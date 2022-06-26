ЄК планує дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, але Литва ветуватиме документ, - європарламентар Ауштрявічус
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Європейська комісія готує документ, що дозволить перевозити підсанкційні російські вантажі з Росії через територію ЄС до Калінінграда.
Про це повідомляє литовське видання Delfi із посиланням на європарламентаря від Литви Пятраса Ауштрявічуса, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня в ЄС відбулося кілька зустрічей. Литва висловила безкомпромісну позицію щодо необхідності збереження раніше узгодженої позиції і не піддаватися російському тиску. Більшість держав підтримали Литву. На жаль, представник однієї держави запропонував переглянути Положення про запровадження санкцій", - розповів Ауштрявічус.
За його словами, наразі готується документ, що дозволить доправляти підсанкційні товари "з Росії до Росії" через литовську територію.
Політик уточнив, що Литва може накласти вето на таке рішення Єврокомісії, і ймовірно, це буде зроблено.
"В ході виконання правил транзиту Росія, безсумнівно, спрямує свої погрози на Вільнюс. Литва залишиться одна без формального прикриття ЄС. Буде серйозна міжнародно-політична криза", - наголосив Ауштрявічус.
Нагадаємо, Литовська залізниця повідомила Калінінградську залізницю, що з суботи, 18 червня, припиняє транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією Росії. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари і вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.
Згодом Литва розширила обмеження щодо транзиту у Калінінградську область Росії, заборонивши перевезення підсанкційних товарів не лише залізницею, але й автомобільними шляхами.
18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського союзу, з регіонів РФ. У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.
Міністерство закордонних справ Росії пообіцяло Литві відповідь у "практичній площині" на тлі обмеження транзиту підсанкційних товарів у Калінінградську область.
Пізніше на навчаннях у Калінінградській області РФ відпрацювала удар по комунікаціях "умовного супротивника".
Будь ласка, зачекайте...
Країна скеля - країна принципів👊
Язик у сраці ***** і не вилазить, а в очах доллари світяться.
Я впевнений, що таких з десять знайдеться, ну от, на пальцях: три країни Балтії, Польща, Суомі, Швеція, Ірландія, Словаччина, Румунія, можливо, Чехія.
Але дивлюся джерело, а там
"Литва официально заявляет о своем несогласии, и любые поправки к регламенту без согласия COREPER (постоянных представителей ЕС) и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение. Там Литва имеет право вето и, несомненно, будет иметь поддержку других стран ЕС против крупной и влиятельной страны."
Угорщина аж ніяк не крупна і не впливова. Тож виходить, це хтось макронить чи шольцує?
Европейцы трясутся от страха при упоминании русских.
Пусть в захваченный Кенигсберг провизию перевозят морем. В чем проблема то? Но нет, давайте не будем сердить кремль.
Позорище.
че то они никак особо не предупреждали
не говорили заранее
у рашк заранее было время, 3 месяца прошло
могли бы свои порты напрячь
Не сдавайтесь!
Вместе будем уничтожать рузьку гниду!
то хай і калінінград так поживе трохи