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Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перша партія з чотирьох HIMARS вже в Україні. Наступна партія пускових установок надійде до середини липня.
Про це заявив представник Пентагону на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Чотири HIMARS на території України обслуговує екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки, додали у відомстві.
США вже узгодили поставку другої партії з чотирьох пускових установок, але конкретної дати ще нема, приблизно це буде середина літа, додали в Пентагоні.
Топ коментарі
+29 Мобильный крематорий
показати весь коментар26.06.2022 21:52
+24 Urs
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+21 FT FT
показати весь коментар26.06.2022 21:58
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Зрозумійте вже.
І всі нам допомагають - давайте їх пошантажцємо - зерном, ядерною, щось там Люся ще моловов. Так