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Понад 100 тіл загиблих від бомбардувань знайдено в одному з будинків у Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В одному з будинків у місті Маріуполі виявлено понад 100 тіл загиблих у результаті бомбардувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

"Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", - написав Андрющенко.


Він зазначив, що триває ексгумація: "В пріоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
После Бучи, рашисты тщательно заметают все следы своего варварства. Очень тяжело будет узнать истинное количество гражданских жертв в Мариуполе.
Мировое сообщество, которое реагирует на подобные вещи, верит официальной статистике ООН.
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27.06.2022 09:29
+3
Шо ти мелеш, притрушене?
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27.06.2022 09:01
+3
Мавзолейная банда убийц и Мародеров будет Гааге....Трибунал спасет "рюZZkій мир"....
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27.06.2022 09:17
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Шо ти мелеш, притрушене?
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27.06.2022 09:01 Відповісти
а ты набери в ютубе мариуполь 2014 год...будешь ну очень удивлён..
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27.06.2022 09:32 Відповісти
я сидел 18 дней на морском 30 и омоскаленые рядом пели деферамбы путину
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27.06.2022 09:38 Відповісти
мои однокласники с 10 школы Князева Савочкина Попова Фоменко дождались русьнявого мира
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27.06.2022 09:44 Відповісти
ты дура? или тварь конченная?
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27.06.2022 09:02 Відповісти
да они дождались эти конченые я могу даже фамилии назвать
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27.06.2022 09:40 Відповісти
верю...мне видео с референдкма ,где они хриплым голосом кричат что они россия и днр было достаточно...люди не меняются к сожалению..
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27.06.2022 09:52 Відповісти
а ты с мариуполя???или так просто поговорить?
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27.06.2022 09:54 Відповісти
с Мариуполя со второго участка левобережные знают где это
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27.06.2022 10:03 Відповісти
я не у тебя спросил а у умника
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27.06.2022 12:15 Відповісти
А нефиг, их убили патаму шта ани бендеровцы...
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27.06.2022 09:14 Відповісти
Мавзолейная банда убийц и Мародеров будет Гааге....Трибунал спасет "рюZZkій мир"....
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27.06.2022 09:17 Відповісти
После Бучи, рашисты тщательно заметают все следы своего варварства. Очень тяжело будет узнать истинное количество гражданских жертв в Мариуполе.
Мировое сообщество, которое реагирует на подобные вещи, верит официальной статистике ООН.
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27.06.2022 09:29 Відповісти
мои однокласники с 10 школы Князева Савочкина Попова Фоменко дождались руснявого мира
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27.06.2022 09:46 Відповісти
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27.06.2022 10:38 Відповісти
Сумно.

Як було покарано росіян? Які дії з пацифікації було проведено?
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27.06.2022 14:14 Відповісти
 
 