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війна (56365) Одеська область (2490) ракети (2784) Братчук (138)

Ворог завдав ракетного удару по Одещині, постраждало 6 осіб, зокрема - одна дитина, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,зброя,росія,російська

Російські війська завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОДА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"По Одещині завдано ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Мирний населений пункт. Житлові будинки та господарчі приміщення. Руйнування та пожежа. Загальна площа близько 500 м2", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждало 6 осіб, серед них - одна дитина.

Зазначається, що про подробиці ворожого обстрілу буде повідомлено пізніше.

Читайте: Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Цікаво , звалять нарешті одесити цей ганебний пам'ятник російській шльондрі в Одесі , чи "ще не на часі" ?
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27.06.2022 07:18
+13
Исторически - тот кто делал Маме нервы, проигрывал не солоно хлебавши. Одесса это приговор для оккупанта.
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27.06.2022 06:38
+10
Я помню, когда его ставили, был целый движ, это ещё тогда был очень спорный момент, надеюсь его таки снесут.
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27.06.2022 07:37
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Исторически - тот кто делал Маме нервы, проигрывал не солоно хлебавши. Одесса это приговор для оккупанта.
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27.06.2022 06:38 Відповісти
Исаия вас предупреждал.

Адепты из псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева пренебрегают Божьими заповедями. Вседержитель установил четкий график работы и отдыха для Своего творения.

Четвертая заповедь предписывает человекам шесть дней в неделю работать и выполнять всякие неотложные дела. А в седьмой день - воскресенье, необходимо находиться в покое.

Но православные россияне вместо того, чтобы посетить утреннюю литургию в Храме, послушать проповедь священника, исповедать свои грехи и очистить душу, еще до рассвета отправляются на боевые позиции ракетного комплекса «Бастион», чтобы крылатыми ракетами бомбить спальные районы украинских городов, детские сады, госпитали, общеобразовательные школы и кладбища.

За нарушение Божьих Заповедей предусмотрено наказание - смерть. Вседержитель через пророка Исаию еще за семьсот лет до нашей эры предупреждал российских военнослужащих ракетных войск стратегического назначения, что «игра с огнем» может закончиться для них печально.

«Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, - идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей; в мучении умрете» (Исаия 5:11).

В окрестностях временно оккупированного Алчевска, Луганской области, после запуска россиянами ракеты смертельный груз сбился с курса, развернулся на 180 градусов и поразил пусковую установку вместе с обслугой.



Источник: https://news.liga.net/region_news/video/raketa-rossiyskih-okkupantov-peredumala-uletat-i-porazila-ih-je-pozitsii-video
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27.06.2022 10:36 Відповісти
вообще-то, седьмой день - это суббота по библии, а воскресенье - это уже изобретение христиан. Но "православные" из террораши нарушили собственные православные каноны, это правда.
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27.06.2022 10:58 Відповісти
А ми знаємо, як довго тривал день Бога, коли він Землю створював, та й момент відліку часу, який Він встановив, нам точно невідомоий. Відпочивати в неділю, це прояв поваги до того, хто створив Життя. Оскільки ми відносимося до сил Життя (як в грі комп"ютерній ) ), ми вшановуємо неділю як день, в який відпочиваємо від праци, намогаємося знаходитися в спокої і гармонії з Всесвітом. Може вони вже не відносять себе до сил Життя і тому порушують православні канони, які до того ж не є їх власними, вони їх тільки перейняли: "легко досталісь, легко расталісь".
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27.06.2022 11:32 Відповісти
Ой. Мені здається ви навіть не уявляєте скільки копій зламалось об "сьомий день". Неграмотні християни раннього середньовіччя не читали біблії, а тільки слухали тих, хто вміє читати - священників. Останні теж перекручували та інтерпретували все по-своєму.

Факт лишається фактом - якщо подивитись біблію навіть у перекладах, всюди є десять заповідей, і четверта заповідь каже саме про субботу. Якщо цікаво, подивіться самі (Исход 20:8-11). Навіть перша книга біблії каже саме про субботу, (Бытие 2:1-3)

Проте Христос воскрес у перший день тижня, у неділю, і з того часу християни чомусь вирішили, що про суботу можна забути. І продовжують вірити посередникам-священикам замість того, щоб відкрити біблію та прочитати все самостійно.

******* реалії дозволяють вам не порушувати суботу і продовжувати святкувати неділю, якщо ви побожні. Бо якщо таки станеться суд божий, то ви відповідатимете за себе самі, а ваші священики - такі ж люди, - вони теж відповідатимуть за себе, а не за вас.
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28.06.2022 10:21 Відповісти
щодо росіян - то вони порушили не тільки недільний спокій, вони порушили більшість десяти заповідей, і "не вбий", і "не кради", і "не произности ложного свидетельства на ближнего своего", і навіть "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего"
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28.06.2022 10:31 Відповісти
Цікаво , звалять нарешті одесити цей ганебний пам'ятник російській шльондрі в Одесі , чи "ще не на часі" ?
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27.06.2022 07:18 Відповісти
Я помню, когда его ставили, был целый движ, это ещё тогда был очень спорный момент, надеюсь его таки снесут.
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27.06.2022 07:37 Відповісти
а яке та курва має відношення до Одесси? ну крім того що там теж зі своїми порядками залізла? Цей пам"ятник це таке собі підлабузництво. мовляв "пасматріте какіє ми харошіє, ваші вєрниє пси, віляєм хвостом, не п...ь нас пажаласта". Ну й ясно не допомогло: русскіє ******* п...ти, і відмовитися від цього можуть тільки під впливом ще більших п..н, ніж вони собі взагалі могли уявити.
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27.06.2022 11:37 Відповісти
Який на Ваш погляд має бути пам"ятник засновникам Одеси?
Чи ще запропонуйте Дюка знести
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27.06.2022 13:04 Відповісти
Шонетак? Дюк все ж має пряме відношення до Одеси, покерувавши ним трішки
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27.06.2022 13:29 Відповісти
Ну свалим мы его сегодня,так шо,прилётам сразу будет кадухес на живот?Шо имеешь на это сказать,цiкавий?
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27.06.2022 09:55 Відповісти
його треба було звалити ще до того як його поставили. Це символ, один з символів нашого поневолення. Якщо він ще стоїть, для русскіх це мітка (там наша зємля, нас там ждуть, не всьо так однозначно, туда нам нада), для місцевих ватників теж (не всьо еще потєряно, нада потєрпєть, подаждать, надо помочь "нашім", еще посмотрім, перебьем всех украв - заживьом, еще пакажем і так далі. Аргументи що в рф укров немає і все одно вони живуть як худоба там - не приймаються. Єта другоє.
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27.06.2022 11:42 Відповісти
Одесса INFO ⚓️ 🇺🇦 Новости, [27.06.2022 9:42]
❗️Число раненых в результате ночного ракетного удара по Одесской области возросло до 8 человек. Среди них 1 ребенок

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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27.06.2022 09:45 Відповісти
 
 