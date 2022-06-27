Білорусь відправила до Бєлгородської області РФ до 20 вагонів боєприпасів, - Генштаб ЗСУ

Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 27 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів", - повідомили в Генштабі.

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