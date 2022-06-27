Білорусь відправила до Бєлгородської області РФ до 20 вагонів боєприпасів, - Генштаб ЗСУ
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Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 27 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів", - повідомили в Генштабі.
Топ коментарі
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Бацько,навіщо ти падло загоняеш свій народ в пекло? Гнида ти путліровська .Не довго залошилось тобі жити на цьому світі. 3.14здеець тобі
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року
26.06.2022 12:32
в українському іноземному легіоні є білоруський батальйон
хлопці віддають своє життя за Україну
Живе Білорусь!
А нині хто відрізнить, де закінчується залежний повністю від політики Московської орди султанат Лукашенка і починається суто царство кремлівського виродка, власне, одна територія, і зброя та ********** на ній знаходяться в одній, московській, кишені, можливо це трагедія значної меншості, але за повного схвалення або байдужості до свого буття з боку більшості.