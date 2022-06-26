На українсько-угорському кордоні утворилася довга черга з автомобілів на розмитнення, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На українсько-угорській ділянці кордону в Закарпатській області спостерігається суттєве зростання легкових автомобілів на в'їзд до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.
"У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на кілька кілометрів і іноді досягають 800 автомобілів. Дещо краща ситуація на словацько-українському кордоні, проте вона також викликає занепокоєння. Люди перебувають у транспортних засобах по кілька діб, на спеці та без належних санітарних умов", - написав Микита.
Він зазначив, що черги утворюються лише для транспортних засобів, які прямують до України на розмитнення. Загальний трафік, туристи та транзит рухається спокійно, черг майже немає.
"Що стосується черги, то тут є низка об'єктивних і суб'єктивних факторів. Трафік збільшився в сотні разів, машини на розмитнення їдуть не тільки з Угорщини, а й з Прибалтики, Польщі та інших країн. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює перепустку та оформлення. Є й інші фактори операційного характеру, які вимагають негайної оптимізації", - зазначив Микита.
Будь ласка, зачекайте...
І друге - ви не бачите новин: ДТП>мерседес+Жигуль > в мерседесі все налякані > в жигулях все сумно через рівень безпеки. Вибачайте скільки вартувала дев'ятка в нормальному стані? 3,5-4т у.е.
І освітлення наприклад яке в старих авто, технічний стан далекий від 10річноі шкоди.
Розхід палива яке ми імпортуємо?
Поросто зробіть не через жопу - наприклад, одне авто «без розмитнення», раз на три роки, без права передачі керування, в разі продажі раніше чем через три роки - сплата податків, зафіксували факт передачі керування без власника в салоні - сплата податку.
А ТО ЧТО гетьманцев с Марченко ПЕРЕМЕШАЛИ УМЫШЛЕНО МАШИНЫ С ДРУГИМИ ТОВАРАМИ , так это хитрый ход автобарыг , которые теряют при законе о нулевой растаможке
1. ОТДЕЛИТЬ АВТО В ОТДЕЛЬНУЮ ГРУППУ товара . ‼️‼️‼️Хватит разрешать хитрожопым издеваться над украинцами
Или машинки для людей а лохи на передок?
Гидота, яка ж гидота...
Як було при анексії Криму... одні гинули й калічіли щоб зупинити орду кацапську , а інші - загорали собі по турціях... згадую ту дурну рекламу ... " ти де? а я на морі"
а в цей час тисячі в Іловайську гинули
яка ж ви всі гидота... валіть вже скоріше назад ...
Чому я на похорон близького родича не можу виїхати за кордон, а бариги вільно їздять по декілька разів? Щиро бажаю, щоб війна дісталася до кожної с цих машин, що були ввезені в такий спосіб, і до кожного з цих бариг
но судна спокойно разгружаются в порту Констанцы за 100 км от Одессы - а там их перевозят в Украину+
А ещё едут иностранцы по доверенности .
на словацком кордоне НА УБЛЮ стоят по 4 дня . Дорога в горном лесу- ни магазинов ни кипятка , хорошо что словацкая полиция все патрулирует и туалеты мобильные везде поставили
Эти братки работают с депутатами, которые д4рибанят землю и дерут три шкуры с лохов, которые за этих депутатов голосуют, вы против депутатов и их братков?
Які туристи?Це справді про Україну,країну яка веде кровопролитну війну ??
Як нульову растаможку прикроют , народ перестане. везти авто На спекулятивную растаможку И ПЕНСИОНОГО ЗБОРУ ОДРАЗУ НЕ СТАНЕ
Шоб Найем с гетьманцевым болтались на Гиляке за издевательства над украинцами ‼️‼️
Должны защищать имущество охметовых и мразей в мантиях и без них...
Нас прийняли як біженців від війни, а деякі ловкачі і рибку з'їли і машинку пригнали!!!
Сволота! Липовою плоскостопістю скотина прикрився! Да щоб тобі боком та машина вилізла!