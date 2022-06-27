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Українська авіація вдарила по скупченню живої сили і техніки ворога на Херсонщині, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

У трьох районах Херсонщини українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника у трьох районах Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українська авіація завдала ударів по позиціях росіян на Донеччині, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
А щоб ви повиздихали, москалі кляті!
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27.06.2022 07:13
+19
Це добре!!! Пробачте за росiйску мову.

Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
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27.06.2022 06:56
+14
Дякуємо вам, наші повітряні соколи.
Бережіть себе !
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27.06.2022 07:11
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Це добре!!! Пробачте за росiйску мову.

Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
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27.06.2022 06:56 Відповісти
За*бісь !
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27.06.2022 12:08 Відповісти
Це добра новини!! Пробачте за росiйску мову.

Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
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27.06.2022 06:58 Відповісти
Дякуємо вам, наші повітряні соколи.
Бережіть себе !
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27.06.2022 07:11 Відповісти
Оце да..Свинособаки авіацию Україну знищили ще 24 лютого,а вона їх *** во всі дірки..
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27.06.2022 07:54 Відповісти
А щоб ви повиздихали, москалі кляті!
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27.06.2022 07:13 Відповісти
І бульбособаки кляті..
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27.06.2022 10:08 Відповісти
Це ж та авіація, яку вже п'ять чи шість разів повністю знищили, судячи з кислобздійних новин? )))
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27.06.2022 07:18 Відповісти
Ипаште кацапов со всех сторон, шоб и нэ смэрдило
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27.06.2022 07:50 Відповісти
жгите вату !
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27.06.2022 07:51 Відповісти
Это та украинская авиация которую еще в феврале кремлевские пропагандоны уничтожили ? Разве что своими языками
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27.06.2022 07:56 Відповісти
Все частіше новини про українську авіацію - це радісно.
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27.06.2022 08:22 Відповісти
Нашли дыру без ПВО и отработали. Молодцы!
Только вероятность такой дыры очень мала. В войне нельзя надеяться на такое везение. Необходимо уничтожать ПВО противника. А у нас, судя по отчетам Генштаба, второй месяц ни единой уничтоженной системы ПВО противника.
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27.06.2022 08:40 Відповісти
 
 