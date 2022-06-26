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Автомобілі без глушників у Києві можуть конфісковувати на спецмайданчик, - Центр протидії дезінформації
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Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Такі обмеження діятимуть до скасування режиму воєнного стану.
"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", - зазначили в ЦПД.
Топ коментарі
+28 FT FT
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+24 Odessa_1232
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+22 Aleks_15
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Будь ласка, зачекайте...
серед ночі спросоння не розбереш, чи то крилата ракета, чи поц на моцику
хіба в Євросоюзі немає санітарних норм на рівень шуму?
А ДЫРЧАТЬ не можно ?! ЗЕЛЕБОБЫ, ВЫ ТАМ ЧЕГО ПЫХНУЛИ ?!!!!!
А якщо переобладнання немає і це просто спортивний Порше чи Гелік АМГ, який із заводу йде із голосним вихлопом?
що помітив , я звісно сам шанувальник марки бмв але найгучніші це вони особливо заряджені м3, м4, м5 з переобладнаним випуском реально можна втратити слух від гучності цих монстрів іноді можна сплутати з вибухом навіть.
мотоцикли на прямотоці теж жах , тому бажаю поліцейськім вдалої роботи , бо витримати це нереально тим більше під час війни
власникам бмв з заводськими випускними системами респект і шана претензій немає
Первые в мире концлагеря - известное достижение социализма.
купить машину не могут, ну так будут пердеть на весь квартал . . .