В Україні працюють агенти ЦРУ, а з постачанням зброї допомагає спецназ із країн НАТО, - NYT
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спеціальні агенти ЦРУ у Києві передають українським військовим та владі країни секретні дані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють видання New York Times.
Журналісти повідомляють, що агенти безпосередньо передають особливо секретну інформацію. Чиновники США усвідомлюють, що про присутність представників ЦРУ у Києві відомо Росії.
Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані".
Також, за даними видання, на території України продовжують діяти кілька десятків сил спеціальних операцій (командос) із різних країн НАТО.
Джерела видання зазначили, що вони займаються допомогою з постачанням західної зброї та навчанням українських військових.
Будь ласка, зачекайте...
БандероюПантерою воюють, і шо?)
Треба не базікати , і говорити що це самі рашисті не бажають воювати і знищують своє...
років того сторіччя.
вони знають про зрадницьке кодло в ОПУ
Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
https://www.youtube.com/watch?v=yFfAz1p0bV4
комромат ,в лайні мабуть Зеля задіян був . Та тепер від Єрмака йому нікуди йти . Якщо підуть, то всі разом... на дно
Це видання в гонитві за дешевими "сенсаціями" поступово скочується що до подачі інформації до рівня наших "хурнашлюшок".
Так що не треба приділяти особливої уваги їх писанині.
Цікаво інше.
Вашингтон поставив на карту все.
ЗЕлені бібізяни розуміють, що з ними буде, якщо вони цю ставку зірвуть (з врахуанням того, що кожний їхній чіх і пук контролюється ЦРУ)?
Дякую цим працівникам, майбутні покоління ніколи не забудуть про таку допомогу!
РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО російську суку!
Слава Україні!
Героям Слава!