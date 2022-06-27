Протягом 26 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів, 1 танк, 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"
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Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 26 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Ситуація в операційній зоні динамічна, напружена, але під контролем наших сил оборони.
Противник продовжує обстрілювати мирне населення в звільнених селах та наші позиції вздовж лінії вогню.
Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіново, ворог відчайдушно наніс авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по наших позиціях. Без втрат.
Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру.
Однак, ворог все ж таки влаштував справжній вогневий ураган з однойменних систем залпового вогню в Зеленодольську, випустивши понад 20 снарядів. Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено 2 цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів.
3 рази протягом дня обстріляно Велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає.
Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.
В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 – на Херсонщині.
В Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами".
Загроза ракетних ударів лишається актуальною. Отже, не нехтуйте повідомленнями про небезпеку, будьте пильні і уважні щодо дій підозрілих осіб, виявлення невідомих предметів або неправдивої інформації. Негайно повідомляйте компетентні служби для вжиття заходів. А ось дії, розташування чи переміщення сил оборони повідомляти не слід ані в соціальних мережах, ані в засобах масової інформації, ані в дружній бесіді".
Будь ласка, зачекайте...
Українські сили 🇺🇦 відновили контроль над селом Миколаївка
Нині підконтрольні Україні прифронтові райони в Луганську, де відбуваються бої поблизу, - Берестове, Миколаївка, Вовчоярівка та Лисичанськ.
рашиські війська захопили Білу Гору, що за 2 км на південний схід від Лисичанська
Українські війська звільнили два села: Зелений Гай та Барвінок
Ситуація на Херсонському фронті коливається дуже швидко, і українські війська не повністю контролюють Киселівку чи Правдину.
Підтверджено через дзвінок
Ukrainian Forces have liberated 4 villages in Donetsk Oblast: Novomaiorske, Shevchenko, Pavlivka, and Yehorivka
The Ukrainian offensive has pushed the frontline 10km South and the next target is to retake Petrivka
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Південний Донецьк (26 червня 6:30)
Українські війська 🇺🇦 звільнили 4 села Донецької області: Новомайорське, Шевченко, Павлівку та Єгорівку.
Український наступ відсунув лінію фронту на 10 км на південь, а наступна мета - повернути Петрівку.