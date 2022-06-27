Українська авіація вдарила по скупченню живої сили і техніки ворога на Херсонщині, - ОК "Південь"
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У трьох районах Херсонщини українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та військової техніки ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника у трьох районах Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Gen Pan
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+19 Olena Lynch
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+14 Zlata Dara
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Будь ласка, зачекайте...
Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
Бережіть себе !
Только вероятность такой дыры очень мала. В войне нельзя надеяться на такое везение. Необходимо уничтожать ПВО противника. А у нас, судя по отчетам Генштаба, второй месяц ни единой уничтоженной системы ПВО противника.