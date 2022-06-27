Після обстрілів наших міст треба посилювати санкції проти РФ та розгортати ефективну систему ПВО/ПРО в Україні, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що після сьогоднішніх обстрілів українських міст треба посилювати санкції та розгортати сучасне ППО в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Резніков зазначив: "Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території рф, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.
Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.
Перша – це посилення санкцій. Щоб рф не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.
Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.
Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями".
Будь ласка, зачекайте...
В.А.Зеленский
А так да, мощщный министр обороны.
Треба обстреливать российские приграничные города и посёлки.
На терпил , даже с пво, ************* насрать.
Пока ррссийская вата не взвоет от ответных обстрелов ничего не поменяется.
Знаете как я щас ложусь спать в Харькове?
Жду пока прилетит ночью миниму 4 ракеты и только потом засыпаю.
И так каждый день.
важка, наступальна зброя потрібна і ракети нормальної дальності
все потрібне, крім вас, зеленої шобли, от ви не потрібні нікому взагалі