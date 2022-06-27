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Миколаївська область (1821) Одеська область (2490) Херсонщина (4244)

Протягом 26 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів, 1 танк, 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 26 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Ситуація в операційній зоні динамічна, напружена, але під контролем наших сил оборони.

Противник продовжує обстрілювати мирне населення в звільнених селах та наші позиції вздовж лінії вогню.

Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіново, ворог відчайдушно наніс авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по наших позиціях. Без втрат.

Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру.

Також читайте: Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"

 Однак, ворог все ж таки влаштував справжній вогневий ураган з однойменних систем залпового вогню в Зеленодольську, випустивши понад 20 снарядів. Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено 2 цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів.

3 рази протягом дня обстріляно Велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає.

 Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.

Також читайте: На південному напрямі протягом 25 червня знищено 24 окупанти, 2 танки та 5 броньованих машин та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 – на Херсонщині.

В Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами".

 Загроза ракетних ударів лишається актуальною. Отже, не нехтуйте повідомленнями про небезпеку, будьте пильні і уважні щодо дій підозрілих осіб, виявлення невідомих предметів або неправдивої інформації. Негайно повідомляйте компетентні служби для вжиття заходів. А ось дії, розташування чи переміщення сил оборони повідомляти не слід ані в соціальних мережах, ані в засобах масової інформації, ані в дружній бесіді".

Також читайте: На Миколаївщині знищили російський БПЛА, який наводив артилерію, - ПК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Вже цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України передової системи протиракетної оборони NASAMS, - CNN із посиланням на джерела.
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27.06.2022 01:50
+4
Луганський фронт (27 червня 2:00)

Українські сили 🇺🇦 відновили контроль над селом Миколаївка

Нині підконтрольні Україні прифронтові райони в Луганську, де відбуваються бої поблизу, - Берестове, Миколаївка, Вовчоярівка та Лисичанськ.
рашиські війська захопили Білу Гору, що за 2 км на південний схід від Лисичанська
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27.06.2022 02:14
+4
Південний Херсон (26 червня 23:00)

Українські війська звільнили два села: Зелений Гай та Барвінок

Ситуація на Херсонському фронті коливається дуже швидко, і українські війська не повністю контролюють Киселівку чи Правдину.

Підтверджено через дзвінок
показати весь коментар
27.06.2022 02:17
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Вже цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України передової системи протиракетної оборони NASAMS, - CNN із посиланням на джерела.
показати весь коментар
27.06.2022 01:50 Відповісти
Так, ваша правда, планують закупити і швиденько передати в Україну наступного тижня.
показати весь коментар
27.06.2022 05:10 Відповісти
Луганський фронт (27 червня 2:00)

Українські сили 🇺🇦 відновили контроль над селом Миколаївка

Нині підконтрольні Україні прифронтові райони в Луганську, де відбуваються бої поблизу, - Берестове, Миколаївка, Вовчоярівка та Лисичанськ.
рашиські війська захопили Білу Гору, що за 2 км на південний схід від Лисичанська
показати весь коментар
27.06.2022 02:14 Відповісти
South East Of Lysychans'k Frontline Update: Fighting is concentrated directly north west and west of Bila Hora. With heavy urban combat happening in the Park Zavodu industrial zone and outskirts of the Kvartal Molodizhnyy district of Lysychansk
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27.06.2022 02:44 Відповісти
Heavy fighting continues through the night around north of Slovyansk results will be clear in the morning
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27.06.2022 02:49 Відповісти
Південний Херсон (26 червня 23:00)

Українські війська звільнили два села: Зелений Гай та Барвінок

Ситуація на Херсонському фронті коливається дуже швидко, і українські війська не повністю контролюють Киселівку чи Правдину.

Підтверджено через дзвінок
показати весь коментар
27.06.2022 02:17 Відповісти
LESSSSSS GOOOOOOOOOOO!
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27.06.2022 02:53 Відповісти
South Donetsk (June 26 6:30 AM)

Ukrainian Forces have liberated 4 villages in Donetsk Oblast: Novomaiorske, Shevchenko, Pavlivka, and Yehorivka

The Ukrainian offensive has pushed the frontline 10km South and the next target is to retake Petrivka
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Південний Донецьк (26 червня 6:30)

Українські війська 🇺🇦 звільнили 4 села Донецької області: Новомайорське, Шевченко, Павлівку та Єгорівку.

Український наступ відсунув лінію фронту на 10 км на південь, а наступна мета - повернути Петрівку.
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27.06.2022 03:02 Відповісти
З кожним днем ми (Україна) отримуватимемо все більше і більше військової допомоги, головне тримайтеся зараз, хлопці.
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27.06.2022 05:13 Відповісти
К сожалению мало убитых русских
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27.06.2022 08:37 Відповісти
Украинцы, это Воины с большой буквы. Я восхищаюсь вами
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27.06.2022 08:51 Відповісти
Як багато. Медальку не дати?
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27.06.2022 10:01 Відповісти
 
 