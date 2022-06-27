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"Зерновий коридор" запрацює за 3-4 тижні в разі досягнення згоди між Україною та РФ, - речник президента Туреччини Калин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Відкриття "зернового коридору" займе 3-4 тижня, але головним чинником для початку цього процесу є досягнення згоди з боку України та РФ, для чого Туреччина готова провести в Стамбулі зустріч у форматі Туреччина-Україна-Росія-ООН.

Про це сказав речник та радник Президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Haber Türk.

"На цей момент загалом Росія та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження кораблів займає 3-4 тижні", - сказав Калин.

Він зауважив, що Україна справедливо не хоче зняття мінних загороджень, які були встановлені для захисту Одеського порту, остерігаючись нападу РФ після зняття мін.

"Головна операція – це переговори з Росією та Україною. Якщо обидві сторони домовляться, ми проведемо зустріч Туреччина-Україна-Росія-ООН у Стамбулі. Відправлення буде обговорено на цій зустрічі. Вони запропонували безпечний коридор. Переговори з цього приводу тривають. Ми хочемо якнайшвидше провести цю зустріч у Стамбулі", - сказав речник Ердогана.

Дивіться також: Російський балкер вивантажує крадене українське зерно в турецькому порту, який раніше купив олігарх з РФ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Турки-припиніт купувати крадене...
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27.06.2022 07:54
+28
Згода між Україною та рф? Йдіть в дупу,турки. Довбані скупники краденого.
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27.06.2022 07:59
+21
Маячня ! Це неможливо якщо якщо стояти на варті інтересів України!
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27.06.2022 07:56
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Турки-припиніт купувати крадене...
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27.06.2022 07:54 Відповісти
На чужому прутню у рай не заїдеш. Туркам це відомо?
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27.06.2022 07:56 Відповісти
Маячня ! Це неможливо якщо якщо стояти на варті інтересів України!
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27.06.2022 07:56 Відповісти
Це пишуть турки,але дороги вивезення зерна уже працюють і без них. Тихо,неквапливо, але працюють
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27.06.2022 08:12 Відповісти
Может турки не в курсе как уничтожали Мариуполь ? Зачем они лезут к раше брать КРОВОВОЕ ЗЕРНО ??
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27.06.2022 07:58 Відповісти
Згода між Україною та рф? Йдіть в дупу,турки. Довбані скупники краденого.
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27.06.2022 07:59 Відповісти
Кому что, а туркам только бы шкурняк,и похер что Украину в щент громят.
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27.06.2022 08:00 Відповісти
Туреччина стоїть на інтересах Росії, треба дивитися не те, що вони базікають, а те, що вони роблять і ніякої віри в російські безпечні коридори в українців вже немає.
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27.06.2022 08:00 Відповісти
султан в сраці мав *********, там все виключно в інтересах турана - такі ж імперські плани, як і у *****.
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27.06.2022 08:13 Відповісти
Турки роблять гарну міну при поганій грі.
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27.06.2022 08:04 Відповісти
Пока что Турция крадет наше зерно и делает вид что она ни при чём.
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27.06.2022 08:05 Відповісти
Без участия США и Британии не запрацює
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27.06.2022 08:11 Відповісти
Наши понемногу сами разблокируют море. Вчера еще одну вышку накрыли в Черном море, и Змеиный обработали. расияне из-за гарпунов не могут теперь близко подойти. Серьезной проблемой остаются мины по маршрутам судоходства, видимо что то будут решать.
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27.06.2022 09:28 Відповісти
Угоди з немитою не ватрують паперу, на якому вони написані.
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27.06.2022 08:16 Відповісти
Турки, хотите разблокировать Одессу с моря- для начала разбомбите Змеиный.
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27.06.2022 08:19 Відповісти
нам це не цікаво. розблокування можливе лише військовим шляхом.
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27.06.2022 08:20 Відповісти
І займе не один місяць. Сагайдачний береже Україну.
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27.06.2022 08:40 Відповісти
Турецький базарний оскал ми запам'ятаємо навіки.
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27.06.2022 08:27 Відповісти
а хтось рахував майбутній урожай(який палять-нищать на корню).шо будемо засипати в засіки,шо для власних потреб залишиться?зараз в селах худоби-птиці тримають... ваще не тримають. у нас в селі у людей років 15 назад було біля 400 корів,зараз якщо 30 є то й добре.(за 1000 колгоспних забули ще в 90-х).Одна з причин-гонка за баксом. продать зерно за кордон вигодніше
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27.06.2022 08:38 Відповісти
Никакого коридора не будет пока параша в портах. Верить парашенцам и туркам- маразм!
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27.06.2022 08:51 Відповісти
А кто то считал ,сколько мы потеряем на демпинговых ценах ? Сколько уничтожат орки на полях и в закромах еще? Сколько стоит посадить и убрать новый урожай по новым ценам на топливо? Сколько будет стоить хлеб из нового урожая? Может ну его на-х этот мир , если он ***** поддерживает и готов сотрудничать с ним , пусть голодает? Если Россия использует голод как оружие ,то почему мы не можем так же его использовать?
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27.06.2022 08:58 Відповісти
Яка згода з фашистами?
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27.06.2022 09:48 Відповісти
А нам (УКРАИНЕ) не один хрен , здохнут ли Африканцы с голода или нет!! Есть для этого самые ненужные , пустые и корумпированные организации , как, НАТО, ООН, Юнеско, Гринпис и другие бездельники!!!! С деньгами, войсками , полицией и т.д ..Вот пусть они и занимаются проблемой россии в Чёрном море по транспортировке зерна из портов УКраины!!...А то создаётся впечатление , что нам это нужно , а они "сильно озабоченные", сторонние наблюдатели и руководители. , А хрен вам господа !!засучивайте рукава и работайте господа бездельники -капиталисты!!!! Что этот долбаный ООН не может за проливами БОСФОРОМ и ДАРДАНЕЛАМИ . Поставить объединеный флот ООН и заблокировать воровство украинского зерна и металла или сразу его передать бедствующим странам , пусть даже за пол-цены или даже бесплатно, если там так уж хреново с хлебом,, Наши ворюги -фермеры и перекупщики , типа КОСЮКА , перебьются и не обеднеют!!!,,, Итак все обдирают бедного украинского пайщика земли!!!... нам сегодня весь мир помогает бесплатно вооружением и продовольствием и медикаментами против России.. А сколько миллиардов долларов и евро-денег подарили Зеленскому.. Так , что долг платежом красен, господин Зеленский!!!!!,,,,,,
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27.06.2022 11:24 Відповісти
буде експорт зерна через країни ЄС, ту ж таки Польщу, з вивозом зерна через порти Гданська. Експорт через Румунію, Дунай. Тим більше, що ця проблема є абсолютно штучною. Бо зерно, зазвичай, весь час, експортувалося, головним чином, взимку. Така особливість його торгівлі на фінансовому ринку. І для тих же таки країн Азії, Африки, Україна, ще до 24 лютого продала 42 мільйона тон (стільки ми продавали в середньому щороку) - вже забезпечивши ці країни зерном на весь рік.
А отже, будь-які "зойки" - від тієї ж таки ООН, Туреччини, росії, будь-яких глобальних структур про "голод" - це лише брехня та спекуляції, аби примусити Україну розмінувати підходи до Одеси по морю - аби рашистам було легше висадити десант та відрізати Україну від моря загалом, назавжди й повністю.
Так що, не повторюйте чужих наративів про "голод", "десь там", без нашого зерна, бо це відверта брехня та спекуляція.
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27.06.2022 12:26 Відповісти
Купуючи в рашиста крадене українське зерно, турки тим самим їстимуть хліб ,замішаний на українській крові.
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27.06.2022 11:25 Відповісти
 
 