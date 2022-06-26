Із 2014 року окупанти створили в ОРДЛО понад 200 в'язниць для українців, - Венедіктова
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Представники окупаційних адміністрації росії в Донецькій та Луганській областях створили понад 200 постійних і тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів. Через ці в’язниці вже пройшло понад 4 тисяч осіб, більшість із яких піддавались катуванням та нелюдському поводженню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань.
"Катівня "Ізоляція" – місце концентрації тортур та знущань. Цього тижня прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника цієї незаконної в’язниці у м. Донецьку Дениса Куликовського, відомого на прізвисько "Палич". Він постане перед судом після ознайомлення з матеріалами, зібраними слідством про організацію ним допитів, зґвалтувань неприродним способом, катувань електричним струмом, імітацій розстрілу, поміщення на кілька годин у дерев’яну труну забиту цвяхами", - пише Венедіктова.
Вона зазначає, що днями повідомлено про підозру ще 12 учасникам терористичної організації "ДНР" з числа "оперативних та слідчих працівників" так званого "Міністерства державної безпеки", які на території заводу "Ізоляція" та Донецького апеляційного адміністративного суду з метою примушування потерпілих до надання неправдивих свідчень застосовували до них фізичний вплив та катування струмом. Крім цього, повідомлено про підозру 5 учасникам терористичної організації "ДНР", які систематично застосовували катування та фізичне насильство до утримуваних у Горлівській виправній колонії №27.
"Після цих фактів неймовірної жорстокості, Україна має показати власною практикою правосуддя, що катування не можуть ставати методом ведення війни, який можна виправдати. Загальна заборона катування стала генетичним кодом, закріпленим через звичаєве право у положеннях щодо захисту прав людини та правилах і звичаях війни. Якщо при цьому сторона конфлікту систематично нехтує міжнародними нормами та зневажає міжнародне право, її представники не зможуть уникнути відповідальності", - підкреслила Генпрокурор.
Будь ласка, зачекайте...
Що будем робити? Особливо з музеями?
Можливо прийшов час такі небеспечні музеї і СІЗО під фундамент знести?
а домбас арену слабо запустити
Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.
Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):
Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
Готують українців до поступок ?
Не те щоб все було погано і всі зрадники. Ні, верхівка держави у нас явно в більшості своїй проукраїнська.
Але є проблема ми не чистимось від явних зрадників в ній "Бо не на часі". І ось нам це вилазить боком.
Ні разу.
чому Україна повинна це показувати?
Краще знищені морди кацапів показувати.
Залпи з HIMARS показувати.
Як горять склади орків показувати.
Засохни в себе на болотах.
Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
За ее правление первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков.
Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
Только со второй попытки после внезапной смены группы прокуроров со стороны Венедиктовой Татарову вручили подозрение.
Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил, что дело Татарова "надо отнять у НАБУ и передать в СБУ".
Это уже какая-то тенденция, как только нужно подписывать что-то стрёмное, Ирина Венедиктова оказывается в отпуске
В прошлом году журналисты зафиксировали Симоненко гостем на дне рождения Татарова.
"ОЦЕНКОЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ АНДРЕЙ ЕРМАК. Я ЗНАЮ, ЧТО ОН СЧИТАЕТ, И Я ТАК СЧИТАЮ, ЧТО ОН (ТАТАРОВ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК", - ГОВОРИЛ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ УКАЗОМ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ В ОП В АВГУСТЕ 2020 ГОДА.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
И добавляют: "Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа".
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk