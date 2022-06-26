У розмові з Макроном 20 лютого Путін закидає Зеленському брехню та погоджується на зустріч з Байденом, - France 2

Остання перед повномасштабною війною Росії проти України телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним відбулася 20 лютого.

Про це йдеться у фільмі французького телеканалу France 2, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри".

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"Що я можу сказати? Ти й сам бачиш, що відбувається. По факту наш любий колега, пан Зеленський, нічого не робить (щоб виконувати "мінські угоди"). Він тобі бреше", - відповів російський президент.

Путін також звинуватив Макрона у нібито прагненні "переглянути мінські угоди" та зажадав, щоб той узяв до уваги "мирні пропозиції" ватажків окупованих теритрій. "Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюсь його виконувати!" - нібито відповів на це Макрон.

Пізніше президент Франції додає, що "чхати ми хотіли на пропозиції сепаратистів", і пропонує Путіну зустріч за участі всіх сторін війни в Україні. "Я негайно вимагатиму цього від Зеленського", - каже він.

Зрештою Макрон намагається переконати Путіна прийняти запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом для деескалації ситуації. Російський президент реагує на це неохоче, але все ж "у принципі погоджується".

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Як відомо, тоді Єлисейський палац анонсував підготовку зустрічі президентів США і Росії. Через чотири дні Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.