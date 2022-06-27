Японія розширить санкції проти Росії: заборона на імпорт золота й арешт активів низки компаній

Японія оголосила про додаткові санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт російського золота.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на японський мовник NHK, про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

За словами прем'єр-міністра Японії, додаткові санкції включають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

Крім того, санкції, як заявив Кісіда, заморозять активи ще 70 фізичних осіб і організацій РФ і заборонять продавати товари для 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою.

Також читайте: Війна в Україні зачепить кожну країну світу: сьогоднішні події в Європі можуть повторитися вже завтра в Східній Азії, - прем’єр Японії Кісіда