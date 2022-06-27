США мають намір закупити для України системи ПРО середньої та великої дальності, - CNN

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної і протиповітряної оборони середньої і великої дальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на поінформоване джерело.

Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що США нададуть Україні "більш досконалі ракетні системи та боєприпаси".

У відповідь на запити української влади цього тижня, імовірно, також буде оголошено про нову військову допомогу, яка включає додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари.

Видання зазначає, що українські чиновники просили надати систему протиракетної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 160 км. Українським військам, ймовірно, доведеться пройти навчання із застосування цих систем.

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