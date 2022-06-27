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В Україні працюють агенти ЦРУ, а з постачанням зброї допомагає спецназ із країн НАТО, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

цру

Спеціальні агенти ЦРУ у Києві передають українським військовим та владі країни секретні дані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють видання New York Times.

Журналісти повідомляють, що агенти безпосередньо передають особливо секретну інформацію. Чиновники США усвідомлюють, що про присутність представників ЦРУ у Києві відомо Росії.

Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані".

Також, за даними видання, на території України продовжують діяти кілька десятків сил спеціальних операцій (командос) із різних країн НАТО.

Джерела видання зазначили, що вони займаються допомогою з постачанням західної зброї та навчанням українських військових.

Також читайте: Путін вірить, що подвоєння зусиль дозволить йому досягти прогресу у війні проти України, - директор ЦРУ Бернс

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+124
Також в Україні працюють агенти ФСБ, в тому числі навіть на найвищих посадах
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26.06.2022 23:52
+64
Спєрьмак абєспакоєн…. Люська абдрестович сере в в свої стрінги
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26.06.2022 23:50
+46
Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані". Джерело: https://censor.net/ua/n3350370


Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
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26.06.2022 23:59
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Спєрьмак абєспакоєн…. Люська абдрестович сере в в свої стрінги
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26.06.2022 23:50 Відповісти
хароший дєркачь - мертвий дєркачь
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27.06.2022 00:24 Відповісти
Там таких Деркачей , Демченко , бужанск, Третьяковых , бенедиктовых ………………В "слугах"👹,каждый второй
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27.06.2022 08:13 Відповісти
Зачем , об этом трубить во все колокола⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Спасибо за ПОМОЩЬ‼️Закройте пасти ОП 🤮Абдрестович демчеки д'Ерьмака
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27.06.2022 08:11 Відповісти
Також в Україні працюють агенти ФСБ, в тому числі навіть на найвищих посадах
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26.06.2022 23:52 Відповісти
Найкращий комент насьогодні.((((
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27.06.2022 00:00 Відповісти
ото їм агенти ЦРУ і передають інфу...
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27.06.2022 00:05 Відповісти
Агенти ЦРУ, передають інфу військовим , а не шушері на Банковій 😠
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27.06.2022 00:11 Відповісти
В цьому саме головне, що кацапська наволочь в ОП знае, що за нею слідкують і все фіксують аж до кольору нижньої білизни коханок. Ні хто не втече і не забере з собою"наколядованне".
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27.06.2022 14:50 Відповісти
А зачем об этом рассказывать? Одно дело что кто то догадывается а другое признавать самому. Вон учитесь у рашистов и лукашистов которые до сих пор заявляют что итутнет как и с Украиной не воюют. Разбомбите Моцкву и Минск и заявите что они сами сожгли.
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26.06.2022 23:53 Відповісти
Dumaju amerikanskije speci luche znajut gde i kagda , chem ti ......
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27.06.2022 00:04 Відповісти
Треба ж журналюгам про щось писати. Як немає про що, то пишуть про те, що всі і так знають.
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27.06.2022 00:06 Відповісти
Завтра NYT напише, шо тут Капітан Америка разом з Чорною БандероюПантерою воюють, і шо?)
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27.06.2022 00:44 Відповісти
Так, Ви праві !!!
Треба не базікати , і говорити що це самі рашисті не бажають воювати і знищують своє...
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27.06.2022 06:19 Відповісти
Щас Маляр обьявит что из за болтовни в соцсетях провалился блестящая операция цру против рашистов. А кто сливает информацию? Можно прочитать в Цензоре. Далеко не надо ходить госпожа Маляр.
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27.06.2022 08:14 Відповісти
И ,что "ИХ ТАМ НЕТ"⁉️⁉️⁉️
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27.06.2022 08:15 Відповісти
NYT вже далеко не вперше публікує сумнівні матеріали, підігруючи москалям. Схоже в їх керівництві сидять агенти ФСБ.
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27.06.2022 08:34 Відповісти
Є різниця тактики бою партизан в лісі та широкомасштабних операцій в полі або в містах. Для цього потрібне нове озброення а не старе-60-х
років того сторіччя.
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26.06.2022 23:54 Відповісти
А зачем вообще писать о работе агентов ЦРУ и спецназе в Украине, для чего?.. А о проблеме, когда некоторые в США и Канаде путают нас с Афганистаном уже неоднократно писалось, что говорит о том, что надо налаживать более тесные связи и обмен опытом и это нас касается прежде всего. Отстаивать свою позицию и объяснять обстановку у нас ведущих языках мира. А то балоболов куча, а толку, как от козла молока
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26.06.2022 23:57 Відповісти
На порядок частіше нас плутають не з афганцями а з москалями через москворотих лінгво-імбецилів.
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27.06.2022 00:16 Відповісти
Але агенти фсб трохи слабші, бо їх усіх знають "даже в ліцо" (на подобі фільму про шпигунів "Их знали только в лицо". Да і резидентура здриснула десь у Відень чи Будапешт чи може в Абу Дабі
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27.06.2022 04:48 Відповісти
Та вже всі знають: у тому шо на тім рюзьгєкараблє(із підводної флотилії *****) матросікі не ту цигарку засмалили є заслуга наших заокеанських пртнерів. Бо "всевидюче око" з космосу + "Байрактар" + "Нептун" - це і є той самий гарний рецепт делікатесного для чорноморських крабів наїдку "рузьгєматросумундірє"!
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26.06.2022 23:58 Відповісти
Чиновники США усвідомлюють, що про присутність представників ЦРУ у Києві відомо Росії.
вони знають про зрадницьке кодло в ОПУ
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26.06.2022 23:58 Відповісти
Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані". Джерело: https://censor.net/ua/n3350370


Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
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26.06.2022 23:59 Відповісти
Вони (західні бонзи) до тепер тримали нас за афганців. Дуже прикро і принизливо.
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27.06.2022 00:01 Відповісти
Значить вони ідіоти,або спеціально так роблять.Так в нас корупція,причому велика і населення бідне.Але ж Україна все таки щось випускає.Не в землянках живемо.Я бачив як американці тренували армію Aфганістану,то то ж наче розумово відсталих тренувати.

https://www.youtube.com/watch?v=yFfAz1p0bV4
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27.06.2022 00:14 Відповісти
А чим афганці гірші від нас? Мало кацапів зашкварили, що ті ганебно втікали, завивши, що " свое задание Советская Армия выполнила"? Те саме буде і в Украіні. Жаль тільки, що з нашого боку загине дуже багато цвіту націі, а з боку кацапів іх смердючий послід, якому однаково за що здихати і де він гнити буде.
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27.06.2022 08:38 Відповісти
Вони відсталі. В тій війні українців було задіяно дуже багато.
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27.06.2022 10:06 Відповісти
Доповідати секретні дані зеленій владі це все одно що доповідати *****.
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26.06.2022 23:59 Відповісти
это хорошо но кремлевских утырков больше и сидят в раскошных офисах...
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27.06.2022 00:02 Відповісти
І що вони ці командос і агенти ЦРУ ще досі Бєню, Єрмака і іншу шоблу фсбешну не можуть прибрати?!
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27.06.2022 00:04 Відповісти
вони ж не влада, а помічники української держави) ермаків має дехто інший прибрати, але не хоче(
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27.06.2022 00:10 Відповісти
Коли треба, то ЦиРиУ змінювало чужих президентів на лояльних Вашингтону маріонеток. Вони діють в межах і в спосіб, який вважать доцільним в кожній конкретній ситуації
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27.06.2022 00:40 Відповісти
Хто ви такий, щойно зареєстрований користувач, щоб наїжджати на Вашингтон? Напевно, російський троль.
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27.06.2022 05:48 Відповісти
ага, теж багато бачив бойовиків голівудських про крутих агентів, що змінюють долі мільонів людей)
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27.06.2022 08:14 Відповісти
Зеля не може це зробити,він мабуть дуже залежить від бені та Єрмака ,мабуть в Єрмака на зелю є
комромат ,в лайні мабуть Зеля задіян був . Та тепер від Єрмака йому нікуди йти . Якщо підуть, то всі разом... на дно
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27.06.2022 04:57 Відповісти
Напевно, є у Єрмака такий компромат на Зеленського, не дарма ж тато Єрмака працював у ФСБ Росії.
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27.06.2022 05:49 Відповісти
В ГРУ. Це інша контора.
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27.06.2022 06:12 Відповісти
Кацап колишнім не буває. В Украіні так склалось, що кацап на кацапі сидить і кацапом поганяє -вони скрізь, навіть на базарах насіння соняшника продають, а стане нагода , з червоним прапором зустрічати будутть своіх "освободителей". Колись стане розуму новій владі прийняти закон, який би надійно відсіяв кацапів в Украіні від украінських етнічних росіян, щоб кацапи не мали змоги пролазити в силові структури. Інакше ніяк ! Бо кацап і в Європі кацап.
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27.06.2022 08:47 Відповісти
ЦРУ уважно розгляне вашу заяву і миттєво вирішить питання Бєні, Єрмака і іншої шобли. Про результати доповімо вам особисто у письмовій формі.
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27.06.2022 00:12 Відповісти
Прибрати можуть без проблем, а потім що "мудрий нарід " знову вибере якесь лайно(було синє,зараз зелене а дальше....)
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27.06.2022 07:55 Відповісти
Это просто для равновесия ещё большему числу агентов ФСБ .
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27.06.2022 00:11 Відповісти
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27.06.2022 00:46 Відповісти
Аха, типу цигани на тракторі, бандеросмузі, гопники з Троєщини, бабуля з пиріжками - це ми так приколюємся, дев'ностопятокварталім? Якщо у нас през комік, не треба думати, що в нас поприколу все, а не з того, що варіатів немає
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27.06.2022 00:15 Відповісти
ЦРУ тепер залишається завести стрінку у Інстаграм про свій філіал в Києві, де вони викладатимуть надихаючі фоточки із обличчями всіх співробітників, та адресами їх проживання
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27.06.2022 00:38 Відповісти
і зекономлять))
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27.06.2022 00:46 Відповісти
Не заважайте людям працювати.
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27.06.2022 00:44 Відповісти
нью йорк таймс взяв і всі секрети видав
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27.06.2022 00:51 Відповісти
Нажаль, у нас мало хто розуміє що собою уявляе зараз і вже досить давно NYT.
Це видання в гонитві за дешевими "сенсаціями" поступово скочується що до подачі інформації до рівня наших "хурнашлюшок".
Так що не треба приділяти особливої уваги їх писанині.
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27.06.2022 00:53 Відповісти
вони розбещені баблом, інтересанти платять вперед. Чим вищий статус тим і розцінки вищі. Колись повідомлялось, що НьюЙорк Таймс інколи друкувала свої опуси "зіронька української журналістики" Мельденштамповна, яка потім згоріла від безответной любви.
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27.06.2022 04:56 Відповісти
В РФ війна з НАТО, то мають НАТО
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27.06.2022 01:14 Відповісти
Nyt часто не в ту степь пишет
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27.06.2022 01:26 Відповісти
НАМ ПВО И ПРО НАДО !!!
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27.06.2022 01:49 Відповісти
Щодо боротьби с русньой все ясно.

Цікаво інше.
Вашингтон поставив на карту все.
ЗЕлені бібізяни розуміють, що з ними буде, якщо вони цю ставку зірвуть (з врахуанням того, що кожний їхній чіх і пук контролюється ЦРУ)?
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27.06.2022 02:31 Відповісти
а також це все контролюється ФСБ Росії.
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27.06.2022 05:53 Відповісти
Тут боты пишут при Зе примерно то же самое, что и касапы на своих форумах.
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27.06.2022 03:34 Відповісти
Юстас вже давно отримав від Алекса указівку - разоблачать и еще раз разоблачать темние сили НАТО. Вони вже пишуть сценарій (чи лібретто) продовження 17 миттевостей весни - як говорив Наш человек в Вашингтонге 18 миттевість вже написали, пропонують переговори з Америкою.
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27.06.2022 05:00 Відповісти
можна подумати що агенти нквд в Україні не працюють а тільки в читальний зал ходять
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27.06.2022 07:09 Відповісти
цру, фсб, мі 6, мосад... кого тільки в Україні нема...
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27.06.2022 07:27 Відповісти
Агентам ЦРУ і командос НАТО можу запропонувати борщ з пампушками або куліш на смажених ребрах. Все смачнюче і свіженьке!
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27.06.2022 07:31 Відповісти
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27.06.2022 08:02 Відповісти
.......оманське кубло кнурів знову на "договорняках" з кремлівською мафію ???бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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27.06.2022 08:05 Відповісти
Ще би прийшли агенти ФБР, щоби навчили СБУ виявляти кацапську агентуру.
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27.06.2022 08:26 Відповісти
Блогер из США Юрий Швец...каже ихтамнет....
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27.06.2022 09:35 Відповісти
NYT-это солидная пропагандистская газетка и ко всем публикациям там надо относится с осторожностью
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27.06.2022 09:38 Відповісти
СУПЕР!
Дякую цим працівникам, майбутні покоління ніколи не забудуть про таку допомогу!
РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО російську суку!

Слава Україні!
Героям Слава!
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27.06.2022 09:48 Відповісти
Так, це хороша новина для Українців та погана для зефсбКомпашки.
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27.06.2022 10:32 Відповісти
Наша філія ФСБ-ГРУ задусить їх своєю неймовірною чисельністю на всіх рівнях ... На жаль.
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27.06.2022 10:33 Відповісти
спасибо всем спецам из стран НАТО за помощь !
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27.06.2022 11:12 Відповісти
Даже если это так, то по губасам надо надавать и источникам информации и журнашлюхам. Во время войны утечка подобной информации, ставит в неудобное положение партнёров Украины, которым придется оправдываться перед своими избирателями и союзниками
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27.06.2022 11:19 Відповісти
хехе по факту мы одной ногой в НАТО
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27.06.2022 11:27 Відповісти
Ну и работают и хорошо, пусть работают)) Ми-5 тоже работают если шо)) Мы все делаем одно общее дело - ****** нашего исконного, древнего, единственного врага - мокселей (кацапов).
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27.06.2022 12:28 Відповісти
Те, що у нас працюють агенти ЦРУ добре, але ж агентів від рашистів неміряно, та ще й надаємо таким громадянство.
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27.06.2022 12:50 Відповісти
Как в Афганистане? Прямо скажем пример удручающий, беднейшая страна на всём белом свете.
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27.06.2022 13:22 Відповісти
Чого так рідко, майже ніколи, не виявляються ворожі структури в Україні? - це контррозвідка не компетентна, чи може вона давно працює на ворога (перевіріти майно родин генералів і бізнеси), чи це управління внутрішньої безпеки в конторах "не таке"? Думаю що люксовий спосіб життя членів родини генерала - це мінімум підозріло...
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27.06.2022 14:43 Відповісти
 
 