Рашисти щодня крадуть чоловіків і жінок з Енергодару заради грошей. Такса - 50 тисяч гривень, - мер Орлов

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти продовжують викрадати українців. У полоні перебувають сотні містян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

За його словами бізнес на крові рашисти роблять в окупованому Енергодарі та найближчих селах району.

"Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у "протиправній діяльності", зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників". Якщо раніше викрадали тільки чоловіків, то зараз в полон потрапляють і жінки", - йдеться у повідомленні.

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Орлов зазначає, що крім так званих "політичних" в’язнів у окупантів є ще один великий напрямок діяльності - викрадення заради грошей.

"Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь -яким приводом людини - 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іх родичам. За останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася. Щоденно ми отримуюємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей. "Руський мир" зовсім не відповідає тій картинці, яку малюють окупанти на своїх телевізійних та телеграм- каналах. Вони принесли в місто енергетиків тільки катування і суцільний терор", - підкреслює міський голова.