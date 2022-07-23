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Новини Політика України
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Порошенко (13230) членство в ЄС (929) Євросоюз (7016)

На шляху до ЄС ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що для членства України в ЄС необхідно провести багато реформ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з якою я мав дуже довгу розмову і дуже ефективні зустрічі, яка зробила величезний внесок в отримання нами кандидатства, чітко сформулювала - чого Європейська комісія чекає від України найближчим часом. Я ще раз наголошую - до початку переговорів про вступ. До початку обговорення критеріїв з 35 розділів, яким Україна має відповідати", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, в ЄС очікують прозорої процедури відбору суддів Конституційного Суду та ефективну Вищу раду правосуддя, яка буде реалізовувати продовження судової реформи.

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"Ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади, і надзвичайно важливо, щоб всі це розуміли. ... Йдеться про негайне призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора за прозорою процедурою. Незалежного Директора Національного антикорупційного бюро, який має зробити якнайшвидше кроки щодо боротьби з корупцією", - продовжив лідер "ЄС".

"Маємо отримати висновки Венеційської комісії по антиолігархічному закону. Хочу наголосити: Урсула фон дер Ляєн окремо відзначила як важливий критерій те, що у нас були поведені у 2019 році чесно і прозоро президентські вибори. І те, що відбулася націоналізація наскрізь корумпованого ПриватБанку, де були зупинені дії окремих осіб, які грабували Україну і висмоктувати мільярди доларів з економіки української держави", - наголосив Порошенко.

Також, зазначив Порошенко, потрібно забезпечити взаємодію з FATF щодо ефективної боротьби з відмиванням грошей.

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За словами лідера "ЄС", здається, нібито це багато, але це поки що дуже мало.

"Коли ми лише готувалися до підписання Угоди про асоціацію і обговорювали ті законопроекти, які тоді треба було прийняти, існував так званий "список Фюле" (Штефан Фюле – у 2010-2014 Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Європейській Комісії. - Ред.). Я йому казав: дуже важко за такий короткий термін прийняти десятки законів. Він каже: все, що ви зможете зробити зараз до початку вступних переговорів, – це навіть не порівняти з тим, що вам треба буде зробити під час переговорів. Це будуть тисячі законів, нормативних документів, які адаптують законодавство України до законодавства ЄС, запровадять правила і дадуть можливість Україні відчувати себе повноцінним членом Європейського Союзу", - нагадав Порошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Приблизно, одна з них посадити в тюрму бєню і його блазня, а 73% заборонити голосувати 10 років
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26.06.2022 15:39
+18
І за НАТО не забувайте.
І для цього треба щоб Зе прочистив своє коло від зрадників.
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26.06.2022 15:40
+16
Уявляю скільки би проблем ми могли вирішити.
Отримали би країну мрії.
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26.06.2022 15:43
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Дрянь дрімуча , тобі до Пороха , як до зірок !

Дибіл ***
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26.06.2022 16:20 Відповісти
Для початку треба завершити війну перемогою.Наступним кроком доукоплетувати армію та почати відбудову країни.А реформи робити в цей же час але без старих політиків.
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26.06.2022 16:17 Відповісти
Новими політиками ми вже ситі по горло 😠
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26.06.2022 16:21 Відповісти
Старими політиками ми вже ситі по горло.
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26.06.2022 18:34 Відповісти
нічого не заважає зеленій владі ПРЯМО ЗАРАЗ призначити голову САП. уже обраного.
так само ніщо не заважає відновити роботу опозиційних каналів, відкрити кримінальні провадження проти зрадників, таких, як Татаров, Портнов, Наумов та інші.
призначити посла в Китай.
і багато іншого.
от не заважає НІЩО.
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26.06.2022 19:31 Відповісти
вимоги ЕС тінню ходять за пліснявою з часу їх каденції. Сказали вони-все це нам до дупи, так і є. А тепер одна інтеграторка на повному серйозі, нам за те, що будемо байдикувати і фіги крутити, абсолютно нічого не буде. Відпетляємо, як в казці.
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26.06.2022 16:35 Відповісти
ох Петро-Петро...
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26.06.2022 16:38 Відповісти
ЗЕлеботы, от того что вы поливаете грязью Пороха, ваша гундосая Бубочка лучше не станет. правильно Порошенко говорит, что Украине нужны реальные реформы, а не пустая болтовня и видосики-гундосики, ни на что другое Зеленский и его "слуги" просто НЕ способны. нужны профессионалы, а не та безмозглая тусовка зе-"слуг" которую по насобирали по обоссаным подворотням и помойкам. когда "мудрий нарід" наконец то наесться популистов, закроет уши и перестанет их слушать, и начнет шевелить своими мозгами, то тогда еще возможны перемены к лучшему.
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26.06.2022 16:40 Відповісти
Вчора зеуряд зовсім наркоманами одна поважна людина назвала.
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26.06.2022 16:47 Відповісти
Шустер аж поперхнулся...
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26.06.2022 16:40 Відповісти
свобода должна быть национальной украинской, а не что хочу то и делаю и говорю. А то сколько против Украины говорят и делают и никакого наказания, даже нет фильтрации.
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26.06.2022 16:49 Відповісти
так Петро, але це не основне! Ще суди потрібно реформувати до яких у тебе як і твого нинішнього опонента руки не дійшли. А можливо просто вам вигідно мати кишенькові суди?
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26.06.2022 16:54 Відповісти
"з-за Петра" судова реформа якраз велася, з-за Zе - зупинилася. Проблема в тому що такі реформи (де потрібно міняти і людей, і законодавство) на раз-два не робляться. В Польщі, як вважає комісія Євросоюзу - судова реформа ще не закінчена, а почали вони її 30 років тому.
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26.06.2022 17:22 Відповісти
тільки конкретний 73/43%зебіл може не пам'ятати, що що Порох не блокував створення антикорсуду. Бо в нього мізки засрані методичкою подляка.
Ну, і тим більше, зебіл не знає, що в жодній країні ЄС нема окремого антикорсуду; а є відповідні окремі палати в складі вищого суду - і саме таке тоді пропонував Порох. А втямити, що саме окремою палатою антикорсуд почав би свою роботу якнайшвидше (а не так, як в Україні - з майже двохрічною затримкою після створення окремою інституцією) це для дебільного зебіла буде інтегральною математикою державного управління: недоступно.
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26.06.2022 19:40 Відповісти
нажаль в Україні за 30 років поки не було справді української влади.
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26.06.2022 18:52 Відповісти
Так ти ж нібито проводив 144 реформи,а потім почав піаритись на томосі не забуваючи допомогати куму ***** купувати канали.
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26.06.2022 16:56 Відповісти
тільки зе-дебілу, несвідомому адепту гундяєвського філіалу фсб, може були незрозумілим, що отримання Томосу і встановлення єдиної помісної національної православної (поряд з іншими проукраїнськими) церкви є однією з тих реформ, без якої незалежна українська держава могла взагалі зникнути з політичної карти.

А ти таким і є, видать.
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26.06.2022 17:31 Відповісти
Все було б набагато краще Якщо люди обирали б тільки ПАТРІОТІВ в президенти. Алеж обирають або тих хто має багато грошей та може зробити себе рекламу . Багато негідників лізе у владу. Алеж чому люди їх обирають чому не обирають патріотів? Як могли обрати Зеленського який ненавидів Україну який називав Україну повією який зневажав Україномовних людей та який грав хто зна чим на піаніно гімн України зі сцени 95 кварталу. Та ще він звичайний ХАМ. Та чомусь його обрали 73 відсотки . ЖАХ. Чому наприклад не обрали Кошулинського???? Що Зелені КРАЩЕ???Вони патріоти ??? Люди коли ви вже почнете розуміти щось. Завжди,завжди обертайте патріотів
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26.06.2022 17:02 Відповісти
Але коли я буду президентом ми цей закон переглянемо бо про мене аж занадто багато пишуть поганого.
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26.06.2022 17:16 Відповісти
А ти тут не спирай все на попередників. Знаємо вас ще з часів яника
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26.06.2022 18:30 Відповісти
Урсула предложила делать всё то, что ни щеленский ни его защеленцы делать никогда не будут. Иуды - всё предали. Причём верх. гл иуда и не долго искал их - слетелись, как мухи на дерьмо.
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26.06.2022 18:53 Відповісти
"На шляху до ЄС ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади," - Порошенко Джерело: https://censor.net/ua/n3350319

незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади
Тільки зараз діючої влади, чи завжди діючої влади?
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27.06.2022 00:42 Відповісти
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