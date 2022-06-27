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Японія розширить санкції проти Росії: заборона на імпорт золота й арешт активів низки компаній

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

Японія оголосила про додаткові санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт російського золота.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на японський мовник NHK, про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

За словами прем'єр-міністра Японії, додаткові санкції включають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

Крім того, санкції, як заявив Кісіда, заморозять активи ще 70 фізичних осіб і організацій РФ і заборонять продавати товари для 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою.

Також читайте: Війна в Україні зачепить кожну країну світу: сьогоднішні події в Європі можуть повторитися вже завтра в Східній Азії, - прем’єр Японії Кісіда

Автор: Наталя Джума
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Японцям-черговий респект.Курили дуже хочуть додому...
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27.06.2022 07:20 Відповісти
"Ви нам єщьо за сівастополь за Куріли атвєтітє"... Бумеранг. Все пропагандистсько-шовіністичне лайно вилазить лаптям з несподіваних боків.
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27.06.2022 07:21 Відповісти
Японія може і зброю продати
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27.06.2022 07:21 Відповісти
Японцы,забирайте Курилы,а то за Китаем не успеете.
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27.06.2022 07:23 Відповісти
рашу на парашу. банзай!
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27.06.2022 07:39 Відповісти
На жаль кацапам заборона на експорт злитків золота не дуже зашкодить. Продадуть індусам та мусульманам (в основному арабам). Звичайно, втратять дещо в ціні, яка останні роки була дуже високою.
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27.06.2022 07:48 Відповісти
Японський Імперський Марш "Баттотай"
https://www.youtube.com/watch?v=_ZiGThxKpWU
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27.06.2022 07:53 Відповісти
Дякуємо.
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27.06.2022 10:10 Відповісти
 
 