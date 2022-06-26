Якщо Україна втратить статус кандидата на членство в ЄС через зрив призначення голови САП, то відповідати доведеться Зеленському, - журналіст Ніколов
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В разі зриву призначення очільника САП Україну можуть позбавити статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
"В пятницю мене на одному з телеефірів допитували: "Чи розблокує Офіс Президента призначення керівника САП як то значиться в кандидатських умовах до Євросоюзу?"
А я не те що петляв, а чесно казав, що єрмаковські уроди встануть на вуха, але будуть пручатись. І так само Зеленський має стояти на стрьомі. Бо якщо це призначення буде зірвано, то Україна втратить кандидатський статус. І тоді вже Зеленський особисто буде змушений відповідати роздратованим українцям чому він про#бав історичний шанс. Бо міжнародка - це його трек у Офісі Президента. Зеленський особисто є обличчям нашої міжнародної політики", - йдеться в повідомленні.
Журналіст нагадав словам віце-прем'єра Ольги Стефанішиної, яка заявила, що статус кандидата на членство в ЄС не заберуть.
"Маємо заяву віце-премєрки Стефанішиної, що кандидатський статус у нас не заберуть, якби українська влада не провалила умови. Така собі мантра для особисто Зеленського: "Володя, не сси, нічого не буде". А далі все просто. Так і не призначать керівником САП переможця конкурсу, який був керівником слідства по корупційній справі Татарова. Влаштують новий цирк на дроті. І будуть сподіватись що Євросоюз проковтне пілюлю.
До речі, в Кремлі 23 лютого так само сподівались, що Європа проковтне напад Роіссі на Україну. Але отримали по п#здюлятору. Так само отримають і ушльопки з Банкової. Мамкіни стратеги", - підсумував Ніколов.
Будь ласка, зачекайте...
В нас був Президент, який залежав дещо меншою мірою, але вибрали бєніного "боневтіка". Бо по більшості каналів кілька років крутили путинське "хто завгодно, аби не Порошенко".
Маємо.
полудурки, блеать
Баба Беня умирает со смеху.
Це прописано,враховуючи досвід з Туречиною.
Це, так би мовити, кредит довіри до громадянського суспільства в першу чергу.
и объясните Найвэлычнишому, (скорее всего это к близким родственникам) кому-таки небезразлична его печальная судьба, что за всё в Украине отвечает дЕйствующий Президент, а не Порошенко, который УЖЕ вошёл в историю как точно не самый худший Президент.. а нынешнему Верховному это надо ещё доказывать и доказывать, и его кэрив-ныцтво, пока что, - это сплошной трэш, потеря огромных территорий и трагедии людей..(
Всі ж уже зрозуміли, що в 2019 переміг проект кремля.
Ти диви,яка чудасія!