедии людей..(
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26.06.2022 13:57 Відповісти
Втрата (тимчасова) Україною територій та загибель великої кількості людей сталася через Зеленського ? А весь світ чомусь вважає, що через *****..
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26.06.2022 14:09 Відповісти
Розкажи це тим кого не захотіли евакуювати і взагалі казати про напад - щоб не було паніки та "пробок" на дорогах.
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26.06.2022 14:12 Відповісти
А кого і куда не захотіли евакуювати, невже за кордон евакуювати можно було і до 24?
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26.06.2022 15:59 Відповісти
Все можна пояснити та не всім
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26.06.2022 21:12 Відповісти
Через ***** - ескалація,а ВТРАТИ через зезидента з його опою!
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26.06.2022 14:21 Відповісти
Бездіяльність перед агресією, про яку давно знав, а також зусилля, спрямовані протягом трьох років на підрив обороноздатності, схожі на співучасть в агресії.
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26.06.2022 14:34 Відповісти
Хто заколихував суспільство "шашликамі в має, нє нагнітайтє, ви хуже кісєлєва, всьо под контролєм" перед війною? Хто розмінував Чонгар, завдяки чому кацапи як на параді дійшли до Маріуполя та окупували Херсон. Хто з 2019-го по 24.02.22р. жодного разу не підвищив з/п в ЗСУ, що призвело до некомплекту частин на початок війни? Хто замість збільшення фінансування ЗСУ віддав перевагу крадівництву?
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26.06.2022 14:38 Відповісти
Если бы Зеленский готовился а войне а не к шашлыкам и не занимался воровством со строительства дорог а выделял деньги на армию то мы бы не потеряли свои теретории, по этому Зе такое же ху... Как и Пу
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26.06.2022 17:51 Відповісти
Не заважайте зеленій кодлі краст
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26.06.2022 13:57 Відповісти
То це журналіст блокує призначення голови САП чи Офіс зеленського-єрмака-татарова?
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26.06.2022 14:05 Відповісти
В МЕНЕ ОДНЕ ПИТАТТЯ,ЯКЕ НЕ ЗНИКЕЄ КОЛИ ТІ ВСІ дєрьмаки З""буться з нашої України ....
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26.06.2022 13:58 Відповісти
Коли мудрий нарід обере нових. Дермаків. І так по колу вже 30 років.
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26.06.2022 14:09 Відповісти
Тільки тоді, коли їм тут буде загрожувати 3.14Zда. А це - не при бубочці
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26.06.2022 16:30 Відповісти
Він за все має відповісти.
Всі ж уже зрозуміли, що в 2019 переміг проект кремля.
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26.06.2022 14:00 Відповісти
Та ні,не всі на жаль...
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26.06.2022 14:06 Відповісти
Якби так було-то бидлорашка не закидувала би Україну щодня ракетами вже 5-й місяць поспіль, бісячись, що не може її захопити.
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26.06.2022 14:17 Відповісти
Ротом заступника Єрмака Жовкви Зеленський озвучує антидержавний, антиконституційний злочин зеленої влади.

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26.06.2022 14:01 Відповісти
ГОСПОДИ! Та скільки ж цих уродів в Україні....
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26.06.2022 14:08 Відповісти
І всі повернулися чи пішли вгору в Україні після зміни Президента на "будь кого ,аби не Порошенка" у 2019 році!
Ти диви,яка чудасія!
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26.06.2022 14:25 Відповісти
В ОП схоже всі, там був жорсткий відбір.
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26.06.2022 14:28 Відповісти
Не стреляйте в пианиста. Они играет, чем умеет. Народ выбрал приколоться, вот веселуха до усрачки и пришла. Он и так напуган, оманскому отвечать много за что придется.
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26.06.2022 14:04 Відповісти
Опікун щось підписує, а недоросля лише дивиться.
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26.06.2022 14:05 Відповісти
Зе жаби будуть выдповыдати за все
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26.06.2022 14:11 Відповісти
Я думал россия или путин? А выясняется ,что зе жабы. Перед тобой отвечать будут?)))
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26.06.2022 14:22 Відповісти
Еееем... Йому пох.
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26.06.2022 14:15 Відповісти
Воно ***** винне за оточення 2500 воених в маріуполі і що ? а ні що бо воно не втікло і воно найвеличнише в мізках дурнуватого населення
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26.06.2022 14:18 Відповісти
Люди защищавшие Мариуполь герои. Ты дурнуватый. А население тут причем?
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26.06.2022 14:26 Відповісти
Він вже давно, ще з самого початку ні за що не відповідає. Він повинен відповісти за всю свою гнилу команду зрадників фсбшних кротів які і досі продовжують допомагати кацапам.Ніхто ні за що не відповідає, хоча всі вже дєрьмаки, татарови, ахренія,люсі абдрестовічі і т.д заробили кожен на три розстріли і два повішання .
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26.06.2022 14:23 Відповісти
я лучше за союз с Великобританией и Польшей и Прибалтийскими странами и Молдовой и Грузией и США и Канадой и Австралией и Турцией и Японией и Арабскими нефтегазовыми странами, и брать больше и больше в новый союз членов и строить новый самый мощный в истории союз! И потом все ЕС перейдет в него!
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26.06.2022 14:25 Відповісти
Зеленскому прийдется отвечать за многое , а даже, если непосредственно он не виноват- на войне виноват главный начальник - открыли границы России- виноват, десятки тысяч жертв Мариуполя- виноват. За предательство приведшее к огромному количеству жертв мирного населения - как минимум , пожизненное было бы заслуженным. То, что выгонят из ЕС и ото всюду откуда можно - это точно , так как абсолютная власть это не излечимая болезнь. Из абсолютной власти всегда выростают диктаторы( он уже ,, шашлычный,, диктатор). Диктаторы становятся Гитлерами и Путлерами. Процентов 80 украинцев плюнут ему в морду когда он объявит о втором сроке- ведь,, мамой клялся, что пришёл на один срок - за язык никто не тянул. ,,Ну очень хочется все иметь своё, карманное.
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26.06.2022 14:30 Відповісти
Глупо питать иллюзии. Очевидно что большинство населения поддерживает Зеленского. Почитайте комментарии на каналах Арестовича. У меня создалось впечатления что украинцы боготворят не только Зеленского, а всю его власть.
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26.06.2022 15:10 Відповісти
"Якби Зеленському на першому місці була важлива доля України і її народу,то голова САП,був би обраний півтора роки тому, а оскільки його і досі немає,то це вказує на те, що "зе" і ОП ложили і на Україну і її народ велику купу "зеленого лайна" ,
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26.06.2022 14:38 Відповісти
далі ігри "патрійотів"....прислужники олігархів
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26.06.2022 14:51 Відповісти
Зеля втратить кандідатство в ЄС із сотні причин.
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26.06.2022 15:23 Відповісти
ЗЕбилы бл.ядские.
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26.06.2022 16:49 Відповісти
За эту одну должность в САП, никто не будет рисковать своим будущим. Найдут достойного и назначат в срок. Не быкуйте зрадоботы.
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26.06.2022 17:51 Відповісти
Украинцы на жаль не думают а созерцают, как сказал один человек победили глядочи а не читачи. Тот кто читает тот думает над прочитанным, а тот кто смотрит, то он верит увиденному. Вот почему Зеленский и выиграл выборы без какой либо программы. Сериал "СЛУГА НАРОДА"не даром показали,и зрители которых было большинство проголосовали за Зеленского который даже программы своей не имел,"Я ВАМ НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"его слова.Чего и убрали все оппозиционные каналы,а гоняют МАРАФОН. Так что ДУМАЙ-ТЕ!
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26.06.2022 18:05 Відповісти
Споглядати телевізор весь час - це прерогатива росіян, а не українців.
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26.06.2022 21:28 Відповісти
 
 