УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4200 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 781 44
Зеленський (17428) обстріл (21033)

Усі, хто забезпечує запуски ракет по Україні, понесуть відповідальність за воєнні злочини, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Усі особи, які забезпечують запуск ракет Україною, відповідатимуть за воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает", - сказав Зеленський російською мовою.

Він додав, що особи, які забезпечують запуски ракет по Україні, не сховаються ніде – ні на берегах Каспійського моря, звідки запускаються російські ракети, ні в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: попередньо, 1 людина загинула, четверо - госпіталізовані

Також Президент додав, що Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків та з будь-якої зброї.

"Я впевнений, ми вистоїмо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в білорусі, може зробити свій внесок у захист життя", - додав Зеленський.

Також читайте: Про надання Україні сучасної ППО говоримо з партнерами щоденно, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
хоть одного наказали посадили ? балабол зеленый- только трепаться умеешь!
показати весь коментар
27.06.2022 01:30
+15
А хто не готувався до війни а готувався до шашличку , сподіваюсь прийде час теж понесе покарання. Й ніякі со#колізи з телемарофону сподіваюсь не допоможуть.
показати весь коментар
27.06.2022 03:08
+14
В сценарии написано: "гневно и решительно"...
Вот Вавчик и исполняет...
показати весь коментар
27.06.2022 02:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мечтать не вредно .
показати весь коментар
27.06.2022 01:23 Відповісти
В сценарии написано: "гневно и решительно"...
Вот Вавчик и исполняет...
показати весь коментар
27.06.2022 02:09 Відповісти
Не распинайся перед кацапом.
показати весь коментар
27.06.2022 06:04 Відповісти
Поди́вись, коли ця смердюча онуча зареєструвалася
показати весь коментар
27.06.2022 07:02 Відповісти
фіксувати які літаки злітають і в білорусі, там диспечерів притягувати за співучасть у вбивствах
показати весь коментар
27.06.2022 01:24 Відповісти
хоть одного наказали посадили ? балабол зеленый- только трепаться умеешь!
показати весь коментар
27.06.2022 01:30 Відповісти
Может "дать ему очередные 100 дней"?
показати весь коментар
27.06.2022 02:11 Відповісти
Не сци кацап у 41му нацисти Гітлера теж гадали що їм нічого не буде.... тепер нацисти путлера-***** повторюють теж саме.
показати весь коментар
27.06.2022 03:06 Відповісти
иди нахер зеленое падло
показати весь коментар
27.06.2022 04:50 Відповісти
ой бовдур,тобто карати їх може будуть колись потім,а руйнувати Україну їм можна зараз, *******
показати весь коментар
27.06.2022 14:30 Відповісти
ліцо zла - командующий ракетными войсками стратегического назначения рф
https://war2022-info.com/karakaev-sergej-viktorovich/

показати весь коментар
27.06.2022 01:34 Відповісти
РВСН - то ядерні бімби.
Неядерні ракети і артилерія - це оця падла:
https://myrotvorets.center/criminal/matveevskij-mikhail-mikhajlovich/
показати весь коментар
27.06.2022 01:44 Відповісти
***** з вусатим циганом - це два мудака-диктатора з ліцензією на вбивство. Ніхто їм нічого не зробить, ніхто їх не покарає за ці страшні злочини проти українців. Після нашої перемоги судити їх теж ніхто не буде, їх просто тихо вб'ють. ***** вб'є цигана, кадиров вб'є *****, кадирова вб'є фсб і так вони самі себе знищать. Від бульбасруссії взагалі нічого не залишиться, бо найближчим часом вона перетвориться на знищену терористичну територію, яка розпочала Третю світову та застосувала ядрьону зброю. Р
показати весь коментар
27.06.2022 01:37 Відповісти
Всех найдут. Как и нацисты Германии в 1945 году перед военными прокурорами наперегонки будут друг друга сливать.
показати весь коментар
27.06.2022 01:40 Відповісти
за Сирию кого-то нашли или за преступления кацапов в Африке?
показати весь коментар
27.06.2022 04:52 Відповісти
ага, одень штаны и иди находить.
сливщик, ты хоть понимаешь что Германию захватили, а рашку - иди захвати. сливун блин. они с тебя ржут - фсехнайдьом, ага. а Ермак и шашлычник это что? - паники не хотели, да? чего тебе кто то должен кого то искать, если у тебя Ермак "не хотел паники" но и нихрена не готовился? ты сирийских мясников сильно искал? а почему?
показати весь коментар
27.06.2022 07:22 Відповісти
кого найдуть бредняк))) ракетчиків,артилеристів? ти долбойоб чи так,ніхто німецьких артилеристів не судив,обломись бовдур)))
показати весь коментар
27.06.2022 14:31 Відповісти
тоне росія, а кипьяточком москаль кацапський на себе ж сціє.
показати весь коментар
27.06.2022 01:50 Відповісти
Деякі ракетки мають намір чемно при взльоті повертатися до "мами". Чого й варто побажати тим, хто їх запуска на дахи українських домів. Просто Небеса з отакою підлотою не згодні. Відео щодо містечкових ракетників від рф вже достатньо - лише залашилося охочим їх переглянути.
показати весь коментар
27.06.2022 02:01 Відповісти
А хто ППО розвалив понесе покарання.
показати весь коментар
27.06.2022 02:41 Відповісти
А хто не готувався до війни а готувався до шашличку , сподіваюсь прийде час теж понесе покарання. Й ніякі со#колізи з телемарофону сподіваюсь не допоможуть.
показати весь коментар
27.06.2022 03:08 Відповісти
верная заява.
показати весь коментар
27.06.2022 03:32 Відповісти
трепотня от зеленого балабола ни одного своего обещания зеленский не выполнил
показати весь коментар
27.06.2022 04:56 Відповісти
не называй потужного папередника зелёным балаболом.
показати весь коментар
27.06.2022 06:43 Відповісти
Епаная магдалена, сколько у тебя ников, уже за 20-й перевалило?
показати весь коментар
27.06.2022 07:53 Відповісти
Є велика небезпека під час "розслідування" вийти на самого себе...
показати весь коментар
27.06.2022 05:50 Відповісти
Та щас...понесуть. Повістки в суд пришле? А зробити аналог загону МОССАД для пошуку та знищення нацистських злочинців кишка тонка.
показати весь коментар
27.06.2022 06:03 Відповісти
А ті хто замість ППО вкакав гороші а асфальт, хто здав вагнеровців, хто наплодив колоборантів будуть покарані?
показати весь коментар
27.06.2022 06:12 Відповісти
Вагнерівці
Клінстрони
Баканов з своїм генералом
показати весь коментар
27.06.2022 06:50 Відповісти
Демченко. это ппц - давно уже кричали что оно агент, а оно.... начальник по сбору развединформации до сих пор. а эти мрази визжат - че не даете оружия и обзываются - я бы вообще Ермака послал со всеми его советничками, такими как "герой статьи". рашка могла бы рассказывать обывателям на Западе про эту камарилью. но они не поверят что такое возможно, так что рашке и хочется и колется))
показати весь коментар
27.06.2022 07:25 Відповісти
зайшла це саме написати
та зелений уклоніст самих прямих доведених зрадників не може покарати, тільки язиком меле
тьху, ганьбище
показати весь коментар
27.06.2022 08:01 Відповісти
понесут ответственность после дальнобойщиков...
показати весь коментар
27.06.2022 08:22 Відповісти
Невже генпрокурорка їм усім підозру оголосить?
показати весь коментар
27.06.2022 10:09 Відповісти
А остальные? Это даже не названо "войной", а значит БАНДИТСКИЙ НАЛЕТ, поэтому ВСЕ должны понести наказание от тех кто отдает приказы, до тех кто их исполняет и особенно те, кто подстрекает (ПРОПАГАНДОНЫ)!
Никакие женевские конвенции и международные договора к БАНДИТАМ не имеют никаких отношений!
показати весь коментар
27.06.2022 10:17 Відповісти
А ті, хто завів фейкові справи Свінарчука вже понесли покарання, балабол?
показати весь коментар
27.06.2022 10:19 Відповісти
А то мамці розкажу! Ухх сказочнік.
показати весь коментар
27.06.2022 10:24 Відповісти
........ почни з ОП і хотяб вибачся перед ГРОМОДЯНОМИ!!!
показати весь коментар
27.06.2022 10:35 Відповісти
боневтiк сварився с Залужним, бо був проти виводу нашiх хлопцiв з Северодонецьку...
завжди кажу - Украiна чужа для зе, украiнцi не його люди... багато селищ залишились вже тiльки на картi,
я вже не кажу про життя людей..😠
показати весь коментар
27.06.2022 10:47 Відповісти
завдяки цьому клоуну і стала можлива московська агресія. Як там майскіє шашлики поживають. І оця гнида косить під блогера і розказує як нам важко і як нам жити. Все що відбувається - всупереч цим профнепридатним клоунам. Цікаво де сівоха подівся.
показати весь коментар
27.06.2022 11:51 Відповісти
Всі воєнні не тїльки вони а їх сым'ї, Я давно казав владі давно пора створити спецпідрозділ для виявлення цих покидьків і знищення всіх ! Щоб вони знали що за ними прийдуть через рік два 5 не важливо але всіх знищать ! Щоб ці тварюки розуміли що буде з їх сім'ями і з ними.
показати весь коментар
27.06.2022 18:00 Відповісти
 
 