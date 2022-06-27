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США мають намір закупити для України системи ПРО середньої та великої дальності, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

про,nasams

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної і протиповітряної оборони середньої і великої дальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на поінформоване джерело.

Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що США нададуть Україні "більш досконалі ракетні системи та боєприпаси".

У відповідь на запити української влади цього тижня, імовірно, також буде оголошено про нову військову допомогу, яка включає додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари.

Видання зазначає, що українські чиновники просили надати систему протиракетної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 160 км. Українським військам, ймовірно, доведеться пройти навчання із застосування цих систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Досі чекаємо на MLRS, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
досить вже знущатись над зелебобами)
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27.06.2022 07:07
+50
Самі ж не купили, то хоч Байден купить
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27.06.2022 07:02
+46
Боже, благослови Америку и американцев!
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27.06.2022 07:05
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Как би ?
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27.06.2022 08:55 Відповісти
Ну і що не так ? Подякуй людям і не забувай !
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27.06.2022 11:20 Відповісти
Щось я не чув про роботу С-300. Каци літають на лінії фронту. Чутно лише, коли з ПЗРК їх збивають.
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27.06.2022 08:16 Відповісти
А з чого ти взяв, що ти повинен все чути?
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27.06.2022 08:58 Відповісти
Запитай у тих хто клістрони з них познімав - вони тобі розкажуть щоб ти не був у невіданні
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27.06.2022 11:22 Відповісти
Так вот потому кацапы и не залетают за линию фронта, что бы не давать тебе повода услышать о работе С-300
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27.06.2022 11:42 Відповісти
Кожен знищений російський окупант - це ще один крок до Перемоги людства над нелюдами.
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27.06.2022 07:41 Відповісти
Так то так, але їх там десятки мільйонів, цих окупантів. Вони відчують, якщо тільки мільйон вбити.
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27.06.2022 08:05 Відповісти
то вони безкарно грабувати, гвалтувати, вбивати - десятки міліонів, а як виявляється що можна і .... отримати, так кількість на порядки зменьшується.
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27.06.2022 08:21 Відповісти
Де, там? Усі їх сухопутні війська 900тис, найдосвідніша третина в Україні, десяту частину цієї третини знищєно.
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27.06.2022 09:00 Відповісти
Eto xoroso takix mnogo jest u norvegov,imejet i drugyje strani,Beli dom Wasingtone oxraniajet imeno takyje.Posmotrim kakije imeno dast jesli novyje,te imejet radari tipa kak u Patriot
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27.06.2022 08:18 Відповісти
Стидобіще, Байден NASAMS нам купує а ти ще на нього справу відкривав. Це доречи схожий на IRIS-T SLM ЗРК. Найсумніше шо самі ми могли таке ж зробить, не будуй ми дороги. Так очевидно шо ППО/ПРО наш приорітет #1
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27.06.2022 08:29 Відповісти
Дірками Плівкача керуючись
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27.06.2022 08:45 Відповісти
Це все пастирь винний. Треба було керувати ракетною програмою собі, а він пішов у контру до влади і ось собі маємо.
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27.06.2022 14:03 Відповісти
Яку ще смертоноснішу зброю ще може передати Великобританія Україні

... не слід особливо очікувати ще отримання таких зараз дійсно потрібних ЗСУ систем, як самохідні артилерійські установки AS90, тактичні ракетні системи M270 MLRS, бо у самій британській армії їх невелика кількість - 89 та 35 одиниць відповідно.

1)Одним з найбільш вірогідних (та бажаніших) варіантів є відомий баражуючий ********* Spike NLOS, які у британській армії отримав назву Exactor. Відомо, що Лондон свого часу замовив у Ізраілю 600 одиниць Spike NLOS у різних модифікаціях.

Останнім конфліктом в якому використовувався Spike NLOS стала війна за Нагірний Карабах. В якому цей баражуючий ********* довів свою вкрай високу ефективність.

Але треба враховувати, що на заваді передачі цієї зброї Україні може стати Ізраїль, тому що, формально, це реекспорт військової продукції й країна-виробник має дати свій дозвіл.

2)БМП Warrior.

БМП Warrior (400 шт)


британська армія у 2022 році розпочала процес із заміни цих машин на новіші - колісні БМП Boxer

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27.06.2022 08:31 Відповісти
У нас і так в польського Краба, башта від AS-90. M270 Великобританія і так дає 3 шт. Баражуючи Switchblade дає США.
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27.06.2022 09:00 Відповісти
Якщо Spike NLOS виробництва Ізраїлю - то вони просто не дадуть дозволу на передачу їх нам. Забудь.
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27.06.2022 14:54 Відповісти
Что-то дадут, конечно, но можно было и не париться. Когда Украина получит помощь, тогда можно и рассказать
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27.06.2022 08:47 Відповісти
Спасибо США!
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27.06.2022 09:33 Відповісти
На рабZZee праздник... Дефоллт...ШариковыХ быдлосов...
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27.06.2022 10:18 Відповісти
самое время вспомнить говноеда трампа и поблагодарить наших что не поставили на хромую лошадь
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27.06.2022 11:26 Відповісти
ваших можно благодарить только за лыжи и шашлык. ну и дороги.
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27.06.2022 13:47 Відповісти
Ну ось .! Діло йде , хоч і зі скрипом . . Нам дають все більш потужнішу зброю ,, так невдовзі можемо отримати і ЯЗ . .
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27.06.2022 11:49 Відповісти
Цей Байден трохи вже того
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27.06.2022 11:52 Відповісти
дай Боже, щоб ці наміри здійснилися і чимшвидше!
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27.06.2022 11:59 Відповісти
Як би ми пару років назад трішки напряглись мали б і свій захист від крилатих і балістичних ракет. 2 бригади з С-300В1.

Україна відновлює ракети до ЗРК С-300В1

https://mil.in.ua/uk...do-zrk-s-300v1/

Дивно, ми майже всім, самі себе можемо забезпечити, окрім нових винищувачів і гвинтокрилів, але і старіші можемо прокапіталити. А ще підводних човнів. Але більшість обирає шарову тисячу в карман чим десь, якісь ПРО, літаки і підводні човни.

Може Байден тепер нам поможе... почекаємо побачимо.
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27.06.2022 12:28 Відповісти
***** отримає наймілітарізованішу країну в Європі під боком, країну як ненавидить кацапів до смерті і завжди будуть готові вбивати срусню
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27.06.2022 13:33 Відповісти
Почему в статье НАСАМС называют системой ПРО?

Это же просто американская авиционная ракета средней дальности АМРААМ-120 приспособленная для наземного пуска норвежцами. Это чисто система против аэродинамических целей средней дальности. А вовсе не ПРО. Что за бред? Почему все как один в медийном пространстве говорят о какой-то противоракетной обороне? Конечно, АМРААМ делает четыре маха и может догнать практически любую цель на близкой дистанции. Но это никакое не ПРО и от искандера не спасет. Ни спасет и от смерча с ураганом.

Но все как один в медийном пространстве США, НАСАМС, НАСАМС... закупило...

П.С.

Да и НАСАМС уже есть вооружении Украины, переданная одной из балтийских стран. Сколько не знаю, но две-три пусковые установки должны быть. Об этом даже в вики сказанно. И давно!
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27.06.2022 13:43 Відповісти
вики - отличнейший наидостовернейщий редактируемый военный и не военный источник, где именно всю всю правду и пишут
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27.06.2022 13:52 Відповісти
Може так спочатку і було, але більше 20 років модифікацій і ось...
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27.06.2022 14:11 Відповісти
Против крылатых - очень даже эффективная.
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27.06.2022 22:52 Відповісти
Місяць назад була новина "Досі чекаємо на MLRS"

https://censor.net/ua/news/3342992/**************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78551241

Пройшов місяць і відео з ними немає. Зате нарешті появилось відео із хімарсами. Яких аж 4.

З такою швидкістю партнерів немає чого возмущатись що українці починають говорити про атомну зброю як єдиний варіант.
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27.06.2022 14:05 Відповісти
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27.06.2022 14:22 Відповісти
GO, GO, GO, GO !!!
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27.06.2022 14:32 Відповісти
Ракетна система ППО уже застаріла і дорога у використанні.
******* система ППО дешева у використанні у яку варто вкладати кошти це LLD або Iron Beam.
У другому посиланні є демонстративне відео.
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/directed-energy/laser-weapon-systems.html
https://www.thedefensepost.com/2022/04/19/israel-iron-beam-laser/amp/
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28.06.2022 02:31 Відповісти
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