США мають намір закупити для України системи ПРО середньої та великої дальності, - CNN
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Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної і протиповітряної оборони середньої і великої дальності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на поінформоване джерело.
Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що США нададуть Україні "більш досконалі ракетні системи та боєприпаси".
У відповідь на запити української влади цього тижня, імовірно, також буде оголошено про нову військову допомогу, яка включає додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари.
Видання зазначає, що українські чиновники просили надати систему протиракетної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 160 км. Українським військам, ймовірно, доведеться пройти навчання із застосування цих систем.
Будь ласка, зачекайте...
... не слід особливо очікувати ще отримання таких зараз дійсно потрібних ЗСУ систем, як самохідні артилерійські установки AS90, тактичні ракетні системи M270 MLRS, бо у самій британській армії їх невелика кількість - 89 та 35 одиниць відповідно.
1)Одним з найбільш вірогідних (та бажаніших) варіантів є відомий баражуючий ********* Spike NLOS, які у британській армії отримав назву Exactor. Відомо, що Лондон свого часу замовив у Ізраілю 600 одиниць Spike NLOS у різних модифікаціях.
Останнім конфліктом в якому використовувався Spike NLOS стала війна за Нагірний Карабах. В якому цей баражуючий ********* довів свою вкрай високу ефективність.
Але треба враховувати, що на заваді передачі цієї зброї Україні може стати Ізраїль, тому що, формально, це реекспорт військової продукції й країна-виробник має дати свій дозвіл.
2)БМП Warrior.
БМП Warrior (400 шт)
британська армія у 2022 році розпочала процес із заміни цих машин на новіші - колісні БМП Boxer
Україна відновлює ракети до ЗРК С-300В1
https://mil.in.ua/uk...do-zrk-s-300v1/
Дивно, ми майже всім, самі себе можемо забезпечити, окрім нових винищувачів і гвинтокрилів, але і старіші можемо прокапіталити. А ще підводних човнів. Але більшість обирає шарову тисячу в карман чим десь, якісь ПРО, літаки і підводні човни.
Може Байден тепер нам поможе... почекаємо побачимо.
Это же просто американская авиционная ракета средней дальности АМРААМ-120 приспособленная для наземного пуска норвежцами. Это чисто система против аэродинамических целей средней дальности. А вовсе не ПРО. Что за бред? Почему все как один в медийном пространстве говорят о какой-то противоракетной обороне? Конечно, АМРААМ делает четыре маха и может догнать практически любую цель на близкой дистанции. Но это никакое не ПРО и от искандера не спасет. Ни спасет и от смерча с ураганом.
Но все как один в медийном пространстве США, НАСАМС, НАСАМС... закупило...
П.С.
Да и НАСАМС уже есть вооружении Украины, переданная одной из балтийских стран. Сколько не знаю, но две-три пусковые установки должны быть. Об этом даже в вики сказанно. И давно!
https://censor.net/ua/news/3342992/**************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78551241
Пройшов місяць і відео з ними немає. Зате нарешті появилось відео із хімарсами. Яких аж 4.
З такою швидкістю партнерів немає чого возмущатись що українці починають говорити про атомну зброю як єдиний варіант.
******* система ППО дешева у використанні у яку варто вкладати кошти це LLD або Iron Beam.
У другому посиланні є демонстративне відео.
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/directed-energy/laser-weapon-systems.html
https://www.thedefensepost.com/2022/04/19/israel-iron-beam-laser/amp/