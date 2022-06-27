В Україні працюють агенти ЦРУ, а з постачанням зброї допомагає спецназ із країн НАТО, - NYT

Спеціальні агенти ЦРУ у Києві передають українським військовим та владі країни секретні дані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють видання New York Times.

Журналісти повідомляють, що агенти безпосередньо передають особливо секретну інформацію. Чиновники США усвідомлюють, що про присутність представників ЦРУ у Києві відомо Росії.

Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані".

Також, за даними видання, на території України продовжують діяти кілька десятків сил спеціальних операцій (командос) із різних країн НАТО.

Джерела видання зазначили, що вони займаються допомогою з постачанням західної зброї та навчанням українських військових.

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