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Київ (13830) обстріл (21024) Повітряні сили (1245) Ігнат (700) Повітряні атаки на Київ (395)

Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

богачук,київ

Росіяни 26 червня з акваторії Каспійського моря запустили по Києву ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. На озброєнні цих бомбардувальників стоять високоточні ракети типу Х-101. Ймовірно, ними і били по Києву.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Ракетам прокладають маршрут від Каспію. Вони летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО. Вартість однієї такої ракети сягає від 5 мільйонів доларів та вище.

Речник припустив, що по Черкащині росіяни вже вдарили ракетами типу Х-22. Вони можуть розвивати швидкість близько 3 тисяч кілометрів за годину. Запускають їх з дальніх бомбардувальників ТУ-22М3.

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Раніше Росія запускала ракети з Ростовської області чи Чорного моря. Тепер окупанти перекинули ці літаки на північ. Залітаючи в повітряний простір Білорусі, бомбардувальник завдає ударів по північних областях, бо ракета має дальність лише 600 кілометрів.

Найбільш руйнівними, за словами Ігната, є комплекси "Іскандер" та радянська "Точка-У". Збивати їхні ракети українській ППО найважче.

Нагадаємо, вранці 26 червня російські окупанти вдарили ракетами по Києву. Ракета влучила в житловий будинок у Шевченківському районі.

Внаслідок обстрілу постраждали 6 людей, одна людина загинула. Чотирьох поранених госпіталізували, серед них - 7-річна дівчинка. Двоє зазнали легких травм, тож лікуватимуться амбулаторно.

Ще одна ворожа ракета прилетіла у дитячий садок, а решту - збили підрозділи протиповітряної оборони. Також снаряд пошкодив водогін в районі.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
***** пошел ва-банк. Он надеется добить или додавить Украину прежде чем у него полностью закончатся ракеты. А там подпишет перемирие или еще на что он надеется, и за несколько лет наклепает еще ракет для следующей атаки. Поетому единственное правильное решение ето додавить Рашку сейчас и до конца, не дав ей восстановиться
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26.06.2022 21:07
+23
Страшно было в 2014 году, сегодня уже не страшно. В 2014 году украинские солдаты встречали вооруженную до зубов орду в резиновых тапочках, картонных бронижилетах, в жестянных касках с ржавым оружием и такими же боеприпасами. Да сегодня есть ракетные удары, Да гибнут люди но, Украина сломает хребет и нацисту Лукашенко и бункерному нацисту Путину.
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26.06.2022 21:08
+21
КОМУ СТАЛО ЛЕГШЕ ?
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26.06.2022 20:58
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Дуже цікаво порахувати гроші тих хто вбиває на
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26.06.2022 20:57 Відповісти
а не пофиг сколько , хоть 0, ..хоть 25 , главное что они убивают наших граждан
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26.06.2022 21:07 Відповісти
КОМУ СТАЛО ЛЕГШЕ ?
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26.06.2022 20:58 Відповісти
Черкасам ні. Але випуск такої ракети займає місяць і потребує деталі, які кацапи уже не мають.
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26.06.2022 21:00 Відповісти
але дивно що в Черкасах навіть спроб збити не було, просто прилетіли куди потрібно. І це на такому об'єкті..
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26.06.2022 21:04 Відповісти
Ви про Черкаси мовчіть і про такий об'єкт також. Навіщо обговорювати що і де ,як.
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26.06.2022 21:16 Відповісти
Кацапы видео прилёта выложили,скрывать поздно.
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26.06.2022 21:55 Відповісти
так про Черкаси сказав сам очільник військової якоїсь там адміністрації, з відео прильоту і фото. не будьте наївними. читайте не тільки цензор. відео на ютюбі
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26.06.2022 22:42 Відповісти
це нам так кажуть. ще кажуть, шо вже усё - ракет у кацпні майже немає. а вони в підсумку прилітають по 40 за раз
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26.06.2022 21:04 Відповісти
***** пошел ва-банк. Он надеется добить или додавить Украину прежде чем у него полностью закончатся ракеты. А там подпишет перемирие или еще на что он надеется, и за несколько лет наклепает еще ракет для следующей атаки. Поетому единственное правильное решение ето додавить Рашку сейчас и до конца, не дав ей восстановиться
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26.06.2022 21:07 Відповісти
мабуть загиблим стало легше від думки що на їх вбивство аж 5 лямів витратили.
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26.06.2022 21:39 Відповісти
Краще так, ніж від катувань і знущань, як у Бучі
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27.06.2022 06:42 Відповісти
Та нічьо-лапатная набутилочная бидломаса срущая в викопаную дирку всьо оплатіт...
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26.06.2022 20:58 Відповісти
***** стільки бабосів отримує від Заходу, що кожен день такі феєрверки може влаштовувати
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26.06.2022 20:59 Відповісти
Недавно була тут інформація скільки російських фірм працюють в Україні і скільки бізнесменів платять оркам. Тикаючи на Європу, подивіться на себе.
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26.06.2022 21:01 Відповісти
За Абрамовича с фридманом зеля стоить горо
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26.06.2022 21:03 Відповісти
Тому що це ми йому дозволяемо
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26.06.2022 21:02 Відповісти
Один мільярд за добу, мінус 50 мільйонів, надовго вистачить, нажаль...
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26.06.2022 21:01 Відповісти
ти так кажеш, наче кацапи можуть перетворювати гроші на ракети в необмеженій кількості за секунду.
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26.06.2022 21:06 Відповісти
І що? Купити ракети . вони не можуть. Зробити нові теж. Китайці рахуюють кожний постріл...
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26.06.2022 21:06 Відповісти
Вони завжди готувались до ядерної війни, коли заводи будуть зруйновані, а нову техніку виробляти вже буде нікому. Тому вся застаріла техніка не знищувалася, а відправлялася "на зберігання". Так, Ви праві, нових високоточних ракет вони більше не зроблять, але старого совдепівського, смертельно небезпечного, мотлоху в них досхочу...
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26.06.2022 21:23 Відповісти
Плевать, сколько они стоят. Цена для кацапов не имеет никакого значения. Важна лишь возможность пополнять запас этих самых ракет.
Украине нужны свои ракеты средней дальности.
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26.06.2022 21:02 Відповісти
Коефіціент корисної дії (ККД) зашкалює! 1 мертвий росіянин в Києві коштував кацапам 10 мільйонів доларів... Може від нас щось приховують і чувак був якимсь особливим "лічним врагом" *****? Ми ж маємо вірити що за такі гроші ракети "дійсно "високоточні"...
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26.06.2022 21:03 Відповісти
Так це мене не обходить... І взагалі- що за жлобська мода рахувати чужі гроші і видатки, нехай і москальські?
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26.06.2022 21:04 Відповісти
Тоесть всем етим обстрелам мы должны благодарить бульбашей?
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26.06.2022 21:04 Відповісти
прямо аж легше стало від осмислення того факту, що тебе може вбити така дорога ракета...
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26.06.2022 21:04 Відповісти
Тому кого сьогодні вбили - пофігу скільки вона коштує.
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26.06.2022 21:05 Відповісти
Це б мало значення, якби кацапи ці ракети десь купували.
Але вони беруть їх зі складів де вони зберігаються, приводять до бєздатного стану і використовують.
І поки що, їм є чим стріляти.
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26.06.2022 21:05 Відповісти
Не може така ракета стільки коштувати,тому що це ціна 5 американських Томагавків.Хоча і в них РСЗО Смерч коштує 12 мільйонів,а HIMARS 5.6 мільйонів доларів.Але нам різниці немає.
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26.06.2022 21:05 Відповісти
не враховуєте корупційну складову..
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26.06.2022 22:58 Відповісти
Я врахував,просто не написав.
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26.06.2022 23:48 Відповісти
реальная стоимость в разы меньше. так в цену заложено изначально не только производство, но и хранение, и последующая утилизация. себестоимость же не будет заоблочной. возьми распиши основные компоненты ракеты и попробуй подели сумму по компонентам.
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27.06.2022 00:07 Відповісти
Страшно было в 2014 году, сегодня уже не страшно. В 2014 году украинские солдаты встречали вооруженную до зубов орду в резиновых тапочках, картонных бронижилетах, в жестянных касках с ржавым оружием и такими же боеприпасами. Да сегодня есть ракетные удары, Да гибнут люди но, Украина сломает хребет и нацисту Лукашенко и бункерному нацисту Путину.
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26.06.2022 21:08 Відповісти
Та ти шо! Оце ми їх розкрутили!
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26.06.2022 21:08 Відповісти
Посилати ракети вартістю 5 млн. доларів (це мінімум) для руйнування двох поверхів будинку чи дитячого садка жодної практичної військової цінності не має. Це вже психологія, психологія залякування. Явний сигнал того, що російська армійська машина у військовому плані забуксувала і починаються хаотичні рухи, удари абияк і чим потрапила, незважаючи на результат і на витрати. Істерика "вождя" та верхів, коротше.
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26.06.2022 21:12 Відповісти
Газ все еще приносит России 100 млн евро в день несмотря на сокращение поставок в Европу
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html
«Шокирует то, что несмотря на сокращение ежедневных поставок "Газпрома" в Европу на 75%, ежедневные поступления валюты по-прежнему соответствуют уровню годичной давности и, безусловно, превышают допандемические», - говорит Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне. По его словам, доходы РФ от газа в последние месяцы были «невероятно высокими» и с начала СВО составили около 35 миллиардов евро.
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26.06.2022 21:14 Відповісти
Шокує те, що Ви посилаєтесь на видання раїсі. А п..діти, не мішки ворочати..
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26.06.2022 23:04 Відповісти
Армия рашки будет идти только к деградации - на восстановление им потребуются сотни миллиардов долларов которых у них на сегодняшний день попросту нет. Нет и современных технологий. Украинская армия же, будет становится сильнее и чем больше рашка теряет вооружения, тем сильнее становится Украина благодаря всесторонней поддержке братских стран.
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26.06.2022 21:14 Відповісти
Если рашка получает прибыли от продажи газа на 100 млн евро в день, тогда почему они не могут рассчитаться по внешнему долгу и находятся за несколько часов до дефолта?
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26.06.2022 21:17 Відповісти
Бо штучний дефолт, РФ не зможе виплатити кошти не тому що немає грошей, а тому що їй відрізали всі можливості платежів у валюті.
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26.06.2022 21:20 Відповісти
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26.06.2022 21:18 Відповісти
Дякую... Одразу полегшало. Як там мама дівчинки?
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26.06.2022 21:18 Відповісти
Пострадавшие обычно желают чтобы ВСУ убили как можно больше оккупантов и даже активнее поддерживают ВСУ.
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26.06.2022 21:26 Відповісти
Війна в рашці самоокупається з нафти. Це для них пшик
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26.06.2022 21:22 Відповісти
Подякуємо чучмі і капітельманші.

"Ракеты Х-22, которыми рф обстреляла сегодня Киев, имеют очень низкую точность, - военный эксперт Олег Жданов.

«Такого железа у россиян более 1000 единиц. К счастью, наше ПВО работает эффективно. Из 14 ракет, которые были направлены в сторону Киева, долетело 4».

ps После переговоров (в 1999 г.) Украина передала России восемь Ту-160 и три Ту-95MC (и партию крылатых ракет) в обмен на списание части долга за газ".
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26.06.2022 21:24 Відповісти
********** денег и жизней не считает на сохранение своей власти. Собиратель дожить до смерти на троне.
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26.06.2022 21:25 Відповісти
Все равно король голый и все уже это видят. Стягивает остатки своего барахла и просит помошь бульбафюрера. Шар который он катнул под горку, достиг верхней точки и теперь покотится в низ снося все на свем пути
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26.06.2022 21:32 Відповісти
І що? Ракети з часом старіють, й їх треба кудись, а тут війна. До чого ця дурна математика?
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26.06.2022 21:26 Відповісти
передсмертна агонія кацапської недовлади....
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26.06.2022 21:35 Відповісти
5 млн - сущие копейки в сравнении суммой, которую сытая и лицемерная Европа ежедневно платит рабсее за нефть и газ.
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26.06.2022 21:37 Відповісти
трындеж развел... 80 кг золота одна ракета
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26.06.2022 21:41 Відповісти
Про шалену вартість ракет ще б повідомили мешканців зруйнованих будинків, їм би стало відразу "легше".
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26.06.2022 21:43 Відповісти
А скільки коштують життя наших людей?!
В них там зовсім дах поїхав?!
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26.06.2022 21:43 Відповісти
Калібри дорожче, та їх вже трохи мало зосталось, економлять суки на про всяк випадок. На Київ сьогодні випустили з літаків, Х-101 ракети. Самі дорогі, що є в кацапії. Вважаються самими дорогими і самими точними. Але запуск тільки з літака. Пустили з Астрахані, з Каспію, суки. Та й дальність ураження тих ракет 5500 км. Звідтов усю Європу накриють.
***, горіть вам в пеклі оркосвині.
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26.06.2022 22:03 Відповісти
Товариш Артем регоче з "високоточності" цих ракет.
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26.06.2022 22:17 Відповісти
Краще хай не регоче, а готується. Вони поки не влучать, не відчепляться. По нашому мосту 5 разів били, поки не поламали.
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26.06.2022 22:45 Відповісти
А може вони цілились в американске посольство ? Вони ж обіцяли ...
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27.06.2022 00:37 Відповісти
Бред.
Они уже не стоят ничего. Произвести их когда-то давным-давно в Сравецком союзе стоило 5 млн. Это да. Так же как произвести их сейчас будет стоить дофига.

А когда они готовы, есть выбор: либо потратить их на что-то, либо они были произведены зря, а деньги выкинуты на ветер.
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26.06.2022 22:23 Відповісти
Зелі Ссанычу за три роки було впадлу зробити 5 ракет Грім-2.
5 таких ракет здатні дістати до льотовища в м. Енгельс поблизу Саратова і повністю знищити всі ту95 і ту160...
Навіщо мені інфа про вартість Х101? Я не збираюсь їх оплачувати!
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27.06.2022 00:18 Відповісти
А порахуйте скільки коштує будинок при ціні 1000$ за кв. м.
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27.06.2022 00:49 Відповісти
Тобто отримуючи 1 млрд з продажу газу у день РФ може виготовляти 200 таких ракет на день. Фігня коротше...
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27.06.2022 07:09 Відповісти
 
 