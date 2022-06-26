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Автомобілі без глушників у Києві можуть конфісковувати на спецмайданчик, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Авто

авто

Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Такі обмеження діятимуть до скасування режиму воєнного стану.

"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", - зазначили в ЦПД.

Читайте: Під час воєнного стану в Києві заборонено продаж та запуск феєрверків, а також пересування автомобілів без глушника, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Мотоциклисты-гонщики тоже за*бали. Летают под 200км/час от рева не сразу поймешь или сирена воет или очередной гонщик летит в ночной клуб
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26.06.2022 17:21
+24
Можно и в Одессе такую акцию, а лучше сразу ЗСУ отдавать
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26.06.2022 17:19
+22
по всей Украине нужно это делать и не только за глушилки.
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26.06.2022 17:20
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Можно и в Одессе такую акцию, а лучше сразу ЗСУ отдавать
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26.06.2022 17:19 Відповісти
в ЗСУ не можна, бо можуть вилучити,... а можуть і не вилучити
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26.06.2022 17:21 Відповісти
Тогда пусть просто сожгут эти гудящие ведра
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26.06.2022 17:31 Відповісти
Доречно☝
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26.06.2022 17:40 Відповісти
давно пора!
серед ночі спросоння не розбереш, чи то крилата ракета, чи поц на моцику
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26.06.2022 17:44 Відповісти
по всей Украине нужно это делать и не только за глушилки.
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26.06.2022 17:20 Відповісти
Мотоциклисты-гонщики тоже за*бали. Летают под 200км/час от рева не сразу поймешь или сирена воет или очередной гонщик летит в ночной клуб
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26.06.2022 17:21 Відповісти
+1
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26.06.2022 17:22 Відповісти
а чому тільки до кінця воєнного стану?
хіба в Євросоюзі немає санітарних норм на рівень шуму?
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26.06.2022 17:24 Відповісти
водителей таких транспортных средств надо сразу на передовую. Там они быстро осознают что по чем.
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26.06.2022 19:37 Відповісти
Ну раньше с такими проще боролись,выхлопную задували монтажной пеной,если сразу не понимал то на второй раз точно .
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26.06.2022 19:43 Відповісти
Дуже гарна новина , бо дістали 😠
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26.06.2022 17:27 Відповісти
А каким законом зелёных клоунов это регламентировано ?! Сепаров на Харьковщине мона под 2 года условно выпускать, начальника Николаевской милиции, который все бросил в феврале и семью вывез и сам урыл на Закарпатье и снова при власти мона рядом с клоуном фоткать, Геттманцеву мона гайки на имортк закрутить, Шмыгалю мона народ с биржи через месяц в рабство брать за копейки ?!!!
А ДЫРЧАТЬ не можно ?! ЗЕЛЕБОБЫ, ВЫ ТАМ ЧЕГО ПЫХНУЛИ ?!!!!!
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26.06.2022 17:34 Відповісти
Чого ви рюззкагаварящіє такі тупні? До чого тут одне до іньшого.....
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26.06.2022 17:53 Відповісти
Аккерман на зоне дырчать будешь, через очко порванное
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26.06.2022 17:55 Відповісти
Приеднуюсь до попереднього дописувача : як рускій , то якусь маячню нафігачить . Цих деркачів давно пора було заборонити , ще до війни . Особливо на мотоциклах . Я б ще кацапську мову сюди додав .
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26.06.2022 18:06 Відповісти
О! хоч один мотогон придурошний, безголовий і русковисираючий спалився!!!
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26.06.2022 18:15 Відповісти
Шо ви поцики на моциках?.
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26.06.2022 17:50 Відповісти
Походу вони ...на мопЕдіках.
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26.06.2022 18:18 Відповісти
Давно час, й по всій Україні, й постійно. **#нати без глушників дітей лякають!!!
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26.06.2022 17:51 Відповісти
А шо разве в полиции законы об ограничении по СО2 и по шуму ранее не работали??? Какая то фигня это….
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26.06.2022 17:53 Відповісти
Як то "нє работалі?" якраз навпаки- працюють невпинно....😎
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26.06.2022 18:25 Відповісти
А чому власників дорогих авто в армію не беруть? В нас тут з сіл масово позабирали в армію,вже і вбиті і поранені є.Чоловіків то не пускають на заробітки.А великих багатеньких бугаїв не беруть у військо.Також і не беруть бійців з клубів,тілоохоронців і тд.Вже задовбала це нерівність і несправедливість.
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26.06.2022 17:54 Відповісти
Пусть водителей отправляют в артиллерию,что бы до конца жизни тишины хотелось а не рева моторов.
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26.06.2022 18:03 Відповісти
Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією...
А якщо переобладнання немає і це просто спортивний Порше чи Гелік АМГ, який із заводу йде із голосним вихлопом?
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26.06.2022 18:14 Відповісти
Серійно вироблених таких машин не існує,може бути тільки тюнінг,але коли він по всіх законах-стоять заслонки ,котрі можна відкривати тільки на треку.
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26.06.2022 19:19 Відповісти
*****, армія пустоголових мінтяр придурків не може справитись з простими долбойобами **********,куди їм з мафіозі тягатись,а от з бабцями на базарі тут вони герої,грізні такі з папочками,пихаті!!!
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26.06.2022 18:17 Відповісти
Це не прості ********. Це діти багатів і можливо бандитів.
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26.06.2022 20:23 Відповісти
Ещё задолго до того, ЧТО ПРОИЗОШЛО 24 ФЕВРАЛЯ в Украине, неоднократно-деликатно сообщал в МВД и столичную администрацию касательно беспредела со стороны байкеров, котоые порой агрессивно путают спальные районы столицы с автодромом, причем- круглосуточно. Реакции, увы, - никакой. А ныне - особый случай, они снимают глушители, рычат, как сирены воздушные тревожные, напрягая жителей, да ещё и выпендреж устраивают, ездя порою с космическими скоростями по нашему пр. Палладина на заднем колесе. Конечно, звук сей - по самое нихочу! Штрафовать таких нещадно в условиях военного положения, а их пеня пусть идет на восстановление дорог разрушенных от войны и др. инфраструктуру. Надо срочно принять четкий закон по данному поводу и как положено его выполнять. Хоть среди байкеров и немало "броневиков" - отпрысков наших великих олигархов. НЕТ - БЕЗГЛУШИТЕЛЯМ БАЙКЕРОВСКИМ!!!
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26.06.2022 18:22 Відповісти
Их просто надо отстреливать. Это безмозглые уроды и будут только мешать остальным.
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26.06.2022 19:39 Відповісти
Дибільна ситуація - є положення ПДР про допустимий рівень гамірності(шуму) транспортного засобу - чому тоді Київрада приймає якесь окреме положення про глушники? У мене спокій починається о 23.00 ,бо комендантська година, а на бидло ніякого впливу нема.. Окреме питання до МВС, бо війна тут ні до чого - закон про рівень гамірності транпортного засобу існує дуже давно...
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26.06.2022 18:32 Відповісти
В якій ще країні можливо без глушників містами гоняти?
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26.06.2022 18:51 Відповісти
ага,далеко заїдеш...
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26.06.2022 19:21 Відповісти
Підтримую , треба посилити контроль за технічним станом ТЗ у т ч мотоциклів.

що помітив , я звісно сам шанувальник марки бмв але найгучніші це вони особливо заряджені м3, м4, м5 з переобладнаним випуском реально можна втратити слух від гучності цих монстрів іноді можна сплутати з вибухом навіть.

мотоцикли на прямотоці теж жах , тому бажаю поліцейськім вдалої роботи , бо витримати це нереально тим більше під час війни

власникам бмв з заводськими випускними системами респект і шана претензій немає
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26.06.2022 18:56 Відповісти
Аушвиц - это ехайте в сторону кремля, вдоль сены и дальше, где лежит незакопанный выпотрошенный труп организатора красного террора...
Первые в мире концлагеря - известное достижение социализма.
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26.06.2022 22:25 Відповісти
конфисковывать на спецплощадку??? Це новий вид конфіскації? Може, на штрафмайданчик? Бо якщо конфіскують, то це вже з кінцями.
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26.06.2022 19:25 Відповісти
такий транспортний засіб може бути вилучений , ну чи не ДЕБІЛИ, це якийсь АБСУРД. Це всерівно, що бути трішки вагітною. Та ви уроди, або хрест зніміть, або труси вдягніть.
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26.06.2022 20:13 Відповісти
конфискация должна проходить с вручением повестки.
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26.06.2022 20:30 Відповісти
А есть же ******** ставящие прямоток на древнюю Аскону -
купить машину не могут, ну так будут пердеть на весь квартал . . .
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26.06.2022 22:28 Відповісти
 
 