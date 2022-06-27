Усі, хто забезпечує запуски ракет по Україні, понесуть відповідальність за воєнні злочини, - Зеленський

Усі особи, які забезпечують запуск ракет Україною, відповідатимуть за воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает", - сказав Зеленський російською мовою.

Він додав, що особи, які забезпечують запуски ракет по Україні, не сховаються ніде – ні на берегах Каспійського моря, звідки запускаються російські ракети, ні в Білорусі.

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Також Президент додав, що Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків та з будь-якої зброї.

"Я впевнений, ми вистоїмо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в білорусі, може зробити свій внесок у захист життя", - додав Зеленський.

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