Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат
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Росіяни 26 червня з акваторії Каспійського моря запустили по Києву ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. На озброєнні цих бомбардувальників стоять високоточні ракети типу Х-101. Ймовірно, ними і били по Києву.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Ракетам прокладають маршрут від Каспію. Вони летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО. Вартість однієї такої ракети сягає від 5 мільйонів доларів та вище.
Речник припустив, що по Черкащині росіяни вже вдарили ракетами типу Х-22. Вони можуть розвивати швидкість близько 3 тисяч кілометрів за годину. Запускають їх з дальніх бомбардувальників ТУ-22М3.
Раніше Росія запускала ракети з Ростовської області чи Чорного моря. Тепер окупанти перекинули ці літаки на північ. Залітаючи в повітряний простір Білорусі, бомбардувальник завдає ударів по північних областях, бо ракета має дальність лише 600 кілометрів.
Найбільш руйнівними, за словами Ігната, є комплекси "Іскандер" та радянська "Точка-У". Збивати їхні ракети українській ППО найважче.
Нагадаємо, вранці 26 червня російські окупанти вдарили ракетами по Києву. Ракета влучила в житловий будинок у Шевченківському районі.
Внаслідок обстрілу постраждали 6 людей, одна людина загинула. Чотирьох поранених госпіталізували, серед них - 7-річна дівчинка. Двоє зазнали легких травм, тож лікуватимуться амбулаторно.
Ще одна ворожа ракета прилетіла у дитячий садок, а решту - збили підрозділи протиповітряної оборони. Також снаряд пошкодив водогін в районі.
Будь ласка, зачекайте...
Украине нужны свои ракеты средней дальности.
Але вони беруть їх зі складів де вони зберігаються, приводять до бєздатного стану і використовують.
І поки що, їм є чим стріляти.
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html
«Шокирует то, что несмотря на сокращение ежедневных поставок "Газпрома" в Европу на 75%, ежедневные поступления валюты по-прежнему соответствуют уровню годичной давности и, безусловно, превышают допандемические», - говорит Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне. По его словам, доходы РФ от газа в последние месяцы были «невероятно высокими» и с начала СВО составили около 35 миллиардов евро.
"Ракеты Х-22, которыми рф обстреляла сегодня Киев, имеют очень низкую точность, - военный эксперт Олег Жданов.
«Такого железа у россиян более 1000 единиц. К счастью, наше ПВО работает эффективно. Из 14 ракет, которые были направлены в сторону Киева, долетело 4».
ps После переговоров (в 1999 г.) Украина передала России восемь Ту-160 и три Ту-95MC (и партию крылатых ракет) в обмен на списание части долга за газ".
В них там зовсім дах поїхав?!
***, горіть вам в пеклі оркосвині.
Они уже не стоят ничего. Произвести их когда-то давным-давно в Сравецком союзе стоило 5 млн. Это да. Так же как произвести их сейчас будет стоить дофига.
А когда они готовы, есть выбор: либо потратить их на что-то, либо они были произведены зря, а деньги выкинуты на ветер.
5 таких ракет здатні дістати до льотовища в м. Енгельс поблизу Саратова і повністю знищити всі ту95 і ту160...
Навіщо мені інфа про вартість Х101? Я не збираюсь їх оплачувати!