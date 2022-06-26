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У розмові з Макроном 20 лютого Путін закидає Зеленському брехню та погоджується на зустріч з Байденом, - France 2

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,путін

Остання перед повномасштабною війною Росії проти України телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним відбулася 20 лютого.

Про це йдеться у фільмі французького телеканалу France 2, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри".

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"Що я можу сказати? Ти й сам бачиш, що відбувається. По факту наш любий колега, пан Зеленський, нічого не робить (щоб виконувати "мінські угоди"). Він тобі бреше", - відповів російський президент.

Путін також звинуватив Макрона у нібито прагненні "переглянути мінські угоди" та зажадав, щоб той узяв до уваги "мирні пропозиції" ватажків окупованих теритрій. "Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюсь його виконувати!" - нібито відповів на це Макрон.

Пізніше президент Франції додає, що "чхати ми хотіли на пропозиції сепаратистів", і пропонує Путіну зустріч за участі всіх сторін війни в Україні. "Я негайно вимагатиму цього від Зеленського", - каже він.

Зрештою Макрон намагається переконати Путіна прийняти запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом для деескалації ситуації. Російський президент реагує на це неохоче, але все ж "у принципі погоджується".

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Як відомо, тоді Єлисейський палац анонсував підготовку зустрічі президентів США і Росії. Через чотири дні Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
И результат был бы такой же, хоть выполняй хоть не выполняй капризы кремля. Нападение на Украину готовилось давно, еще когда начали у нас взрываться склады и даже раньше. Есть много рузкоязычных военных сайтов где рашисты обговаривали нападение на Украину еще в 2009-2011 году. А ведь тогда даже небыло ни *майдана*, ни другого повода, ни *лднр* ни *притеснения рузкого языка*. Только дураки думают что кремль спровоцировали на нападение.
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26.06.2022 23:05
+26
І що це змінить?

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26.06.2022 23:01
+20
Щось подібне по телефону воркував Чемберлен Гітлеру- господін шікльгрубер господін шікльгрубер просто віполняйте Мюнхенські угоди, просто віполняйтє
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26.06.2022 22:54
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Щось подібне по телефону воркував Чемберлен Гітлеру- господін шікльгрубер господін шікльгрубер просто віполняйте Мюнхенські угоди, просто віполняйтє
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26.06.2022 22:54 Відповісти
И результат был бы такой же, хоть выполняй хоть не выполняй капризы кремля. Нападение на Украину готовилось давно, еще когда начали у нас взрываться склады и даже раньше. Есть много рузкоязычных военных сайтов где рашисты обговаривали нападение на Украину еще в 2009-2011 году. А ведь тогда даже небыло ни *майдана*, ни другого повода, ни *лднр* ни *притеснения рузкого языка*. Только дураки думают что кремль спровоцировали на нападение.
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26.06.2022 23:05 Відповісти
Мне тоже хочется у*бать молотком по башке того кто предлагает пойти на уступки типо признание рузкого языка или недореспублики. Да рашисты выкашивают на дамбасе рузкоязычных десятками тысяч. Потому что срать они хотели и на дамбаситов и на рузкий язык и даже на недореспублики. Ихняя цель захват Украины полностью вместе с Киевом, который пока существует ставит историю Московии под сомнение. Цель *****- Киевская Русь.
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26.06.2022 23:16 Відповісти
Крым под выборы 2018 должны были забрать, когда Петухович изберется на 2 срок и кредитов у парашистов наберет.
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26.06.2022 23:20 Відповісти
Еще раз говорю, крым был всего лишь первым шагом, плацдармом для захвата всей Украины. Об этом открыто обсуждали на на некоторых форумах офицеры армии РФ. Именно для этого скупались и европейские политики и заключались многомиллиардные сделки. Единственной точкой преткновения был вопрос будут ли украинцы стрелять * по рузким братьям* и вступится ли НАТО за Украину прежде чем Украина будет захвачена так же быстро как Грузия, чтобы не допустить голубых касок
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26.06.2022 23:43 Відповісти
..однако сравнивать Грузию с Молдавией..и Украину явно не корректно! ..в горле у рузьгэ застрянет
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27.06.2022 08:01 Відповісти
Януковощ анонсировал стройку 6-ти полосной дороги из Мацквы на крым через Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую областя. Тоесть через всю левобережную Украину. Догадайтесь, кому и как скоро ети области готовились под сдачу? А там думаю и Одессу с дорогой на приднестровье прихватили бы
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27.06.2022 00:02 Відповісти
коли це пуйло вже подохне??
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26.06.2022 22:59 Відповісти
І що це змінить?

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26.06.2022 23:01 Відповісти
Teper kacapskije turisti gde tolko nebyli amerike ili Evrope govoriat sto oni ne ruskije.Bojatsia polucit po usam.
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26.06.2022 23:10 Відповісти
Ага, гірш за все, що вони почали представлятися українцями. Я таке у Франкфурті в аеропорту бачив на власті очі ще у 2015 році.
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26.06.2022 23:34 Відповісти
Зе Вова - роби глибокий вдих, бо починаєш занурюватися у глибини лайноболота.
Бути хитрішим за всіх не вийде
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26.06.2022 23:00 Відповісти
путин - *****
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26.06.2022 23:05 Відповісти
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26.06.2022 23:16 Відповісти
а як буде переклад по іспанські ?
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27.06.2022 05:05 Відповісти
Зеленский стесняется сказать, что в Париже он тАкидА подписал "план Штанмайера"... Реализовать его вове не дало украинское общество ...
НО таким образом - как это ни прискорбно - он дал х**лу реальные основания говорить, что он 3.14добол...
Зеленский стесняется сказать, что в Белом Доме он написал расписку , что с октября 2021 заработает прокурор САП и кинул Байдена .
Кого-кого?! Изумлённо спросите вы ? Да-да...Байдену с3.14-л наш всемирновеличайший лыжник из Омана ...
И таким образом - как это ни прискорбно - он дал Байдену реальные основания говорить, что он 3.14добол...
ПОтом он послал нах Штанмайера - страну дающую помощь!!!
И таким образом - как это ни прискорбно - дал Германии реальные основания говорить, что он 3.14добол...
И вот теперь этот 3.14бол бегает и жалуется, что ему плохо помогают те, кого он кинул и кому нахамил.
И - как это ни прискорбно - его репутация вредит Украине и стоит жизней десяткам тысяч украинцев.
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26.06.2022 23:40 Відповісти
а 73% (нє, може, чуть менше; але у всяк випадку більше 50%) повнолітніх українців навіть не задумуються, що Zе - 3.14добол... Я вже не кажу про те, що вони про нього думають...
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26.06.2022 23:56 Відповісти
серед моїх знайомих та родичів, 80 відсотків активні виборці, За слякоть голосувало теж біля 90 відсотків. Однак це дає мені шанс постійно нагадувати їм про аморфність їх мислення на стадії анабіозу.
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27.06.2022 05:09 Відповісти
мерзкая закомплексованная моль
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26.06.2022 23:41 Відповісти
Обое рябое, просто зе ещё до моли не дорос
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26.06.2022 23:49 Відповісти
*****, этому мелкокалиберному, плешивому "мачо", ссущемуся в кроватку, пора уже к земле привыкать, а оно ещё какими-то "минскими соглашениями" бредит.
Пора уже своих "подданых" снова вдохновить "мощным" физическим здоровьем, и сыграть в хоккей, понырять за амфорами. Может быть в процессе ему кто-то клюшку в дупло воткнёт, с фатальным исходом, или он просто утонет, как "Курск"и "Мацква".
Хотя в идеале было бы, чтобы он опять на истребителе полетал, над территорией Украины и в пределах досягаемости украинской ПВО.
Вот это был бы поступок.
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27.06.2022 00:42 Відповісти
Ну так все логічно, ***** хотів за два дні взяти Київ і приїхати до Байдена приймати капітуляцію. Але ЗСУ внесли свої корективи...
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27.06.2022 00:55 Відповісти
макрон спішив показати свою позицію, бо більшість вважають його мордоліцим Путіна. А те, що буба брехав,бреше, і буде брехати - то це суща правда. Це і є сутність рояльного маестро.
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27.06.2022 05:12 Відповісти
Смешно не то как эта шалава путинская себя ведёт)
Смешно за какие деньги))) ***** шлюхам всегда не доплачивает, учитывая их зарплаты в в *****вских помойках)))
Рs: на шпагат сядешь?))
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27.06.2022 05:24 Відповісти
 
 