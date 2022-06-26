11 696 44
Ракетний удар по Черкащині: два прильоти поблизу обласного центру, 1 загиблий, 5 травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Зафіксовано два прильоти поблизу обласного центру.
Про це повідомив у фейсбуці глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури", - зазначив він.
"Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", - додає очільник регіону.
Топ коментарі
+21 Urs
показати весь коментар26.06.2022 14:50
+19 Борменталь Незабаром
показати весь коментар26.06.2022 14:39
+12 Борменталь Незабаром
показати весь коментар26.06.2022 15:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
это всё следствие выбора людей не умеющих просчитать последствий своего выбора
а минула влада розробляла зброю і перебудовувала армію, яка хочь якось тримає оборону, на відміну від того стройбату що був
тобі нагадати, як бонєвтЬІк зупинив фінансування ракетних програм?
Став президентом України - спершу почалася безпрецедентна світова пандемія, яка, в тому числі, забрала десятки тисяч життів українців. Потім сталася найбільша в історії української цивільної авіації катастрофа в Ірані з літаком МАУ - загинуло майже дві сотні людей.
Тепер же взагалі маємо страшну війну на своїй території, яка вже принесла нам стільки горя і руїн...Так, у війні безпосередньо винні Путлер та росія, але маємо це все саме при Зеленському. Реально Бідоносець.
І стару часовню девятнадцатого века на кавказе - то же он?
Шейх помер - бо був старий.
Повені в Німеччині кожного року, як і на Закарпатті - бо тане сніг в горах.
Пандемія почалася в Китаї - може Сі Дзі Піну пороблено?
Катастрофа в Ірані така ж як з МЧ-17 над Донбасом - збили ракетою проросійські найманці.
----
Війну в Україну приніс ВІСІМ років тому путлер - тоде зеля - ще танцював.
Готувався путлер до війни - 20 років.
Тоді у 2000 зеля танцював на КВН перед путлером - чого ж на дворец с путлером не сталася катастрофа - чому, коли зеля танцював перед путлером - той не здох?
Хай путлер здохне зараз - раз зеля бедоносец - так йому і передай.
Чим більш я дивлюся документалок про мафіозний правлячий клан росії тим більш розумію що справжній правитель террораши - це патрушев. Сірий кардинал. А Путін лише номінально керує.
А ти думав - більше з асфальту в Україні не буде?
А ви - руцкие будете страдать из-за санкций.
Вон у Кипра есть 11 МИ-35 на продажу, продадут они их нам? Вангую что нет. Они их скорее сгноят или на металл сдадут чем нам помогут.
Тому як би цивілізованим країнам не хотілося , а прийдеться фізично втручатись
Иначе бы путлер уже бы его применил.