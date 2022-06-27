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обстріл (21033) ППО (1824) Резніков (1386)

Після обстрілів наших міст треба посилювати санкції проти РФ та розгортати ефективну систему ПВО/ПРО в Україні, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що після сьогоднішніх обстрілів українських міст треба посилювати санкції та розгортати сучасне ППО в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Резніков зазначив: "Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території рф, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб рф не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями".

Також читайте: Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Я перепрошую, це він тільки отямився?! В нормальних країнах нормальні міністри оборони розуміють це ДО обстірілів на 5-му місяці війни
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26.06.2022 20:51
+17
Ні краще асфальт катайте. Зелена шобла вкатала ППО в асфальт
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26.06.2022 20:56
+16
Капитан Очевидность. Резников, тебя год назад предупреждали о нападении рашки. Чё ж ты не озаботился поставить ПВО/ПРО?
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26.06.2022 21:07
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Я перепрошую, це він тільки отямився?! В нормальних країнах нормальні міністри оборони розуміють це ДО обстірілів на 5-му місяці війни
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26.06.2022 20:51 Відповісти
Не было команды.
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26.06.2022 21:03 Відповісти
Дело говорит министр👍Резников частенько хорошие рацухи подает❗
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26.06.2022 21:16 Відповісти
"но тогда мы будем меньше строить автомобильных дорог !"
В.А.Зеленский
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26.06.2022 21:26 Відповісти
Да це знов Порох винен,чи не так?
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26.06.2022 22:30 Відповісти
Україна нормальна країна, але нею правлять телепні, які турбуються лише за поповнення власної кишені, а не побудову за 5 років каденції хоча б патронного заводу.
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26.06.2022 23:09 Відповісти
ПРО хєрня повна, тільки стримуючий фактор у якості своїх балістичних ракет
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26.06.2022 20:52 Відповісти
И в Польше, также надо защищать ПВО уже сейчас Литву, Латвию и Эстонию, запад Украины
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26.06.2022 20:52 Відповісти
Так нехай здирають. Шмигаль нехай бульдозера заводить а Юзік нехай щебінь свій забира та поверта гроші.
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26.06.2022 20:59 Відповісти
Цiкаво☝
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26.06.2022 21:01 Відповісти
Президентами країн ЄС командуватиме наш Міністр Оборони з невдалих юристів, який προςραβ усе.
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26.06.2022 20:53 Відповісти
Санкции это хорошо, но на мой диванный взгляд лучше серьезное наступательное оружие большой дальности.
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26.06.2022 20:54 Відповісти
згодна. рф і білорусь - це як гопники у провулку...поки по мордякам (своїм територіям) не отримают, не заспокояться. То потім вже краще в суді відмахуватись, а ні в морзі чекати на патологоанатома
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26.06.2022 23:58 Відповісти
Ні краще асфальт катайте. Зелена шобла вкатала ППО в асфальт
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26.06.2022 20:56 Відповісти
Так хто ж тобі не дає розгортати ПВО та ПРО. Ви вже з Бубочкою та Шмигалем запустили виробництво?
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26.06.2022 20:57 Відповісти
Удивительно другое, зебил. Что и факт саботажа госзаказа налицо, и разминирование, и явный слив территорий Зебилом, а ты все старую методичку повторяешь. Поди хорошо платят. Кто платит, тот девушку зеленую и танцует
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26.06.2022 23:18 Відповісти
не ***** скотино,бо вони таки були запущені,але ж тобі г+г про них не розповіло
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27.06.2022 14:57 Відповісти
Це все дуже сумно.
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26.06.2022 20:58 Відповісти
Спасибо,кэп!
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26.06.2022 20:59 Відповісти
А як же асфальт
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26.06.2022 20:59 Відповісти
Он что против линии Зеленского, нам еще дороги строить и строить?
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26.06.2022 21:05 Відповісти
Капитан Очевидность. Резников, тебя год назад предупреждали о нападении рашки. Чё ж ты не озаботился поставить ПВО/ПРО?
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26.06.2022 21:07 Відповісти
Було неначасі.
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26.06.2022 21:09 Відповісти
По сути сказанного я сначала подумал, что это примьер-министр Шмигаль, я их путаю.
А так да, мощщный министр обороны.
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26.06.2022 21:08 Відповісти
Д...л, эффективную систему ПВО должны были развернуть до 2022 года, если бы вы не пришли к власти. Теперь только срусским битумом можно отбрасываться
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26.06.2022 21:12 Відповісти
опа. Министр всех оборон заметил ракеты
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26.06.2022 21:18 Відповісти
Надо не трындеть а что то делать.
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26.06.2022 21:22 Відповісти
Курва, після 24го не дійшло ніхєра? (((((
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26.06.2022 21:23 Відповісти
ітіть шашлика вже зеленого їжте
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27.06.2022 07:47 Відповісти
далі ****** курва
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27.06.2022 14:59 Відповісти
Якщо ми будемо вкладати гроші в пво то за що ми будемо будувати дороги?!
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26.06.2022 21:24 Відповісти
Внезапно. И полгода войны не прошло, когда заговорили про развертывание ПВО.
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26.06.2022 21:24 Відповісти
Якщо ми будемо розвивати ППО, то ми не зможемо дороги будувати.
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26.06.2022 21:26 Відповісти
На шашлик не вистачить
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26.06.2022 21:44 Відповісти
це й без сьогоднішніх обстрілів давно зрозуміло
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26.06.2022 21:43 Відповісти
А він зрозумів тільки сьогодні.
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26.06.2022 22:50 Відповісти
затримка у розвитку
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27.06.2022 00:01 Відповісти
Після обстрілів наших міст треба......

Треба обстреливать российские приграничные города и посёлки.
На терпил , даже с пво, ************* насрать.
Пока ррссийская вата не взвоет от ответных обстрелов ничего не поменяется.

Знаете как я щас ложусь спать в Харькове?
Жду пока прилетит ночью миниму 4 ракеты и только потом засыпаю.
И так каждый день.
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26.06.2022 21:45 Відповісти
Їб@нько... Просто нема слів ....
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26.06.2022 22:00 Відповісти
Не так швидко я записую....5 місяць війни що в людині в голові насрано не зрозуміло....Наївні шо діти...В Києві сама єфективна розумна ППО казали вони.Не прошло і пару днів як @обнуло. По меньше давайте такі заяви в ЗМІ і не патякайте про фронт як мінімум по 5 днів потому.Як баби на базарі все зливаєте ворогові !!!
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26.06.2022 22:12 Відповісти
Эй начальник-чучальнык, чужое бабло не считай, своего в обрез? Там сроду не считали, потому и валом его! Ущучил очкасто- лысый?
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26.06.2022 22:45 Відповісти
Треба знищувати кацапські селища. Це буде найефектніше любого ППО. На кожен кацапський постріл має бути відповідь по кацапським селищам.
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26.06.2022 23:34 Відповісти
Загрозу для України становлять не кацапські селища та міста заповнені алконавтами, дебілами, розумовими інвалідами і ******* які з ними злягаються. Загрозу становлять лише військові обєкти та інфрастуктурні мережі які ці обєкти забезпечують. Тому знищувати потрібно реальні загрози а не дебілів які бухають і деградують перед тєліком.
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27.06.2022 00:21 Відповісти
Толерують , чорт забирай погано це все
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26.06.2022 23:54 Відповісти
ага, а армію хай там убивають
важка, наступальна зброя потрібна і ракети нормальної дальності
все потрібне, крім вас, зеленої шобли, от ви не потрібні нікому взагалі
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27.06.2022 08:07 Відповісти
 
 