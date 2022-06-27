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"П#дарасы, хоть бы раз поддержали. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - колаборант скаржиться дружині, що росіяни їм не допомагають. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

У перехопленій українською розвідкою телефонній розмові "військовий" з окупованої Донеччини розповідає дружині, що їхній підрозділ "розбили в пух і прах", є багато загиблих і поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"Нас разбили нах#й в пух и прах, бл#, мы еле ноги унесли, бл#. Там раненых, погибших, бл#, - п#здец", - каже "боєць".

За його словами, ЗСУ оточили окупантів і змусили залишити позиції: "Еле копыта унесли". При цьому армія РФ не поспішала допомогти колаборантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невдала спроба рашистів наступати на Харківщині: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехоплення ГУР. АУДIО

"Та они с 7 утра нас как начали #бать. До 12 часов дня. П#дарасы хоть бы раз поддержали. Сейчас будет решаться вопрос. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - повідомляє "військовий".

Серед ліквідованих - "російський комбат" колаборантів з кличкою Атлас.

Також читайте: "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
"Еле копыта унесли". Этой фразой он охарактеризовал себя и себе подобных на 100 процентов!
Цап смердючий.
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26.06.2022 21:45
+33
Шкода, що не вбили тварюку...
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26.06.2022 21:38
+32
Дегенеративная народная республика, сдохнем все за золотой унитаз пениса душилина
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26.06.2022 21:43
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когда будем освобождать Донбасс и Крым там сами жнр останутся
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26.06.2022 21:35 Відповісти
Шкода, що не вбили тварюку...
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26.06.2022 21:38 Відповісти
Так! Мотивована тварюка, як і його самка щиро ненавидять Україну...
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26.06.2022 21:56 Відповісти
Може це і в плюс - десятому розкаже не їхати...
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26.06.2022 23:04 Відповісти
Нажаль, не розкаже, ота Лугандонія існує за принципом МММ - хочеш отримати бонус, приведи 3-х дурнів, тож він навпаки буде вихвалятися як "хєройські крошил укроп", аби постачати Zондер-карателям нове гарматне м'ясо.
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27.06.2022 01:05 Відповісти
ще не вечір
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26.06.2022 23:45 Відповісти
"родіна тєбя бросит, синок. всегда!" (с) А.Бабченко
цей Лугандос так і не зрозумів того ну тоді хай дохне во імя *****, легше буде після війни інформаційно поевертати це ЛуганоДАМбас.
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26.06.2022 21:40 Відповісти
Дегенеративная народная республика, сдохнем все за золотой унитаз пениса душилина
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26.06.2022 21:43 Відповісти
В РФ подгорает

В РФ приняли за чистую монету шутку из Сети о том, что после успешного сбора денег на ударные БПЛА, теперь украинцы заняты поиском средств на ядерное оружие.
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26.06.2022 21:45 Відповісти
а це реально?
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26.06.2022 22:53 Відповісти
"Еле копыта унесли". Этой фразой он охарактеризовал себя и себе подобных на 100 процентов!
Цап смердючий.
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26.06.2022 21:45 Відповісти
Ну да. Их главный тоже забыл копыта подпилять и навернулся на скользком полу
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26.06.2022 21:52 Відповісти
орки, епта.
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26.06.2022 22:05 Відповісти
Это добре ,что чувствуют жопой, Атласу привет).
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26.06.2022 21:45 Відповісти
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26.06.2022 21:57 Відповісти
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27.06.2022 01:07 Відповісти
Так то ж не українці, в нащадки погані переселеної з підо(росії)
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26.06.2022 22:03 Відповісти
але виходить русскіми вони теж себе більше не вважають. будуть потім з себе к, типу нацменьшину корчити і мозги нам ї..ти, ми ж до ЄС йдемо.
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26.06.2022 22:55 Відповісти
Атлас - вот хороший рузьге, а быково-невзоровская камарилья
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26.06.2022 22:04 Відповісти
Из безсвязной речи этого ублюдка - можно сделать вывод и задать вопрос: Вывод) Эти черти - еле копыта унесли. Вопрос) Ну шо москалик - помогли тебе твои п#дарасы?
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26.06.2022 22:05 Відповісти
Він не москаль, а мобік. Москалі їх кинули, то він генеральші своїй і скаржиться на рускамірскае брацтва.
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26.06.2022 23:19 Відповісти
копытные
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26.06.2022 22:06 Відповісти
Атласу здоров'я, шоб почаще так юбилеи отмечал
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26.06.2022 22:10 Відповісти
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27.06.2022 01:10 Відповісти
Сєпарня їбана
Здохнете як колорадські жуки
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26.06.2022 22:15 Відповісти
Вижив?А потім приїде кудись на неокуповану територію.Зареєструється переселенцем а лазєбна йому пенсію буде платити.Не країна а божевільня якась.
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26.06.2022 22:17 Відповісти
Шо підараси, то підараси...
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26.06.2022 22:26 Відповісти
Мотив мобіків - воювати за щось примарне. Але чітко проти Батьківщини. Логіка на рівні її дупи та його копит.
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26.06.2022 23:17 Відповісти
копыта-это самое оно
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26.06.2022 23:44 Відповісти
От же ж черти! Копыта унесли, а роги шо, ангелы ВСУ поотшибали?
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27.06.2022 00:39 Відповісти
Самки-чертихи ихние жопой чувствуют.
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27.06.2022 00:45 Відповісти
Не удивлюсь если они и рожают тем же местом.
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27.06.2022 10:55 Відповісти
Рога обломали, копыта еле унесли ... - кацап, животное.
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27.06.2022 01:04 Відповісти
"Високодуховна" розмова.
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27.06.2022 07:16 Відповісти
особенно "Атлас порадовал!
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27.06.2022 11:09 Відповісти
 
 