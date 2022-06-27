Українська авіація вдарила по скупченню живої сили і техніки ворога на Херсонщині, - ОК "Південь"

У трьох районах Херсонщини українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника у трьох районах Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

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