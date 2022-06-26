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Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Перша партія з чотирьох HIMARS вже в Україні. Наступна партія пускових установок надійде до середини липня.

Про це заявив представник Пентагону на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Чотири HIMARS на території України обслуговує екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки, додали у відомстві.

США вже узгодили поставку другої партії з чотирьох пускових установок, але конкретної дати ще нема, приблизно це буде середина літа, додали в Пентагоні.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
Сложно переоценить помощь США, но как же это всё медленно. Понятно, что есть куча нюансов от обучения экипажа до логистики поставок и хранения БК. Тем не менее, хочется, чтобы ВСУ имели с избытком дальнобойные системы уже вчера.
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26.06.2022 21:52
+24
нашо нам його повертать? він нікуди не пішов. А кацапи хай на ту потельню лізуть. Хай ще завезуть сотню тулубів.
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26.06.2022 21:58
+21
Такое ощущение что не только Германия а и США испытывает нас на прочность сколько мы продержимся. Чтоб у того кто отдал наше ЯО и ракетоносцы в обмен на бумажку обещаний будапештского меморандума руки отсохли и в Аду отдельный котел был
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26.06.2022 21:58
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HIMARS is only effective when coupled with highly effective reconnaissance in order to make precision strikes. Essentially, they need to discover and effectively hit all command centers. The "dumb" MLRSs are needed for stifling enemy advances, and only the dumb ones. With 16 to 24 tubes.
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26.06.2022 23:48 Відповісти
гарна новина)
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27.06.2022 00:05 Відповісти
впрочім пох, наввть якщо їх і 4. нехай дадуть балістични ракети з дальністю в 300 км.
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27.06.2022 00:48 Відповісти
Я так розумію Байден також вімкнул "дурку" . Чи він думає, що 4 РСЗВ в щент разнесуть кацапстан? Ні, це цілком зрозуміла політика "принуждения к миру". Треба і нам передивитися політику по експорту, наприклад, зерна. Будем міняти його на танки, артилерію, ПВО. І хай Європа тоді нас не звинувачує, така наша внутрішня політика. А то Украіна і те винна, і те не виконує... Ми нікому ні чого не винні. Ми прикриваємо ваш толстий зад,яким ви намагаєтесь сидіти на двох стільцях, і платимо за це своіми життями.
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27.06.2022 01:59 Відповісти
ми не чий зад не прикриваємо - ми воюємо за свою Країну!
Зрозумійте вже.
І всі нам допомагають - давайте їх пошантажцємо - зерном, ядерною, щось там Люся ще моловов. Так
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27.06.2022 11:16 Відповісти
есть надежда, что они не раскрывают реального числа поставленного вооружения.
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27.06.2022 03:40 Відповісти
Скромненько
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27.06.2022 07:08 Відповісти
Джавелины, байрактары, три семёрки, дали же и химерсы дадут.
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27.06.2022 07:31 Відповісти
Иран запустил трёх ступенчатую ракету весом 52 тонны, без помощи всего мира, половину века под санкциями.
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27.06.2022 07:39 Відповісти
Это какие то слёзы а не помощь. Полное разочарование. Видно что решение путина напасть на Украину было основано на донесениях разведки о неповоротливости и боязни запада. В чём теперь все могут убедится. Стыдоба.
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27.06.2022 08:18 Відповісти
Не хвастайтесь !!!
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27.06.2022 09:51 Відповісти
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