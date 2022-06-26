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Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протиповітряна оборона збила дві російські ракети над Одещиною.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму.
Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+19 MyronMaG mm
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Будь ласка, зачекайте...
Наші красівчики!
Вже навіть є фотки збитої ракети:
"Russia Is Hours Away From Its First Foreign Default in a Century"
В данном случае имеется ввиду, что истекает срок по выплате обигаций внешнего долга. Причём раися увтерждает, что никакого дефолта нет, посколько деньги есть, но их нет возможности перевести из-за санкций.
Так что увы...
Факт неотримання кредиторами грошей ніхто не буде заперечувати!
Те, що москалі пропонували якісь нікому не потрібні фублі замість оговореної в домовленостях валютах - це їхні проблеми - нефіг було з фублів робити взагалі вже непотріб, до якої ніхто не хоче доторкнутись, не дай Бог!
Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.
«Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.
Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.
Але наші таки впорались!
ЗСУ Завдали Ударів по рф! Неподалік Москви потужні зриви! Рознесло Все!
Най їм у горлі пір'я поросте, а в їхніх баб чирякі на мордяці не зникають!
Привіт з Фонтану!