Не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини, - канцлер Австрії Негаммер про обстріли Києва
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Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер засудив російські ракетні обстріли столиці України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава австрійського уряду написав на своїй сторінці у фейсбуці.
""Ці фотографії надійшли до нас з офісу Віталія Кличка, вони перевірені та є справжніми. Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися", - наголосив Негаммер.
Топ коментарі
+22 Garry Grant
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+21 Семен Шкаралупа
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+20 Семен Шкаралупа
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Будь ласка, зачекайте...
Воно просто *****, просто математично по німецькому *****
Зрозуміло?
Блд. Діти на пляжі в піску копають "бомбосховище". Єпані кацапи...
yurecgod@yurecgod
я помню, когда свалил с окупации, ночевал в кривом роге... сел на лавочку возле детской площадки - и там дети играли войнушку всу против рф... мы в детстве с немцами воевали...
И меня, выходца из подмосковья, ещё спрашивают "за што ты так ненавидишь россию?!"
Почав МуХАРСЬКИЙ в передачі ЛЮТА УКРАЇНІЗАЦІЯ ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬ - кацапи швидко знайшли грош/ і колаборант Ковальов ( слуга народу) купив 4 твканал і викинув передачу і Мухарского і Дроздова . Почала Фаріон про це говорить - іі агенти фсб стали виставляти комуністкою , щоб рот закрити
ЯКЩО В УКРАЇНІ про історичниі звірства росіян НЕ МОЖНО ГОВОРИТИ , то хто розкаже світу про звірства росіян ????
федеральний канцлер Австрії карл негаммер не розуміє... та засуджує...
не забудь, блдь, ше глибоку стурбованість висловити!..
ТАКТИКА РАШИ - загальмувати любу справу і після знайти спосіб іі развалити
може це зробити з офісу штабу европпйськоі партії , якщо в ОП такізайняти
Я одна з дітей, які постраждали через сусідню країну»...
Зараз дівчинка в безпечному Римі та мріє колись знову займатись кінним спортом, який так любила до війни...
Вкрадене дитинство ...Батьки...Домашні улюбленці. Рідна країна.
Росія має за це відповісти. Після нашої перемоги!
Осьо є ракета, ось є кнопка - її тиснуть, ракета летить у Київ, може й по стратегічному об'єкту, але за рахунок кривожопості кацапів - відхилення у декілька кілометрів - потрапляє у житловий будинок. Що тут надскладного для розуміння? Дебіл проспав півроку???
І взагалі, інші міста України повністю знищені.