РФ призначила нового відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію", - американський Інститут вивчення війни

Відтепер за ведення війни в Україні відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко, а Росія продовжує "таємну мобілізацію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва 26 червня. Інститут припускає, що він є відповіддю на обговорення західних лідерів про допомогу Україні під час саміту G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва.

ISW заявляє, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити "таємну мобілізацію" для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

Державна дума Росії оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить пропонувати військові контракти юнакам відразу після досягнення "повноліття" або закінчення середньої школи, щоб таким чином обійти необхідність проходження військової підготовки призовників.

ISW з посиланням на зібрані дані повідомляє, що начальник Головного військово-політичного управління збройних сил Російської Федерації, генерал-полковник Геннадій Жидко замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою "спецоперацією" в Україні.

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Ключові висновки аналітиків ISW: