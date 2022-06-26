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окупація (5829) викрадення (772) Запорізька область (2560) Енергодар (244) Запорізька АЕС (886)

Рашисти щодня крадуть чоловіків і жінок з Енергодару заради грошей. Такса - 50 тисяч гривень, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти продовжують викрадати українців. У полоні перебувають сотні містян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

За його словами бізнес на крові рашисти роблять в окупованому Енергодарі та найближчих селах району.

"Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у "протиправній діяльності", зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників".  Якщо раніше викрадали тільки чоловіків, то зараз в полон потрапляють і жінки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції: укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС. КАРТА

Орлов зазначає, що крім так званих "політичних" в’язнів у окупантів є ще один великий напрямок діяльності - викрадення заради грошей.

"Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь -яким приводом людини - 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іх родичам.  За останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася. Щоденно ми отримуюємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей. "Руський мир" зовсім не відповідає тій картинці, яку малюють окупанти на своїх телевізійних та телеграм- каналах. Вони принесли в місто енергетиків тільки катування і суцільний терор", - підкреслює міський голова.
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Топ коментарі
+7
Я не пьющий, но когда сдохнет ботоксная крыса путлер - зайду в запой на неделю...
... а может и месяц...
... а может вообще с запоя не выйду - радости такого масштаба больше не случится.
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26.06.2022 15:34
+6
це промисел кадирви з часів другої чеченської
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26.06.2022 15:19
+3
можливо це недоречно,але переважна більшість виборців краю голосували за проросійські сили і зараз в декого точно виникне когнітивний дисонанс..
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26.06.2022 15:46
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Я не пьющий, но когда сдохнет ботоксная крыса путлер - зайду в запой на неделю...
... а может и месяц...
... а может вообще с запоя не выйду - радости такого масштаба больше не случится.
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26.06.2022 15:34 Відповісти
це промисел кадирви з часів другої чеченської
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26.06.2022 15:19 Відповісти
Шо - кадировци в другу чеченску?
Во скока кадырка убил превого руцкого - в 16?
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26.06.2022 15:35 Відповісти
Плесень росте, а ви це про''''''буєте
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26.06.2022 16:06 Відповісти
Оце Ви влучно сказали. Досі не розумію, чому рамзанку дирова досі не визнано міжнародним терористом, а його бойовиків терористичною організацією...
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26.06.2022 17:15 Відповісти
А в это время некоторые очень активно ищут и что белее страшно находят хороших хрюске.
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26.06.2022 15:23 Відповісти
Сотні людей? Вибачте, а сотні людей це випадково не партизанський загін, або загін хоча б спротиву? Може чекають, що їх всіх перебьють?
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26.06.2022 15:32 Відповісти
Фільмів про другу світову передивився? Партизанський, ще йзразу загін, чому не полк?
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26.06.2022 15:38 Відповісти
Шешенский мир тоже пришел
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26.06.2022 15:33 Відповісти
а на кой хрен кацапам гривны?
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26.06.2022 15:36 Відповісти
Чувколись про обмінники?
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26.06.2022 15:45 Відповісти
А ви , *****, більше на цивільних мешканців міст міняйте їхніх військовослужбовців. Де ця с...ка з парасолькою? То їх ще більше будуть захоплювати...
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26.06.2022 15:45 Відповісти
можливо це недоречно,але переважна більшість виборців краю голосували за проросійські сили і зараз в декого точно виникне когнітивний дисонанс..
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26.06.2022 15:46 Відповісти
На останніх парламентських виборах 2019 року уся Запорізька область голосувала за СН.
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26.06.2022 17:17 Відповісти
"Хороших рускіх" не існує в природі. Особа яка виросла і вихована в атмосфері бандитського ********** хорошею за визначенням бути не може. Прийняття системи цінностей ********** є умовою виживання в цій країні. Тому доживають до повноліття лише ті які з точки зору цивілізованих народів є дикунами. Зовні вони схожі на людей але їх менталітет та спосіб існування не змінюється з 11-го століття.
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26.06.2022 15:49 Відповісти
Навіть у совку було дисидентство.
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26.06.2022 17:18 Відповісти
Поэтому они и воюют, что им выгодно грабить, убивать, в плен за выкуп и т. д. От варваров всегда крепости стены цивилизации строили
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26.06.2022 15:54 Відповісти
зрада.....даже деды не брали в руки рейхсмарки и баксы...а внуки.... как же у них руки не отгниют взять в руки вражьи денежные знаки
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26.06.2022 16:13 Відповісти
Знаєте спершу анонс, вони кричали "никто донбас на калени не ставил",далі було"мы ше братья"
дальше "Путин введи войска",вимушено пересилившись західні області України в наслідок війни кричать -как нам здесь надоели ети Бендеровские рожи",оце і є прокацапське закінчене бидло.
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26.06.2022 16:18 Відповісти
Тема про Енергодар - це Запорізька область, місто на березі річки Дніпро.
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26.06.2022 17:20 Відповісти
Пам'ятаємо що орки не люди, це такий виведений вид небезпечних тварин які вирвалися зі своєї парашії туди де не смердить.
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26.06.2022 16:56 Відповісти
 
 