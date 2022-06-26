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Відхід ЗСУ із Сєверодонецька було завершено більш ніж за добу до публікації Бутусова, претензій до нього немає, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кузик

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, який обороняв Сєверодонецьк, розповів, що відхід з міста було здійснено більш ніж за добу до того, як відповідну інформацію оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Про це він повідомив в ефірі Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"До того, що інформація з'являється передчасно я ставлю вкрай негативно. До роботи журналістів на передовій - вкрай позитивно. ... Претензії до Бутусова безпідставні. Маневр по виходу ми зробили набагато раніше, наказ прийшов набагато раніше, коли вже всі війська вже вийшли, підірвано склади. ... Після цього, коли все завершилось, десь на наступну добу тільки з'явилось повідомлення Бутусова. 

Я так розумію, його не люблять, бо він пише правду на фронті, мав конфлікт з Офісом Президента чи з президентом. Тому на нього всіх собак вішають. ... Я був свідком того, як Бутусов разом зі спецслужбами нашими оперативно дурили ворога і дуже якісно. Це мені особисто допомагало, коли писали спеціальні вкиди, коли писали про фіктивні точки нашої дислокації, щоб ми змогли зманеврувати. Ми разом зі спецслужбами ми через нього (Бутусова. - Ред.) видали фіктивну інформацію, де ми знаходимось. Вони (окупанти. - Ред.) перенесли туди щільність вогню. І це дозволило нам безпечено перейти зі зруйнованих позицій на більш-менш укріплені позиції", - розповів він.

Нагадаємо, що інформацію про те, що ЗСУ відійшли з Сєверодонецька оприлюднив очільник ОВА Сергій Гайдай. Після нього про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що заяви у соцмережах завадили операції з виходу українських військових із Сєверодонецька.

Також дивіться: Обстріляний рашистами Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+93
Облом. Не получилось Бутусова сделать козлом отпущения, а ведь как старались...
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26.06.2022 16:11
+82
Взагалі таке враження, що в Україні тільки один журналіст .
Решта сраколизи і тіпа блохери.
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26.06.2022 16:09
+77
А що , зеля чимось не задоволений ?

Знову ідуть наізди на Юрія ?
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26.06.2022 16:09
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Варто було Бутусову сказати про відсутність запасу снарядів, який не був створений та відсутність підготовки до війни "асвальтолюбцями керівниками", як одразу прикоритники заверещали, доречі як там генерал Безугла Северодонецькая, куди поділась?
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26.06.2022 16:44 Відповісти
здала сєвєродонецьк і сказала що її місію виконано.
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26.06.2022 16:52 Відповісти
готовится к командировке на южные фронта.
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26.06.2022 17:03 Відповісти
Всьо ясно. Це Бутусов розмінував Чонгар, здав Херсон з Маріуполем, згорнув ракетну програму, зривав оборонзамовлення. Вагнергейт - також його робота. Ну і розвалини часовні...
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26.06.2022 16:45 Відповісти
Йому генерали Марченко та Кривонос в цьому допомогали.
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26.06.2022 16:50 Відповісти
И все это было по коварному приказу Порошенко...
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26.06.2022 16:54 Відповісти
при прямому фінансуванні бариги!
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26.06.2022 21:25 Відповісти
А ще Бутусов засилав ДРГ в перші дні, щоб янелоха замочити
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26.06.2022 17:04 Відповісти
Та шо там долго перечислять. Бутусов есть император зла и повелитель всех бед, свалившихся на зелёную плесень. А, не. Император зла то Порошенко
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26.06.2022 20:50 Відповісти
Все, пан Кузик, начувайся! Тепер і до Вас пані Безумна приїде...
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26.06.2022 16:45 Відповісти
Блазень зі своїми корисними ідіотами має забути про своє політичне майбутнє його в них немає.
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26.06.2022 16:47 Відповісти
Юрію Бутусову щира подяка і повага за те , що він чесно висвітлює подіі на багатьох найгарячіших точках фронту , але нашій владі не всім це подобається , от і результат !

Юрію , тримайся , так як перемога буде за нами 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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26.06.2022 16:47 Відповісти
А хіба не зрозуміло, що узеленські посіпаки спеціально розводили зраду Бутусова, щоби закрити "Цензор. Нет". Зелі не потрібні в країні вільні ЗМІ.
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26.06.2022 16:47 Відповісти
Ска не війна а треш-бойовичок із всесвіту Варкрафт
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26.06.2022 16:48 Відповісти
Для тебе гра , а для украінців - це війна !
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26.06.2022 21:24 Відповісти
Багато чого знімається коли ще Є, але не попадає в соц мережі та не поширюється в режимі реального часу Юрієм БУТУСОВИМ!! . Наприклад Семен Обломей вже загинув в северодонецьку 21 червня а відео ми бачимо тільки зараз. До цього немає питань??? Тож ви що намагаєтесь сказати що Юрій Бутусов ЗНОВ ЗРОБИВ ЩОСЬ НЕ ТЕ??????? АБО ВИ НАМАГАЄТЕСЬ СКАЗАТИ ЩО командир батальйону "Свобода" Кузик бреше?????? А ТАКА ПАТРІОТКА МАЛЯР ЧЕСНА???? Годі вже!!! Може ще Подоляк та ЄРМАК ПАТРІОТИ???
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26.06.2022 19:28 Відповісти
Чого ні ? Єрмак це патріот росії з великої літери 😬
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26.06.2022 22:43 Відповісти
Це все так. Але ми ще раз пересвідчились в існуванні подоляцької ботви, яка накручує негатив проти Бутусова, тощо.
Скільки на той непотріб грошей йде. Вже би кілька байрактарів купили.
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26.06.2022 16:51 Відповісти
Всю ту ,,ботву" Зеленський підбирав сам, при чуйному керівництві Єрмака, за чиєю вказівкою? Для виконання якого завдання?
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26.06.2022 20:50 Відповісти
І щурів і ботви добряче хватає.Два речення і видно на якого пана пряцює.
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26.06.2022 17:00 Відповісти
Бубину ж.ОПу не по детски плющит, что репортажи Бутусова имеют больший авторитет, чем все эти подоляки, Люси Обдрыстович, Серлещи и прочие ЗЕбанутые типа Маньки Безмозглой.
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26.06.2022 17:15 Відповісти
да . манька безмозгла довго перед нами папирцями трясла . та ******* що операции по вагнеру не було а був спецзахид --- контрозвидниця ***** недороблена
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27.06.2022 06:36 Відповісти
Вывезти нельзя было тяжёлую технику и склады. Там мосты давно были взорваны. Оставался один мост, который не выдержал бы вес даже танка. Выходили в основном вплавь, а вплавь много с собой не утащишь.
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26.06.2022 17:24 Відповісти
З Золотого та Гірського відступили, бо закінчились **********. Так повідомили на Еспресо.
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26.06.2022 23:38 Відповісти
Хтось бреше! Ось бачимо відєо у Телеграммі у Инсайдери UA, за 26.06.2022. Воін ВСУ, розповідає про їх вихід з Северодонецька! Дуже емоціонально! Дивитися треба обов'язково, а вже потім робити висновки!
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26.06.2022 17:23 Відповісти
Инсайдер UA кацапский телеграм-канал
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26.06.2022 17:43 Відповісти
100%
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26.06.2022 17:52 Відповісти
Заблокуйте кацапські гниду за рекламу фсбшних каналів!
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26.06.2022 18:27 Відповісти
Дивись краще! Дата є!
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26.06.2022 19:20 Відповісти
Есть одна телеграм-помойка "вертикаль" - ручные шлюхи Ермака и Буданова. Каждый день холуи лижут очко своему хозяину Ермаку- агенту Кремля, диверсанту и предателю, сдавшему Юг Украины и поливают грязью многих проукраинских, оппозиционных к зеленой плесени общественных и политических деятелей и экспертов, например Юрка Бутусова.
Там эти месседжи формируют и разгоняют два олигофрена из ОП - Петров и Подоляк.
После слов комбата Кузыка о профессиональной работе Бутусова на фронте, предлагаю шлюхам из вертикали официально принести свои извинения.
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26.06.2022 17:46 Відповісти
І нехай їхній головний принесе вибачення за "шашлікі на 9 мая".
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26.06.2022 17:57 Відповісти
Значить воїн ЗСУ, герой, який воював у Северодонецьку, бреше? Та хто ти такий, щоб його ображати!
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26.06.2022 20:02 Відповісти
Порадовал новостью, а то тг "Вертикаль" с пеной у рта "гонит" на Бутусова, и Маляр подключилась, и так уверенно все обьясняют(((
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26.06.2022 17:50 Відповісти
ТГ Вертикаль дуже підозрілі вкиди дозволяє собі. І проходить без зауважень, так як і Труха.
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26.06.2022 23:04 Відповісти
БУТУСОВУ - РЕСПЕКТ
Зєлєплядям, Зєлєфону та інши аферистовичам - віри немає
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26.06.2022 19:33 Відповісти
Молодцы!
Жизни солдат важнее.
Отходите в Лисичанск, там более удобные позиции.
Врагам достались только руины, ими же созданные. Пиррова победа для них и они это надолго запомнят.
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26.06.2022 19:40 Відповісти
А на сайтах зебобіків,вимагають РОЗСТРІЛУ Бутусову!!! А Ви всі прите на громадян рашки,в нас те саме,напропогандонили в голови,що всі хто проти Зе---ЗРАДНИКИ,бо він МЕСІЯ!!!!!! Точно як і в рашці!!! Не даремно закриті всі канали,окрім підхалуйних і такі як Іванов,Петров і їм подібні,жопу рвуть,щоб це лайно всунути в голови громадян. І ні один канал не обмовився,що СБУ обісралось по вуха з клінстонами і повернула їх ЗСУ,бо без них і ні туди,і ні сюди. ОТАК.
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26.06.2022 19:41 Відповісти
Безугда ніяк не заспокоїться!? Нехай сидить і думає про написання законів ,а не їздить по штабах!!!
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26.06.2022 19:55 Відповісти
По ней сумасшедший дом плачет горючими слезами
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26.06.2022 20:55 Відповісти
Гіркими)
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26.06.2022 23:41 Відповісти
претензий к нему нет, - командир батальона "Свобода" Кузык

А жаль... говнокомандующий зеленский.
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26.06.2022 20:56 Відповісти
Де отой Zебіл знаходить тих ТП? Одна за другу тупіша. Їм же кожній треба ще спічрайтера наймати! Безумна-малер-мандель - і не відрізниш. Суцільні 73%, безголові.
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26.06.2022 21:14 Відповісти
Бутусов молодец !!!
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26.06.2022 22:55 Відповісти
І знову клоунада, блазень, профнепридатна свита і московська агентура за себе, а народ за себе
пздц, коли це закінчиться
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27.06.2022 00:04 Відповісти
Маляр наздоганяє Безуглу яка на півшляху до русскава *******...в бан тварюку на фейсбуку!
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27.06.2022 00:56 Відповісти
то якшо в вас тварюк спільний "ворог" з рашистською пропагандонською худобою - український журналіст, проти якого ви співаєте в унісон з орками, то хто ви...(?!?!)
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27.06.2022 01:01 Відповісти
Я не понимаю повода для срача. Маляр права. Любой кто дает инфу вне зависимости от фамилии - Подоляк, Арестович, Гадай, Бутусов, Безугла, Зеленский говно. Инфу должны выдавать только ЗСУ. Об этом сказала Маляр. Остальные пусть помолчат чуток.
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27.06.2022 04:44 Відповісти
Вообще ЗСУ даже не просят секретить ничего, хотя вполне могли и я бы на их месте так бы и делал. Просто помолчать пару дней.
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27.06.2022 04:46 Відповісти
Свободу не спинити!!!
Бутусов свободівець по духу!!! Юрко наш брат!!!
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27.06.2022 07:21 Відповісти
Butusov-Profi !
Veli4ezna Povaga Yuriyu za smilivist' ! Principovist' ! 4esnist' !
Slava Ukrains'kiy Nacii !
Smert' vorogam-moskalyam !
Kara zradnikam !!!
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27.06.2022 08:17 Відповісти
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