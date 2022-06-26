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Із 2014 року окупанти створили в ОРДЛО понад 200 в'язниць для українців, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

катування

Представники окупаційних адміністрації росії в Донецькій та Луганській областях створили понад 200 постійних і тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів. Через ці в’язниці вже пройшло понад 4 тисяч осіб, більшість із яких піддавались катуванням та нелюдському поводженню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань.

"Катівня "Ізоляція" – місце концентрації тортур та знущань. Цього тижня прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника цієї незаконної в’язниці у м. Донецьку Дениса Куликовського, відомого на прізвисько "Палич". Він постане перед судом після ознайомлення з матеріалами, зібраними слідством про організацію ним допитів, зґвалтувань неприродним способом, катувань електричним струмом, імітацій розстрілу, поміщення на кілька годин у дерев’яну труну забиту цвяхами", - пише Венедіктова.

Вона зазначає, що  днями повідомлено про підозру ще 12 учасникам терористичної організації "ДНР" з числа "оперативних та слідчих працівників" так званого "Міністерства державної безпеки", які на території заводу "Ізоляція" та Донецького апеляційного адміністративного суду з метою примушування потерпілих до надання неправдивих свідчень застосовували до них фізичний вплив та катування струмом. Крім цього, повідомлено про підозру 5 учасникам терористичної організації "ДНР", які систематично застосовували катування та фізичне насильство до утримуваних у Горлівській виправній колонії №27.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях росіяни створили 20 фільтраційних таборів і в’язниць, - Україна в ОБСЄ

"Після цих фактів неймовірної жорстокості, Україна має показати власною практикою правосуддя, що катування не можуть ставати методом ведення війни, який можна виправдати. Загальна заборона катування стала генетичним кодом, закріпленим через звичаєве право у положеннях щодо захисту прав людини та правилах і звичаях війни. Якщо при цьому сторона конфлікту систематично нехтує міжнародними нормами та зневажає міжнародне право, її представники не зможуть уникнути відповідальності", - підкреслила Генпрокурор.
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Топ коментарі
+16
Звичайно. Там було сотні тисяч проукраїнських громадян. Це міф що регіон був проросійським.

Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.

Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):







Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
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26.06.2022 14:23
+14
Ви скільки посадили адептів *****?міняли вбивць на таксистів,давали та даєте умовні терміни зрадникам,я вже писав,що більшість цих потворних чиновників мріє про узкій мір,де вони недоторкані,і ніякої відповідальності та критики,ніякого громадського контролю,тільки сраколизи та холуї.
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26.06.2022 14:22
+14
Чому зараз на марафоні замовчують злочини русні, не показують розбиті міста ?
Готують українців до поступок ?
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26.06.2022 14:24
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На Дамбасі їх і так було повно.
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26.06.2022 14:14 Відповісти
я не знаю скільки там було в'язниць, але мова йде про ті катівні, де окупанти катують місцевих жителів за проукраїнську позицію та супротив.
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26.06.2022 14:19 Відповісти
Ці в'язниці створив ще берія по всій Україні. В любому місті - фони функціонують як не СІЗО так музеї. Просто вивіска міняється.
Що будем робити? Особливо з музеями?
Можливо прийшов час такі небеспечні музеї і СІЗО під фундамент знести?
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26.06.2022 14:18 Відповісти
Ви скільки посадили адептів *****?міняли вбивць на таксистів,давали та даєте умовні терміни зрадникам,я вже писав,що більшість цих потворних чиновників мріє про узкій мір,де вони недоторкані,і ніякої відповідальності та критики,ніякого громадського контролю,тільки сраколизи та холуї.
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26.06.2022 14:22 Відповісти
декого зашквареного випустили, решта ще працює на високих посадах на благо ворога
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26.06.2022 14:25 Відповісти
оце зомбі називають покращення життя з расєєю,
а домбас арену слабо запустити
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26.06.2022 14:23 Відповісти
Звичайно. Там було сотні тисяч проукраїнських громадян. Це міф що регіон був проросійським.

Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.

Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):







Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
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26.06.2022 14:23 Відповісти
Чому зараз на марафоні замовчують злочини русні, не показують розбиті міста ?
Готують українців до поступок ?
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26.06.2022 14:24 Відповісти
Тому що ті хто зайнявся інформаційною політикою з високою імовірністю агенти рф. Це добре видно по тому як на марафон набрали проституток медведчука.

Не те щоб все було погано і всі зрадники. Ні, верхівка держави у нас явно в більшості своїй проукраїнська.

Але є проблема ми не чистимось від явних зрадників в ній "Бо не на часі". І ось нам це вилазить боком.
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26.06.2022 14:28 Відповісти
Хто з них проукраїнський,не бачу жодного.
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26.06.2022 15:35 Відповісти
Скажи москалька - в рф багато показують розбиті міста України?
Ні разу.
чому Україна повинна це показувати?
Краще знищені морди кацапів показувати.
Залпи з HIMARS показувати.
Як горять склади орків показувати.
Засохни в себе на болотах.
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26.06.2022 14:30 Відповісти
Будь,яка влада прагне законсервувати себе,й намагається маліпулювати стадом, прмушуючи дивитися на картики зі смаколиками
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26.06.2022 18:46 Відповісти
Вот поэтому у кацапов и получается отгрызать чужие территории. Всех наиболее патриотичных уничтожают, менее активных "маринуют" в концлагерях, остатки безвольных контролируют смотрящие. На самом деле, противостоять этому не сильно то и сложно, но нужно принимать активные контмеры. То есть физически устранять агентов и наиболее активных полезных дурачков на своей территории.
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26.06.2022 14:32 Відповісти
Борзая агрессия война путлера из-за подыгрывание никчёмных квартальщиков ***** , в крысиных глазах Зе увидел "мир" , договорился в Париже "перестать стрелять' , а Омане с дерьмаком продали по-середине :коридор в Крым и Донбасс
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26.06.2022 15:06 Відповісти
Вони борються з усіма українцями, а ми навіть зі зрадниками боротьбу не розпочинали, тому що зрадники во владі.
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26.06.2022 15:51 Відповісти
Сівохе розкажи, 100% прокурор, королевській можна, але ж ти її відпустила... як і інших зрадників!
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26.06.2022 15:55 Відповісти
В кожній комендатурі є підвальне приміщення.Що там створювати?
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26.06.2022 16:27 Відповісти
Це не путлеру катує українців.Це російський "братній народ".
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26.06.2022 16:33 Відповісти
В 2015 годуБенядиктова подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины.

Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303

За ее правление первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков.
Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
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26.06.2022 16:44 Відповісти
Генепрокурор ВЕНЕДИКТОВА и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info

Только со второй попытки после внезапной смены группы прокуроров со стороны Венедиктовой Татарову вручили подозрение.

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил, что дело Татарова "надо отнять у НАБУ и передать в СБУ".

Это уже какая-то тенденция, как только нужно подписывать что-то стрёмное, Ирина Венедиктова оказывается в отпуске

В прошлом году журналисты зафиксировали Симоненко гостем на дне рождения Татарова.

"ОЦЕНКОЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ АНДРЕЙ ЕРМАК. Я ЗНАЮ, ЧТО ОН СЧИТАЕТ, И Я ТАК СЧИТАЮ, ЧТО ОН (ТАТАРОВ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК", - ГОВОРИЛ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ УКАЗОМ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ В ОП В АВГУСТЕ 2020 ГОДА.

https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988
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26.06.2022 16:40 Відповісти
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)

И добавляют: "Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа".
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
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26.06.2022 16:42 Відповісти
для них в'язниці это каждый подвал
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26.06.2022 17:06 Відповісти
 
 