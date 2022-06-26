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ЄК планує дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, але Литва ветуватиме документ, - європарламентар Ауштрявічус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

калінінград

Європейська комісія готує документ, що дозволить перевозити підсанкційні російські вантажі з Росії через територію ЄС до Калінінграда.

Про це повідомляє литовське видання Delfi із посиланням на європарламентаря від Литви Пятраса Ауштрявічуса, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня в ЄС відбулося кілька зустрічей. Литва висловила безкомпромісну позицію щодо необхідності збереження раніше узгодженої позиції і не піддаватися російському тиску. Більшість держав підтримали Литву. На жаль, представник однієї держави запропонував переглянути Положення про запровадження санкцій", - розповів Ауштрявічус.

За його словами, наразі готується документ, що дозволить доправляти підсанкційні товари "з Росії до Росії" через литовську територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит

Політик уточнив, що Литва може накласти вето на таке рішення Єврокомісії, і ймовірно, це буде зроблено.

"В ході виконання правил транзиту Росія, безсумнівно, спрямує свої погрози на Вільнюс. Литва залишиться одна без формального прикриття ЄС. Буде серйозна міжнародно-політична криза", - наголосив Ауштрявічус.

Нагадаємо, Литовська залізниця повідомила Калінінградську залізницю, що з суботи, 18 червня, припиняє транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією Росії. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари і вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

Згодом Литва розширила обмеження щодо транзиту у Калінінградську область Росії, заборонивши перевезення підсанкційних товарів не лише залізницею, але й автомобільними шляхами.

Також читайте: Росія може вдатися до провокацій, оскільки її армією командують "недоумки", - міністр оборони Литви Анушаускас

18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського союзу, з регіонів РФ. У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

Міністерство закордонних справ Росії пообіцяло Литві відповідь у "практичній площині" на тлі обмеження транзиту підсанкційних товарів у Калінінградську область.

Пізніше на навчаннях у Калінінградській області РФ відпрацювала удар по комунікаціях "умовного супротивника".

Читайте також: Відповідь Росії на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області буде практичною, а не дипломатичною, - МЗС РФ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+72
Гниды. Еврокомисия продажные дегенераты. В Украине тоже начиналось все с уступок и снятия блокады. Только рашистов ето наоборот подзадорит.
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26.06.2022 20:36
+66
Литва найкрутіша зараз країна в ЄС, навіть крутіша за Польщу.

Країна скеля - країна принципів👊
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26.06.2022 20:41
+61
Європа вчергове усралась...
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26.06.2022 20:36
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вы еще ему жопу вылижите
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26.06.2022 20:33 Відповісти
мадьяры безумствуют
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26.06.2022 20:34 Відповісти
А що це за прикол від Єврокомісії, а хо-хо не хі-хі?
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26.06.2022 20:34 Відповісти
Консервы
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26.06.2022 20:39 Відповісти
с*ки
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26.06.2022 22:09 Відповісти
особенности евроколхоза
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26.06.2022 20:35 Відповісти
Гниды. Еврокомисия продажные дегенераты. В Украине тоже начиналось все с уступок и снятия блокады. Только рашистов ето наоборот подзадорит.
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26.06.2022 20:36 Відповісти
Європа вчергове усралась...
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26.06.2022 20:36 Відповісти
Не вся. У маленькой Литвы яйца такие, что на три Америки хватит.
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26.06.2022 21:22 Відповісти
Хтось з ЄК або агент кремля,або обі...ся
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26.06.2022 20:37 Відповісти
хтось?
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26.06.2022 20:50 Відповісти
Притула АСТАНАВІСЬ
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26.06.2022 20:37 Відповісти
Чем ближе конец ********* те больше москальские гниды вылазят из щелей.И хорошо, легче искать
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26.06.2022 20:46 Відповісти
Гроші перераховували українці, а не Притули з хомутинниками.
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26.06.2022 21:26 Відповісти
кстати, хорошая идея
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26.06.2022 22:10 Відповісти
Столиця рідної країни цього року святкувала свій день народження у 1540 раз. масквабаду цього року буде 875 років. Маючий мізок зрозуміє то чого я....
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26.06.2022 22:28 Відповісти
А ви думаєте чого путін вчора вночі збирав радбез в кремлі опівночі? явно послали погрози ЄК, от вона й усралась. німці французі мадяри обригані - Труси швидко йдіть прати. Хоробрі литовці навідміну від вас не будуть ноги лизати лисому маразматику!
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26.06.2022 20:37 Відповісти
Росіяни можуть перевозити морем. Немає підстав давати їм комфорт автошляху та залізниці ЄС.
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26.06.2022 20:38 Відповісти
И море нужно заминировать☝
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26.06.2022 20:41 Відповісти
да, только там уже очередь на 4 месяца вперед надо занимать для транспортировки чего-то
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26.06.2022 20:44 Відповісти
Военные корабли к перевозке можно подключить, раз уж гражданских не хватает, не все ж им Черное море мазутом засирать.
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26.06.2022 21:09 Відповісти
Тут рашисты включили свои понты и пошли брать Европу на испуг, Сегодня они провели учения и заставили Европу снять санкции и дать коридор. Завтра проведут учения и заставят Европу снять остальные санкции за окупацию Украины и надавить на Украину подписать капитуляцию. Тут уже как говорится, вступил одной ногой в пропасть и дальше не остановишься. А Европа будет кричать лишьбынебылавайны.
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26.06.2022 20:53 Відповісти
и в итоге получит и войну, и позор
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26.06.2022 22:11 Відповісти
ЕК - мразота
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26.06.2022 20:39 Відповісти
Що це за одна держава, знову Угорщина?
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26.06.2022 20:40 Відповісти
Угорщина просто виконує накази Німеччини та Франції - забезпечує їм можливість не світитись явно...
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26.06.2022 21:00 Відповісти
Литва найкрутіша зараз країна в ЄС, навіть крутіша за Польщу.

Країна скеля - країна принципів👊
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26.06.2022 20:41 Відповісти
❤️
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26.06.2022 20:56 Відповісти
Литовці дуже добре пам'ятають "братні обійми" СРСР
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26.06.2022 21:47 Відповісти
Ці санкції тільки формальність і окозамилювання. Навіть при гарячій фазі війни їх корегують, а як тільки війна затихне почнуть знову будувати потоки і продавати військове обладнання та технології.
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26.06.2022 20:43 Відповісти
Думаю до того як затихне
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26.06.2022 21:26 Відповісти
прикольно девки пляшут. заварили, а хлебать Литве!?
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26.06.2022 20:44 Відповісти
К чему привели уступки в Украине все помнят? Или думаете что кремлевские нацисты успокоятся и удовлетворятся даным коридором? Я вас уверяю что ***** уже начал спецоперацию по захвату Литвы. А по коридору который ЕС хочет дать рашистам, начнется снабжаться росийская группировка в Калининграде, которая ударит по Литве в спину.
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26.06.2022 20:45 Відповісти
Nelzia vobce vozit voruzenyje po zeleznodoroge takoj jest dogovor,tolko ********** oni mogut.Nebudet nekakogo zaxvata jesli paprrobujet oni budet razbiti.Belorus za 2 =3 casa ix armija uze budet polnostiu razbita kogda imi zajmitsia NATO.Teper drugije vojni bolse 3 casov ja im nedal
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26.06.2022 20:59 Відповісти
Раша завязла в Украине, Патрушев вбрасывает через СМИ дешевые угрозы, цена которых равна цене бумаги для туалета.
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26.06.2022 20:49 Відповісти
Ха... "коготок увяз - всей кошке пропасть!" А тут ціла лапа і поряд шия...
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26.06.2022 20:54 Відповісти
Територія Калінінградської області це Прусія. Вона була облудою захоплена Сталіном на срок 50 років. В 1995 році німці повинні були її забрати, але їм було не до того - у них була будівельна ейфорія і вдячність кацапам за дозвіл на обєднання Німеччини. Терпер кацапська військова база становить загрозу ЄС і має бути ліквідована. Кацапам там можна запропонувати провести референдум і відділитися від **********. І думаю що за пенсію від ЄС і безвіз з збереженням майна нажитого всі вони радісно проголосують за "ЄС ввєді войска!" і будуть щасливо жити в мирі ізлагоді з сусідами. Або навіть ввійдуть в склад Польші Кенінсбергським повітом. Але для цього потрібно створити умови і провести ряд "агітаційних заходів". Польша або Литва прийме їх не 3 дні, як кацапи прийняли Крим, а за 24 години. А далі придуркам доведеться вчитись жити в Євросоюзі... Це важко але ж жити на пороховій бочці в міжнародній ізоляції і таки дочеккатися війни ще важче! Може таки привалити убогим...
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26.06.2022 20:51 Відповісти
важко? важко тому, у кого сумління є, а цим важно не буде. Дуже їм важко в Німеччині, в Прибалтиці? ні. Живуть в своє задоволення, все одно мріють про русскій мір і гадять тим, хто їм дав притулок.
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26.06.2022 20:59 Відповісти
Я на кацапів надивився в різних країнах. Перше покоління емігрантів кінчені гівнюки - "додому" вертатись не хочуть зате лають все, зневажають місцевих, гадять як останні тварюки і увесь час дивляться "раша тудей". Але їх дітям весь оцей кацапський хай абсолютно пофіг і вони на своїх батьків дивляться як на ідіотів. В довготривалій перспективі 585 млн. європейців перевиховають 200 тисяч "калінінградців" аж бігом.
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26.06.2022 23:49 Відповісти
а це для тих, кому не подобалося що Угорщина могла ветувати, це дійсно неприємно було, але тепер і Литва зможе заветувати і Польша і Україна, коли в ЄС буде.
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26.06.2022 20:53 Відповісти
Імпотенти сцикливі.
Язик у сраці ***** і не вилазить, а в очах доллари світяться.
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26.06.2022 20:55 Відповісти
представитель одного государства "высказался" - КТО эти ПРОСТИТУТКИ?!!!
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26.06.2022 20:55 Відповісти
Если Запад утрется и продавит Литву то это будет приглашением русни к ТМВ.
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26.06.2022 20:55 Відповісти
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26.06.2022 20:56 Відповісти
Да! Пощастило Литві, що в них президент нормальний! Був би наш Гундосик, він би, ще і дорогу нову, рашистам заасфальтував...
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26.06.2022 20:56 Відповісти
а хіба тільки Литва заблокує?
Я впевнений, що таких з десять знайдеться, ну от, на пальцях: три країни Балтії, Польща, Суомі, Швеція, Ірландія, Словаччина, Румунія, можливо, Чехія.
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26.06.2022 21:00 Відповісти
Так, але лише якщо Литва також буде проти зняття тих санкцій, бо зрештою під ударом у першу чергу саме Литва.
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27.06.2022 00:32 Відповісти
Литва должна послать Рашку и ЕК нах и начать разбирать рельсы в сторону Рашки и строить фортификационные сооружения и базы НАТО. Запрос ***** на коридор на калининград ето первая ласточка, так сказать проверка гнилой Европы на слабо. И Европа походу провалила проверку. Отрезать страны балтии от НАТО, захватить побережье и порты, заветная мечта кремля
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26.06.2022 21:01 Відповісти
У ***** скоро буде лише одна мрія як би виповзти з України і не опинитись на лаві підсудних.
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26.06.2022 23:53 Відповісти
Перше, що спало на думку - Орбан, ти?

Але дивлюся джерело, а там

"Литва официально заявляет о своем несогласии, и любые поправки к регламенту без согласия COREPER (постоянных представителей ЕС) и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение. Там Литва имеет право вето и, несомненно, будет иметь поддержку других стран ЕС против крупной и влиятельной страны."

Угорщина аж ніяк не крупна і не впливова. Тож виходить, це хтось макронить чи шольцує?
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26.06.2022 21:03 Відповісти
германия скорее чем франция
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26.06.2022 21:37 Відповісти
италия?
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26.06.2022 22:14 Відповісти
по моему это бред сивой кобылы. какая нах разница ЕС от того,что из параши в парашу что то там не приедет? и насколько я понимаю,отменить действие санкционного пакета,не так то и просто.
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26.06.2022 21:05 Відповісти
Транзит российских товаров в Калининград скорее всего будет разрешён.
Европейцы трясутся от страха при упоминании русских.
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26.06.2022 21:06 Відповісти
on i teper razresion,jedut tut pojezda postojano.Vopros pro sankcijionix tolko idiot
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26.06.2022 21:12 Відповісти
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26.06.2022 21:10 Відповісти
Коли рішення на користь України, то вето Угорщини його блокує. Коли рішення на користь росії, то вето Литви не врахується та легко обійдеться... Ось побачите
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26.06.2022 21:12 Відповісти
Якщо Литва накладе вето, то його підтримають і інші, принаймні Естонія, Латвія, Польща
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27.06.2022 00:35 Відповісти
Oo, путинское бабло и лобби рулит. Продавили европейских лицемеров. Как всегда слабы на передок. Позор. Если уж ******* орков то по полной.
Пусть в захваченный Кенигсберг провизию перевозят морем. В чем проблема то? Но нет, давайте не будем сердить кремль.
Позорище.
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26.06.2022 21:13 Відповісти
Надеюсь Литва бескомпромисна и пошлет и Рашку и ЕК. Иначе после этого Рашка будет проводить учения а иногда и пулять по Европе всегда когда ей что то не понравится. Это уже будет называться зависимостью Европы от террористического режима кремля
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26.06.2022 21:15 Відповісти
Zavtra budet govorit, s ES,etot Austrevicius on kak vas Jaceniuk ne bolse u nego status pri resenyji
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26.06.2022 21:31 Відповісти
Эуропа опять обсранькалась? А яйца оказались у литовцев( Пистетс короче..
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26.06.2022 21:15 Відповісти
Я думаю литовці під тиском включать задню
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26.06.2022 21:17 Відповісти
Вони там зовсім бахнулись???! Що це за умиротворення агресора, невже історія нікого не вчить!!??
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26.06.2022 21:16 Відповісти
Держитесь, литовцы! Нельзя поддаваться на угрозы *****. Мы 30 лет ублажали рашку и выполняли её хотелки и посмотрите, чем всё закончилось
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26.06.2022 21:18 Відповісти
Стыдоба.
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26.06.2022 21:20 Відповісти
Европа ,как плохой охотник - идёт на охоту стрелять медведя и от каждого шороха обсераетя от страха - зверостране это и нужно , что бы ее боялись , велись на деньги....Каждая страна Европы должна понимать , что аниме в ,, гости,, может прийти 13 век. Европа станет большой Бучей и Мариуполем. Сдаст Европа из за трусости Украину и Прибалтику с Польшей - ядерная война будет быстрее. Рашу нужно будить всем странам , всем чем можно, не бояться ничего, даже ядерного оружия- зверь должен быть уничтожен.Стоить проявить слабость - Европы не будет, все будет намного хуже всем.....
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26.06.2022 21:22 Відповісти
Підсанкційні товари провозити заборонено
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26.06.2022 21:31 Відповісти
Литва у радянській окупації не дозволила заселити свої землі кацапами. На відміну від Естонії і Латвії. Це про щось говорить. Латвійцям та Естонцям теж подяка, але їм зараз важко з такою кількістю совка.
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26.06.2022 21:43 Відповісти
когда рашка отключала газ у финлянии
че то они никак особо не предупреждали
не говорили заранее
у рашк заранее было время, 3 месяца прошло
могли бы свои порты напрячь
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26.06.2022 21:45 Відповісти
А что, про российсские зехеры с газом все уже забыли? Ну так вот,- Литве нужно установить новый тариф на провоз кацапских грузов по своей территории - 10 лямов ойро за киолограмм. Дорого? - Ну так пусть поищут, где есть подешевле... Да, и самим кацапам запретить появляться там без намордников.
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26.06.2022 21:55 Відповісти
І що це за "одна держава" така, дуже цікаво?
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26.06.2022 21:59 Відповісти
Vchate mnoga analfabetov zavelos , vi vsju statju prochitaite , balshenstvo na starane Litovcev ! A to kak 🐔 .....
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26.06.2022 22:00 Відповісти
страна протеже *****?
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26.06.2022 22:03 Відповісти
ЛИТВА НЕ ЗДАВАЙСЯ !!!
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26.06.2022 22:07 Відповісти
Не здасться. Маленька країна з велким серцем не може цього зробити.
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26.06.2022 22:31 Відповісти
Чому всі вирішили, що це мадяри чудять? Хто не жив в Європі, навіть не уявляє, що то за ЄС такий. Запевняю вас, Великобританія не просто так вийшла зі складу цієї корумпованої, прогнившої організації. Потрібна нова коаліція, або реформування старої. Чесний розподіл впливу має бути.
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26.06.2022 22:15 Відповісти
Реформування потрібне,й уграм в спільноті немісце!
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26.06.2022 22:30 Відповісти
Якщо Союз, то нехер підставляти Литву!!! Ви ,вже,розберіться скільки в союзі союзу...
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26.06.2022 22:27 Відповісти
Європа,ну зрозуміло,що вам страшно,але скільки ж можна псувати повітря? Ну раз,...два...Може вже досить? А то вже якось невдобно.Хуйло може дійсно подумати,що ви його боїтесь.Не можна бути на словах могутніми,а на ділі такими сцикливими. Беріть приклад з України,Литви,Польщі,Британії...Бути сміливими зовсім не страшно,особливо коли ще не воюєш,але знаєш,що завтра прийдуть і по твою душу.
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26.06.2022 22:30 Відповісти
а нато не таке саме? колос на глиняних ногах. якщо щось трапиться, почнуть обговорення зі згодою всіх сторін.
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26.06.2022 22:38 Відповісти
Нє. Кожна країна НАТО має право захищати себе сама.
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26.06.2022 22:43 Відповісти
Держитесь Братья!
Не сдавайтесь!

Вместе будем уничтожать рузьку гниду!
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26.06.2022 22:46 Відповісти
От і все, що треба знати про ЕК. Парадокс!
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26.06.2022 22:53 Відповісти
Литовцам, - очередной респектос!
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26.06.2022 22:55 Відповісти
Зрозуміло тепер, чому ми не відповідаємо крітеріям на членство в Євросоюзе. Ганьба!
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26.06.2022 22:59 Відповісти
Опять здрыснули обосрались жидко, котяхи прошлогодние?
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26.06.2022 23:04 Відповісти
Ну…задньоприводні вони… такі задньоприводні… Литва не має відступити. У теж кров вікінгів. Та й рахунок до москви у них історично великий.
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26.06.2022 23:05 Відповісти
в маріуполі взагалі без всіх товарів і ліків якось виживають,
то хай і калінінград так поживе трохи
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27.06.2022 01:00 Відповісти
Вот и посмотрим как Ната Литву будет защищать.
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27.06.2022 07:10 Відповісти
***** начиная войну с УКРАИНОЙ знало что все они гниды!
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27.06.2022 10:34 Відповісти
 
 