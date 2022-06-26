Російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду на Харківщині, 2 людини загинули, 1 зазнала поранення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Чугуївській громаді на Харківщині внаслідок російського обстрілу 26 червня двоє мешканців загинули, один дістав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Чугуєва Галина Мінаєва написала у телеграмі
Російська армія обстріляла село Клугіно-Башкирівка.
Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: "Нажаль і сьогоднішній день не минув для нашої громади без втрат: внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення. Також вибухи спричинили пожежу",
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар26.06.2022 22:22 Відповісти Мені подобається 2
Sav UA
показати весь коментар26.06.2022 23:13 Відповісти Мені подобається 2
Denis Antivatnikov c2fab17f
показати весь коментар27.06.2022 00:08 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...