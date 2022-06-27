Армія РФ за день випустила понад 150 снарядів та мін по Сумщині, є загиблий і поранений, - Живицький

Російські загарбники за неділю випустили понад 150 снарядів і мін по чотирьох громадах Сумщини. Унаслідок ворожих обстрілів загинув мирний житель, ще одна поранена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська", - зазначив Живицький.

Загалом за неділю росіяни випустили по них понад 150 снарядів та мін. Найбільше постраждала Краснопільська громада - сюди було близько сотні прильотів за день.

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Голова ОВА також уточнив, що на території сел громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна - в лікарні.