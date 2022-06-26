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Поворозник про повторні ранкові вибухи в Києві: Більше влучань не було, це робота ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,збита

Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.

Поворозник також додав, що на лівому березі міста виникла побутова пожежа. Вона не пов'язана з ракетним обстрілом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про наслідки ракетного удару по 9-поверхівці у Києві: 1 людина загинула, 6 постраждали. Рятувальні роботи тривають

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Прилетіли ракети, яки Кучма передав кацапам!
Він був такий люб'язний, що передав їх разом з літаками-носіями!
Також, треба відмітити його заслуги та заслуги Януковича в знищенні системи ППО України: десятки пускових установок, радіолокаторів, радіовисотомірів, систем радіоелектронної протидії, командних пунктів, транспортно-заряджаючих машин, та ракет, були або продані за безцінь, або утилізовані.
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26.06.2022 16:56
+8
из 14 ракет сбили 10, это хорошо
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26.06.2022 17:11
+6
Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....зраджувати...вибухи і є тому підтвердження.
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26.06.2022 16:48
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Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....зраджувати...вибухи і є тому підтвердження.
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26.06.2022 16:48 Відповісти
"Більше влучань не було, це робота ППО". Джерело: https://censor.net/ua/n3350326

Вот это рифма!
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26.06.2022 16:54 Відповісти
Як я розумію:
"Нові" дозвукові Калибри ми навчилися збивати.
А ось із старими совковими сверхзвуковими протикорабельними - проблема.
Рятує тільки, що ті протикорабельні дуже дорогі, по наземним цілям не точні і старі - малий процент справних.
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26.06.2022 16:55 Відповісти
Як колишній офіцер ППО маю сказати, що надзвукові ракети взагалі збивати достатньо важко. Мав подібний досвід на полігоні, причому на навчальних стрільбах було заздалегідь відомо коли полетить і приблизно з якого азімуту.
Тому військова тактика насамперед базується не у знищенні самих ракет, а їхніх носіїв та місць дислокації. Ось такий не зовсім оптимістичний стан речей.
Тому, щоб ефективно протидіяти подібним нападам, Україні потрібні також надзвукові ракети з дальністю ураження 1 тис. і більше кілометрів.
А чому б тому самому "Південмашу", наприклад, не реанімувати випуск тої самої "сатани", нехай не з ядерними бойовими частинами, а поки що - звичайними чи хімічними?
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10.10.2022 10:27 Відповісти
Прилетіли ракети, яки Кучма передав кацапам!
Він був такий люб'язний, що передав їх разом з літаками-носіями!
Також, треба відмітити його заслуги та заслуги Януковича в знищенні системи ППО України: десятки пускових установок, радіолокаторів, радіовисотомірів, систем радіоелектронної протидії, командних пунктів, транспортно-заряджаючих машин, та ракет, були або продані за безцінь, або утилізовані.
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26.06.2022 16:56 Відповісти
Тимошенко.
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26.06.2022 23:09 Відповісти
Ні, спочатку при Кравчуку в 1992 р. вивезли в мокшу тактичне ядерне озброєння (бомби, ракети, снаряди), а потім при Кучмі, здається, в 1996 -- стратегічне (а те, що не вивезли -- знищили).
Я, як трохи обізнаний з темою, обурювався, навіщо було віддавати (тим паче за безцінь) Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 (а їх в Україні було ледьне половина від тої кількості, що була в самій расєї), які могли, крім ядерних, працювати і звичайними ************; навіщо було "різати" оперативно-тактичні "скади".
Та й ППО значно прорідили, знищивши, або продавши певні системи озброєння. Так вони були більш архаїчними, ніж ті, що залишилися, але це той випадок, коли масовість певною мірою компенсує якість. Вони мали рідинні ракетні двигуни, більш складні в обслуговуванні і використанні, але ця вада могла стати перевагою, адже рідинні двигуни мають реально практично безкінечний термін зберігання (просто перед роботою їх треба заправити) порівняно з твердопаливними, в яких з часом можуть починатися хімічні процеси.
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10.10.2022 10:59 Відповісти
Призвіще Поворозник знов дивує, де вони находять чиновників з такими призвіщами?
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26.06.2022 17:04 Відповісти
Дивує? Прізвище? Чи корупційній бекграунд за прізвищем?
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26.06.2022 17:21 Відповісти
Всі наші ракети зелена шобла вкатала в асфальт. А на шабашах в Трускавці вони планували стратегію оборони.
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26.06.2022 17:10 Відповісти
из 14 ракет сбили 10, это хорошо
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26.06.2022 17:11 Відповісти
Це дуже добре. Хоча на навчальних стрільбах, якщо зенітноракетна бригада пропускає хоч одну ціль, то це оцінка "незадовільно" для всієї бригади. Але то навчання і навчальних цілей буває в рази менше.
За ттх зенітноракетних комплексів вірогідність влучання однією пущеною ракетою в надзвукову ціль десь 70%. Зазвичай по кожній цілі працюють двома ракетами, що підвищує вірогідність влучання хоча б однією з них відсотків до 90.
Але не забувайте, що пускові треба перезаряджати (на пусковій 3-8 ракет в залежності від комплексу), а це зовсім не миттєва операція. До того ж порожня пускова має не займатися перезаряджанням, а максимально швидко залишити пускову позицію (бо якщо накриють її, то захищати когось в подальшому буде вже нікому). Радіус дії пускових від 20 до 100 км, тож проблематично, щоб"сусіди" перекрили твою ділянку, поки ти перезаряджаєшся. Ці "нюанси" стають дуже визначальними при масованій ворожій атаці.
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10.10.2022 11:16 Відповісти
Поворознюк краще всіх мородерів тролить Ю.Тимошенко.Ось і вся патріотична діяльність цього бидла яке професійно лиє фсбешні помиї на Юлю.
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26.06.2022 18:01 Відповісти
То інший Поворознюк
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26.06.2022 18:05 Відповісти
 
 