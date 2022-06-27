Ворог завдав ракетного удару по Одещині, постраждало 6 осіб, зокрема - одна дитина, - Братчук
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Російські війська завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.
Про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОДА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"По Одещині завдано ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Мирний населений пункт. Житлові будинки та господарчі приміщення. Руйнування та пожежа. Загальна площа близько 500 м2", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, постраждало 6 осіб, серед них - одна дитина.
Зазначається, що про подробиці ворожого обстрілу буде повідомлено пізніше.
Топ коментарі
+15 Виталий Дармиц
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+13 Виктор Дийнега
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+10 wittmann1980
показати весь коментар27.06.2022 07:37
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Адепты из псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева пренебрегают Божьими заповедями. Вседержитель установил четкий график работы и отдыха для Своего творения.
Четвертая заповедь предписывает человекам шесть дней в неделю работать и выполнять всякие неотложные дела. А в седьмой день - воскресенье, необходимо находиться в покое.
Но православные россияне вместо того, чтобы посетить утреннюю литургию в Храме, послушать проповедь священника, исповедать свои грехи и очистить душу, еще до рассвета отправляются на боевые позиции ракетного комплекса «Бастион», чтобы крылатыми ракетами бомбить спальные районы украинских городов, детские сады, госпитали, общеобразовательные школы и кладбища.
За нарушение Божьих Заповедей предусмотрено наказание - смерть. Вседержитель через пророка Исаию еще за семьсот лет до нашей эры предупреждал российских военнослужащих ракетных войск стратегического назначения, что «игра с огнем» может закончиться для них печально.
«Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, - идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей; в мучении умрете» (Исаия 5:11).
В окрестностях временно оккупированного Алчевска, Луганской области, после запуска россиянами ракеты смертельный груз сбился с курса, развернулся на 180 градусов и поразил пусковую установку вместе с обслугой.
Источник: https://news.liga.net/region_news/video/raketa-rossiyskih-okkupantov-peredumala-uletat-i-porazila-ih-je-pozitsii-video
Факт лишається фактом - якщо подивитись біблію навіть у перекладах, всюди є десять заповідей, і четверта заповідь каже саме про субботу. Якщо цікаво, подивіться самі (Исход 20:8-11). Навіть перша книга біблії каже саме про субботу, (Бытие 2:1-3)
Проте Христос воскрес у перший день тижня, у неділю, і з того часу християни чомусь вирішили, що про суботу можна забути. І продовжують вірити посередникам-священикам замість того, щоб відкрити біблію та прочитати все самостійно.
******* реалії дозволяють вам не порушувати суботу і продовжувати святкувати неділю, якщо ви побожні. Бо якщо таки станеться суд божий, то ви відповідатимете за себе самі, а ваші священики - такі ж люди, - вони теж відповідатимуть за себе, а не за вас.
Чи ще запропонуйте Дюка знести
❗️Число раненых в результате ночного ракетного удара по Одесской области возросло до 8 человек. Среди них 1 ребенок
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.
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