На шляху до ЄС ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що для членства України в ЄС необхідно провести багато реформ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з якою я мав дуже довгу розмову і дуже ефективні зустрічі, яка зробила величезний внесок в отримання нами кандидатства, чітко сформулювала - чого Європейська комісія чекає від України найближчим часом. Я ще раз наголошую - до початку переговорів про вступ. До початку обговорення критеріїв з 35 розділів, яким Україна має відповідати", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, в ЄС очікують прозорої процедури відбору суддів Конституційного Суду та ефективну Вищу раду правосуддя, яка буде реалізовувати продовження судової реформи.

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"Ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади, і надзвичайно важливо, щоб всі це розуміли. ... Йдеться про негайне призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора за прозорою процедурою. Незалежного Директора Національного антикорупційного бюро, який має зробити якнайшвидше кроки щодо боротьби з корупцією", - продовжив лідер "ЄС".

"Маємо отримати висновки Венеційської комісії по антиолігархічному закону. Хочу наголосити: Урсула фон дер Ляєн окремо відзначила як важливий критерій те, що у нас були поведені у 2019 році чесно і прозоро президентські вибори. І те, що відбулася націоналізація наскрізь корумпованого ПриватБанку, де були зупинені дії окремих осіб, які грабували Україну і висмоктувати мільярди доларів з економіки української держави", - наголосив Порошенко.

Також, зазначив Порошенко, потрібно забезпечити взаємодію з FATF щодо ефективної боротьби з відмиванням грошей.

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За словами лідера "ЄС", здається, нібито це багато, але це поки що дуже мало.

"Коли ми лише готувалися до підписання Угоди про асоціацію і обговорювали ті законопроекти, які тоді треба було прийняти, існував так званий "список Фюле" (Штефан Фюле – у 2010-2014 Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Європейській Комісії. - Ред.). Я йому казав: дуже важко за такий короткий термін прийняти десятки законів. Він каже: все, що ви зможете зробити зараз до початку вступних переговорів, – це навіть не порівняти з тим, що вам треба буде зробити під час переговорів. Це будуть тисячі законів, нормативних документів, які адаптують законодавство України до законодавства ЄС, запровадять правила і дадуть можливість Україні відчувати себе повноцінним членом Європейського Союзу", - нагадав Порошенко.

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