Протягом 26 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів, 1 танк, 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 26 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Ситуація в операційній зоні динамічна, напружена, але під контролем наших сил оборони.

Противник продовжує обстрілювати мирне населення в звільнених селах та наші позиції вздовж лінії вогню.

Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіново, ворог відчайдушно наніс авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по наших позиціях. Без втрат.

Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру.

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Однак, ворог все ж таки влаштував справжній вогневий ураган з однойменних систем залпового вогню в Зеленодольську, випустивши понад 20 снарядів. Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено 2 цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів.

3 рази протягом дня обстріляно Велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає.

Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.

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В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 – на Херсонщині.

В Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами".

Загроза ракетних ударів лишається актуальною. Отже, не нехтуйте повідомленнями про небезпеку, будьте пильні і уважні щодо дій підозрілих осіб, виявлення невідомих предметів або неправдивої інформації. Негайно повідомляйте компетентні служби для вжиття заходів. А ось дії, розташування чи переміщення сил оборони повідомляти не слід ані в соціальних мережах, ані в засобах масової інформації, ані в дружній бесіді".

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