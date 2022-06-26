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Загроза ракетних обстрілів залишається. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, - Київська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Війська РФ продовжують атакувати Україну із повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Шановні жителі Київщини! Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти України з повітря. Тільки вчора по нашій країні було випущено щонайменше 45 ракет. Сьогодні ворог завдав удар також по столиці", - йдеться у повідомленні.

"Загроза ракетних обстрілів залишається. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й бути в укриттях. Бережіть себе. Пам’ятайте, війна триває. Росія нестиме відповідальність за кожний злочин проти українців", - резюмують в Київській ОВА.

Також читайте: Байден про ракетні удари по Києву: Чергове російське варварство

Автор: Ірина Дашківська
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Хоч би вже заткнулися. А ганяти працівників держустанов на роботу (хоча з успіхом можливо працювати дистанційно) - це нічого? за відсутності в найближчому радіусі бомбосховища??? Кличко - ау! Про це хоч зіїкнись, чи у тебе бомбосховтще під сідницею?
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26.06.2022 15:43 Відповісти
15 березня керівником Київської ОВА став Олександр Павлюк - генерал-лейтенант, колишній командувач операції Об'єднаних сил. А Кулеба очолив гуманітарний штаб.

2 квітня Київщину звільнили від окупантів. Тепер же Зеленський звільнив Павлюка та повернув на посаду Олексія Кулебу.
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26.06.2022 16:22 Відповісти
Пропонуєте мені під асфальтом сховатися?
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26.06.2022 15:45 Відповісти
Асфальтом короче отбивайтесьс с мыслью про шашлыки. Нет слов.
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26.06.2022 15:53 Відповісти
вернулись в Украину, думали все уже можно, предупреждали что не все так однозначно.
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26.06.2022 16:23 Відповісти
Ракетні обстріли підвищили "звичайну мирну" смертність в Україні десь на 0,5%. Тому у більшості випадків на них не варто звертати увагу. Але є і небезпечні місця. Там можна і звернути увагу.
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26.06.2022 17:00 Відповісти
 
 