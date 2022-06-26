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Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,рф,ракети

Протиповітряна оборона збила дві російські ракети над Одещиною.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму.

Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Насправді гроза в Одесі була на пару годин раніше, а пару разів бахнуло так неслабо.

І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.

Але наші таки впорались!
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26.06.2022 18:04
+20
Чув.

Наші красівчики!

Вже навіть є фотки збитої ракети:
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26.06.2022 17:45
+19
В Одесі в неділю, 26 червня, тричі лунала повітряна тривога і зафіксований потужний вибух. При цьому підрозділи ППО не застосовувалися, з ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім.

Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.

«Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.

Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
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26.06.2022 17:57
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Чув.

Наші красівчики!

Вже навіть є фотки збитої ракети:
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26.06.2022 17:45 Відповісти
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта
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26.06.2022 17:57 Відповісти
Хорошо бы! Но что то не верится. Уже столько раз обещали, а выходит пшик.
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26.06.2022 18:10 Відповісти
Потому что это не то, что сказано в новости:

"Russia Is Hours Away From Its First Foreign Default in a Century"

В данном случае имеется ввиду, что истекает срок по выплате обигаций внешнего долга. Причём раися увтерждает, что никакого дефолта нет, посколько деньги есть, но их нет возможности перевести из-за санкций.

Так что увы...
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26.06.2022 18:39 Відповісти
Інвестори, як правило, не хочуть мати справу з проблемами, якщо це санкції чи війна, вони не хочуть, щоб це стало їх проблемою. Тому головне, щоб ті, хто інвестував у Росію, отримали поганий досвід. Інвестори також не знають, яку божевільну справу Путін зробить наступного разу, тому вони подумають ретельніше і замість цього, ймовірно, інвестують в інше місце.
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26.06.2022 20:06 Відповісти
Безусловно с санкциями никто не хочет мараться. Но просто дефолт дефолту рознь.
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26.06.2022 22:03 Відповісти
Навіть якщо дефолт і буде, він буде чисто технічний і Росія його не оголосить.
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26.06.2022 19:23 Відповісти
Який сенс оголошувати те, що всім відомо?

Факт неотримання кредиторами грошей ніхто не буде заперечувати!

Те, що москалі пропонували якісь нікому не потрібні фублі замість оговореної в домовленостях валютах - це їхні проблеми - нефіг було з фублів робити взагалі вже непотріб, до якої ніхто не хоче доторкнутись, не дай Бог!
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26.06.2022 21:30 Відповісти
В Одесі в неділю, 26 червня, тричі лунала повітряна тривога і зафіксований потужний вибух. При цьому підрозділи ППО не застосовувалися, з ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім.

Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.

«Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.

Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
показати весь коментар
26.06.2022 17:57 Відповісти
Ось цим і вкурвити по баранавічам чи по іскандерам?
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26.06.2022 17:59 Відповісти
Насправді гроза в Одесі була на пару годин раніше, а пару разів бахнуло так неслабо.

І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.

Але наші таки впорались!
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26.06.2022 18:04 Відповісти
хорошо если это правда

ЗСУ Завдали Ударів по рф! Неподалік Москви потужні зриви! Рознесло Все!
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26.06.2022 18:12 Відповісти
Правда
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26.06.2022 18:22 Відповісти
Щось не віриться в таке чудо! Скоріш: відповісти не можем,бо путін нападе!
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26.06.2022 18:24 Відповісти
Очень хотелось бы верить...
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26.06.2022 18:27 Відповісти
Із всіх ютуб каналів, які доводилось бачити, цей публікує всі новини під самими фантастичними заголовками. Так що, швидше всього - брехня. Хоч і дуже хотілося б, щоб кацапи уже отримали відповідь за свої злочини...
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26.06.2022 18:34 Відповісти
Якщо це правда, то треба шампанське відкорковувати
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26.06.2022 22:45 Відповісти
А у відповідь коли валити почнемо?
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26.06.2022 18:20 Відповісти
когда ты бот - ракет прикупишь для ВСУ ..
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26.06.2022 18:37 Відповісти
млять, знов сирени.... , петушня кацапська шоб ти здохла курва..
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26.06.2022 18:49 Відповісти
Та не кажіть, куме!

Най їм у горлі пір'я поросте, а в їхніх баб чирякі на мордяці не зникають!

Привіт з Фонтану!
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26.06.2022 19:21 Відповісти
россия - страна возможностей…Для суицида.
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26.06.2022 19:29 Відповісти
 
 