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РФ призначила нового відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію", - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Відтепер за ведення війни в Україні відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко, а Росія продовжує "таємну мобілізацію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва 26 червня. Інститут припускає, що він є відповіддю на обговорення західних лідерів про допомогу Україні під час саміту G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва.

ISW заявляє, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити "таємну мобілізацію" для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

Державна дума Росії оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить пропонувати військові контракти юнакам відразу після досягнення "повноліття" або закінчення середньої школи, щоб таким чином обійти необхідність проходження військової підготовки призовників.

ISW з посиланням на зібрані дані повідомляє, що начальник Головного військово-політичного управління збройних сил Російської Федерації, генерал-полковник Геннадій Жидко замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою "спецоперацією" в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія проводить приховану мобілізацію, - Буданов

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Загарбники завдали ракетного удару по Києву вперше з 29 квітня, що збігається із самітом лідерів G7.
  • Російський генерал-полковник Геннадій Жидко, ймовірно, став командувачем військових операцій в Україні.
  • Окупанти продовжували атаку на південні околиці Лисичанська та зміцнили контроль над Сєверодонецьком та навколишніми населеними пунктами.
  • Російські війська проводять операції на схід від Бахмута для утримання під контролем траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.
  • Також вони провели безуспішний наземний штурм на північний захід від Слов'янська.
  • Російські війська активізували артилерійські удари по українських позиціях уздовж південного напрямку.
  • Окупаційна влада посилює заходи щодо припинення діяльності українських партизанів на окупованих територіях шляхом посилення заходів фільтрації та викрадення мирного населення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Своего животного ресурса, они беречь не будут, а вот технику и БК уже прячут тем самым показывая свою слабость. Большое количество беспилотников вплоть до кустарных вариантов позволит быстрее обнаружить спрятанную технику и уничтожить ее
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27.06.2022 06:35
+4
Начальник військово-ПОЛІТИЧНОГО управління жидко- це те що треба,щоб "ваньки" здихали тисячами з криками "за путєна!"
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27.06.2022 06:32
+4
"...начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Г. Жидко".
ПрофессиАнальный киздун в стиле "диЛдываевале" жидко обкакается в Украине.
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27.06.2022 06:33
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Начальник військово-ПОЛІТИЧНОГО управління жидко- це те що треба,щоб "ваньки" здихали тисячами з криками "за путєна!"
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27.06.2022 06:32 Відповісти
"...начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Г. Жидко".
ПрофессиАнальный киздун в стиле "диЛдываевале" жидко обкакается в Украине.
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27.06.2022 06:33 Відповісти
Ви б прочитали про нього спочатку, у Вікіпедії є.
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27.06.2022 06:51 Відповісти
Почитав. Звичайний паркетний генерал - звання росли як на дріжджах. Участь у війні в Сирії (практично проти партизанів)це стеля його бойового досвіду. Подивимось, що він зможе в Україні.
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27.06.2022 07:10 Відповісти
Чуєш! "Замполіт" і "командуючий військами" це - як "суха вода"! Більше чверті століття прослужив у армії і не зустрічав ні одного замполіта який-би умів командувать військами в бойових умовах!
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27.06.2022 07:51 Відповісти
Ну, про Мерецкова... це був багаторічний радник і протеже Сталіна. Зняли з посади начгенштабу за провал тих знаменитих, за Жуковим, передвоєнних навчань. Перед війною посадили по знаменитій історії "польоту торгової місії в травні 1941 року"
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27.06.2022 08:08 Відповісти
Т.е. вы с помощью вики.сру намекаете мне, что он не совсем толпойоп?
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27.06.2022 07:24 Відповісти
Своего животного ресурса, они беречь не будут, а вот технику и БК уже прячут тем самым показывая свою слабость. Большое количество беспилотников вплоть до кустарных вариантов позволит быстрее обнаружить спрятанную технику и уничтожить ее
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27.06.2022 06:35 Відповісти
G 7!Де ваші сталеві яйця?
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27.06.2022 06:39 Відповісти
Навіщо це питання? Ви взагалі про цей саміт щось читали? Ви знаєте які рішення вони ухвалили? Ви що provocateur?
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27.06.2022 06:54 Відповісти
в москалів генералів, як гівна, то можуть міняти хоч кожен тиждень, але від перестановки доданків сума гівна не міняється!
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27.06.2022 07:10 Відповісти
в часи царів в фаворі були командири, яких називали - Громбой (мат,истерика,мордобой) це також з цих А чого був замполітом, бо не було вакансії зама МО, крім цієї. Чи не він розробляв операцію по взяттю нафтозаводу в Сирії ?
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27.06.2022 08:15 Відповісти
У кацапізд@торії якщо ти не лижеш сраку начальству то ти ніхто.
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27.06.2022 09:20 Відповісти
Поки всі чекали,що мобілізацію оголосить ХеЙЛО,цим питанням зайнявся покидьок гіркін.Тому його і вибачають за погрози та образи шойгу та самого ХеЙЛА.А воно в метро катається.Чи будуть чекати поки доставлять в суд Гааги?Ну тоді йолопи.Він туди не потрапить.
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27.06.2022 09:32 Відповісти
Геннадій Жидко ...
А фамілія - не російська , а скоріше українська
Черговий зрадник свого народу ?
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27.06.2022 10:10 Відповісти
Скоріше - білорус!
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27.06.2022 10:53 Відповісти
"Може, всі інші відмовилися, ми ж не знаємо.
Сім військових округів є в Росії.
Могли призначити будь-якого командувача округом.
Вони всі мають бойовий досвід Сирії і деякі - Грузії та Другої чеченської війни.
Також є генеральний штаб, який планував і веде цю війну.
Але призначають замполіта.
Для нас будь-яке перепризначення - це добре, бо це деструктив та дестабілізація вищих органів управління.
Коли зверху починається розбрід і хитання, то знизу війська не знають, що робити"
Олег Жданов
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27.06.2022 11:49 Відповісти
 
 