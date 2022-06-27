Після обстрілів наших міст треба посилювати санкції проти РФ та розгортати ефективну систему ПВО/ПРО в Україні, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що після сьогоднішніх обстрілів українських міст треба посилювати санкції та розгортати сучасне ППО в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Резніков зазначив: "Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території рф, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб рф не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями".

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