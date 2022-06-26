У розмові з Макроном 20 лютого Путін закидає Зеленському брехню та погоджується на зустріч з Байденом, - France 2
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Остання перед повномасштабною війною Росії проти України телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним відбулася 20 лютого.
Про це йдеться у фільмі французького телеканалу France 2, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.
За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри".
"Що я можу сказати? Ти й сам бачиш, що відбувається. По факту наш любий колега, пан Зеленський, нічого не робить (щоб виконувати "мінські угоди"). Він тобі бреше", - відповів російський президент.
Путін також звинуватив Макрона у нібито прагненні "переглянути мінські угоди" та зажадав, щоб той узяв до уваги "мирні пропозиції" ватажків окупованих теритрій. "Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюсь його виконувати!" - нібито відповів на це Макрон.
Пізніше президент Франції додає, що "чхати ми хотіли на пропозиції сепаратистів", і пропонує Путіну зустріч за участі всіх сторін війни в Україні. "Я негайно вимагатиму цього від Зеленського", - каже він.
Зрештою Макрон намагається переконати Путіна прийняти запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом для деескалації ситуації. Російський президент реагує на це неохоче, але все ж "у принципі погоджується".
Як відомо, тоді Єлисейський палац анонсував підготовку зустрічі президентів США і Росії. Через чотири дні Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Бути хитрішим за всіх не вийде
НО таким образом - как это ни прискорбно - он дал х**лу реальные основания говорить, что он 3.14добол...
Зеленский стесняется сказать, что в Белом Доме он написал расписку , что с октября 2021 заработает прокурор САП и кинул Байдена .
Кого-кого?! Изумлённо спросите вы ? Да-да...Байдену с3.14-л наш всемирновеличайший лыжник из Омана ...
И таким образом - как это ни прискорбно - он дал Байдену реальные основания говорить, что он 3.14добол...
ПОтом он послал нах Штанмайера - страну дающую помощь!!!
И таким образом - как это ни прискорбно - дал Германии реальные основания говорить, что он 3.14добол...
И вот теперь этот 3.14бол бегает и жалуется, что ему плохо помогают те, кого он кинул и кому нахамил.
И - как это ни прискорбно - его репутация вредит Украине и стоит жизней десяткам тысяч украинцев.
Пора уже своих "подданых" снова вдохновить "мощным" физическим здоровьем, и сыграть в хоккей, понырять за амфорами. Может быть в процессе ему кто-то клюшку в дупло воткнёт, с фатальным исходом, или он просто утонет, как "Курск"и "Мацква".
Хотя в идеале было бы, чтобы он опять на истребителе полетал, над территорией Украины и в пределах досягаемости украинской ПВО.
Вот это был бы поступок.
Смешно за какие деньги))) ***** шлюхам всегда не доплачивает, учитывая их зарплаты в в *****вских помойках)))
Рs: на шпагат сядешь?))