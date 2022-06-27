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дефолт (107) Росія (47196) санкції (6841)

У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дефолт,рубль

У Росії вночі відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через запроваджені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом у разі пропуску платежу.

Як пише видання, це є ознакою того, що країна перетворюється на "економічного, фінансового та політичного ізгоя".

З початку березня валютні резерви центрального банку (РФ. – Ред.) залишаються замороженими, а найбільші банки – відірваними від світової фінансової системи.

Але з огляду на шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним.

Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату.

Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Варто зазначити, що востаннє Росія зазнавала дефолту стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря Російської імперії в 1918 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія починає обслуговувати валютний борг в рублях

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
Країна-гнійник, країна-терорист має бути стерта з географічної мапи!!!
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27.06.2022 07:34
+34
Та якось пофіг.От коли одне одного почнуть драти тоді і новина буде.
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27.06.2022 07:39
+33
Та й х..й на них.
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27.06.2022 07:32
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Долго писать. Ничего не станет там плохого от тех- дефолта. С точки зрения для нас хорошего. РФ по известным данным в СМИ за последние 10 лет приобрела около 300 т золота на мировом рынке. Плюс экспорт нефти и газа всегда. Думаем за свое.
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27.06.2022 12:00 Відповісти
так, Захід створив штучно. у ВІДПОВІДЬ на відверту криваву агресію, наглу брехню та ШТУЧНО створену самою рф-ією "загрозу" для рф-ії.
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27.06.2022 12:05 Відповісти
цей дефолт крім іншого ,це юридичний механізм законного арешту майна росії закордоном..
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27.06.2022 12:56 Відповісти
гори будка гори хата.
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27.06.2022 14:04 Відповісти
А кредитори мають право вимагати передачу нафтових і газових родовищ РФ як сплату за борг? (сибір, урал, якутія)?
Якщо сама не віддає - треба ставити раком....
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27.06.2022 14:32 Відповісти
ПУТИН - БАЛАБОЛ !!!
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27.06.2022 14:48 Відповісти
ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА МАССАМИ !)
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27.06.2022 14:50 Відповісти
Что делает умный капиталист с баблосами,спрашивают Мудреца...
Вкладывает средства в образование...и ещё раз в образование... но это не про краснопузых ...китай и рабZeю...
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27.06.2022 15:38 Відповісти
У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом Джерело: https://censor.net/ua/n3350384


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27.06.2022 17:15 Відповісти
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