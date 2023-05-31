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Київ (13830) ракети (2782) Негаммер (34) Повітряні атаки на Київ (395)

Не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини, - канцлер Австрії Негаммер про обстріли Києва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

негаммер

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер засудив російські ракетні обстріли столиці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава австрійського уряду написав на своїй сторінці у фейсбуці.

""Ці фотографії надійшли до нас з офісу Віталія Кличка, вони перевірені та є справжніми. Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися", - наголосив Негаммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: попередньо, 1 людина загинула, четверо - госпіталізовані

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Що тут розуміти? Ви кацапам башляєте-злочини вчиняються.
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27.06.2022 00:31
+21
Сьогодні день народження в нашого Дениса Прокопенка. Вітаємо. Дякуємо. Молимося. Чекаємо на рідній землі. Бережи вас Боже.

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27.06.2022 00:54
+20
Знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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27.06.2022 00:33
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Че разуметь? Варвары!
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27.06.2022 00:30 Відповісти
Як не розумієш
Воно просто *****, просто математично по німецькому *****
Зрозуміло?
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27.06.2022 00:31 Відповісти
Що тут розуміти? Ви кацапам башляєте-злочини вчиняються.
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27.06.2022 00:31 Відповісти
Практична мізоруϟϟія || @WowihaY

Блд. Діти на пляжі в піску копають "бомбосховище". Єпані кацапи...

yurecgod@yurecgod

я помню, когда свалил с окупации, ночевал в кривом роге... сел на лавочку возле детской площадки - и там дети играли войнушку всу против рф... мы в детстве с немцами воевали...
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27.06.2022 00:33 Відповісти
Украинские дети в Германии показывают на самолёт и говорят "ракета". И спрашивают: "А у вас почему не бомбят?"

И меня, выходца из подмосковья, ещё спрашивают "за што ты так ненавидишь россию?!"
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27.06.2022 00:37 Відповісти
Знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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27.06.2022 00:33 Відповісти
Вже закінчилася !
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27.06.2022 00:47 Відповісти
Рашисты уже столько массовых убийств и зверств сделали а есть еще люди которые удивляются?
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27.06.2022 00:35 Відповісти
А ви інколи замислювались ХТО СВІТУ про це розповідає ? Ніхто . Так і в Україні в ЗМІ про історію України мовчать , про звірства кацапів мовчать
Почав МуХАРСЬКИЙ в передачі ЛЮТА УКРАЇНІЗАЦІЯ ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬ - кацапи швидко знайшли грош/ і колаборант Ковальов ( слуга народу) купив 4 твканал і викинув передачу і Мухарского і Дроздова . Почала Фаріон про це говорить - іі агенти фсб стали виставляти комуністкою , щоб рот закрити
ЯКЩО В УКРАЇНІ про історичниі звірства росіян НЕ МОЖНО ГОВОРИТИ , то хто розкаже світу про звірства росіян ????
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27.06.2022 07:14 Відповісти
ткачєнка і єво вата з мінкульта(
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27.06.2022 08:04 Відповісти
Ти не один
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27.06.2022 00:36 Відповісти
я теж не розумію, як після всього, а це ще і близько не закінчилося, кожен день бомбардування і жертви, як Комісія Європейська хоче дозволити транзит російських товарів? Як після неоднозначних погроз накачати калінінградскую область ядерною зброєю. Як?! ЄК планує дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, але Литва ветуватиме документ Джерело: https://censor.net/ua/n3350349
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27.06.2022 00:38 Відповісти
Скоро поймёшь если будешь продолжать со своими подельниками из старой Европы политику двойных стандартов
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27.06.2022 00:49 Відповісти
учи историю, Черчилль тоже не понимал зачем гитлер бомбит Англию......................
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27.06.2022 00:49 Відповісти
чувак, нам викосили півмільйонне місто, ти все проспав!
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27.06.2022 00:51 Відповісти
Сьогодні день народження в нашого Дениса Прокопенка. Вітаємо. Дякуємо. Молимося. Чекаємо на рідній землі. Бережи вас Боже.

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27.06.2022 00:54 Відповісти
Это вам ***** привет передает "да, я *******, договаривайтесь со мной"
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27.06.2022 00:58 Відповісти
Это происходит тогда, когда у власти на рабсии ОПГ.
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27.06.2022 00:59 Відповісти
карл не розуміє, як це москалі могли вчинити такі страшні злочини... хтів би спитати у цього карла, а чи не чув він про злочини, які чинили москалі у власному Грозному? а чи не чув карл (ну так, випадково може) про підриви житлових будинків спецслужбами московії у різних містах ерефії? порадив би отому карлу поїхати на московітську периферію у якийсь усть-мухосранськ та поспілкуватися з "дивовижними" мешканцями тих країв. можливо, після того карл би зрозумів, чому в українських містах, де пройшли на танках мордорські орки, виникла суцільна бетонно-цегляна пустеля.
федеральний канцлер Австрії карл негаммер не розуміє... та засуджує...
не забудь, блдь, ше глибоку стурбованість висловити!..
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27.06.2022 01:01 Відповісти
А я не розумію, як він після відвідань Бучі та особистої зустрічі з бункерним у квітні ще досі може вдавати, ніби чогось не розуміє? В нього таблетки скінчилися, чи йому не перекладали, що в Бучі то були мирні жителі?
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27.06.2022 01:04 Відповісти
Если вам показать общую историческую картину этих мразей которые истребляли целые народы, то вы не так бы удивились - вы бы окуели. Они всегда такими и только в 2022 году эту мерзкую нечисть вытянули из панцыря благодаря современным информационным технологиям и весь мир увидел этого нацистского слизняка.
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27.06.2022 01:37 Відповісти
з гейропейцями все було ясно ще літом 2014-ого після збиття МН17
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27.06.2022 04:21 Відповісти
Как это верно. Убить самолет наполненный людьми. Просто так. И продолжать северный поток 2 вводить.
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27.06.2022 05:12 Відповісти
Цікаво що нікого не турбуе 8(!) річний процес суда . Невже ні одна розвідкА не здогадалась виловити там россіських кротів , гальмуючих цю справу
ТАКТИКА РАШИ - загальмувати любу справу і після знайти спосіб іі развалити
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27.06.2022 07:20 Відповісти
А обстріли інших українських міст та прикордонних сіл то не злочин?
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27.06.2022 06:16 Відповісти
А з офісу ОП не хочуть послати канцлеру фото МАРІУПОЛЯ і розповідь ЯК кацапи ТРУПИ ЦІВІЛЬНИХ РАЗОМ З РОЗБОМБЛЕНИМИ ДОМАМИ ВИВОЗЯТЬ НА СМИТТЕЗВАЛИЩА і там зжигают ????

може це зробити з офісу штабу европпйськоі партії , якщо в ОП такізайняти
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27.06.2022 07:06 Відповісти
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27.06.2022 07:32 Відповісти
«Я - Софія, маленька українка. Я втратила руку, маму та кота в Бучі.
Я одна з дітей, які постраждали через сусідню країну»...

Зараз дівчинка в безпечному Римі та мріє колись знову займатись кінним спортом, який так любила до війни...

Вкрадене дитинство ...Батьки...Домашні улюбленці. Рідна країна.
Росія має за це відповісти. Після нашої перемоги!
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27.06.2022 07:33 Відповісти
Думаю , что команда Кличка должна сделать просветительскую акцию по миру « раша- убийца» и поднять вопрос геноцида кацапами украинцев на новый уровень
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27.06.2022 07:35 Відповісти
Не понимает, приезжай побегать в бомбоубежище в ночь, посиди до утра и на работу! Вечером не спать ложиться, а ждать сигнал сирены.
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27.06.2022 07:38 Відповісти
Ну як це не розуміє? Тупий чи що?
Осьо є ракета, ось є кнопка - її тиснуть, ракета летить у Київ, може й по стратегічному об'єкту, але за рахунок кривожопості кацапів - відхилення у декілька кілометрів - потрапляє у житловий будинок. Що тут надскладного для розуміння? Дебіл проспав півроку???
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27.06.2022 08:17 Відповісти
Так австрійці з німцями і створили пуйла, завдяки торгівлі газом і нафтою.
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27.06.2022 08:31 Відповісти
Кличко єдиний авторитетний посадовець в Україні, якого слухають в Європі, якому вірять в Європі. То хай він поїздить трохи по європейських країнах і попросить військової допомоги, особливо по Німеччині, де він є кумиром.
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27.06.2022 08:34 Відповісти
Ты глянь, они еще и " проверяют"! Так просто не верят, даже после всех посещений Бучи, Ирпеня, Бородянки... Насколько же глубоко засели кацапские нарративы, когда ж уже наступит этот тектонический сдвиг в европейских мозгах?
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27.06.2022 08:58 Відповісти
Та то так, имитация бурной деятельности. Аяяй, а кто же это сделал?
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27.06.2022 09:02 Відповісти
Як то кажуть - перднув у калюжу.
І взагалі, інші міста України повністю знищені.
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27.06.2022 09:00 Відповісти
очень жаль,что среди европейских руководителей сейчас довольно много тех.кто действительно этого не понимает...они не понимают,что агрессмора нужно унимать,а не "глубоко обеспокаиваться ситуацией"..А для этого тнужно просто действовать.И не санкциями одними,а силой.
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27.06.2022 09:11 Відповісти
Не верит....а пора поверить! Приезжай в Киев...а лучше в Харьков!!???
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27.06.2022 10:12 Відповісти
Ви с 2008 року ніхера не розумієте ! Якби по вам влупили все зрозуміли.
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27.06.2022 18:01 Відповісти
 
 