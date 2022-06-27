Усі, хто забезпечує запуски ракет по Україні, понесуть відповідальність за воєнні злочини, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Усі особи, які забезпечують запуск ракет Україною, відповідатимуть за воєнні злочини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.
"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает", - сказав Зеленський російською мовою.
Він додав, що особи, які забезпечують запуски ракет по Україні, не сховаються ніде – ні на берегах Каспійського моря, звідки запускаються російські ракети, ні в Білорусі.
Також Президент додав, що Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків та з будь-якої зброї.
"Я впевнений, ми вистоїмо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в білорусі, може зробити свій внесок у захист життя", - додав Зеленський.
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Вот Вавчик и исполняет...
https://war2022-info.com/karakaev-sergej-viktorovich/
Неядерні ракети і артилерія - це оця падла:
https://myrotvorets.center/criminal/matveevskij-mikhail-mikhajlovich/
сливщик, ты хоть понимаешь что Германию захватили, а рашку - иди захвати. сливун блин. они с тебя ржут - фсехнайдьом, ага. а Ермак и шашлычник это что? - паники не хотели, да? чего тебе кто то должен кого то искать, если у тебя Ермак "не хотел паники" но и нихрена не готовился? ты сирийских мясников сильно искал? а почему?
Клінстрони
Баканов з своїм генералом
та зелений уклоніст самих прямих доведених зрадників не може покарати, тільки язиком меле
тьху, ганьбище
Никакие женевские конвенции и международные договора к БАНДИТАМ не имеют никаких отношений!
завжди кажу - Украiна чужа для зе, украiнцi не його люди... багато селищ залишились вже тiльки на картi,
я вже не кажу про життя людей..😠