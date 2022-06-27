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Сьогодні день народження відзначає командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко, який нині перебуває в російському полоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,азов

Сьогодні, 27 червня, свій день народження відзначає український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Командування об’єднаних сил ЗСУ.

"У ході російського вторгнення в Україну підполковник Прокопенко відзначився ефективними діями з відбиття атак ворога та захистом міста-героя Маріуполя.

20 травня командир полку "Азов" Прокопенко повідомив, що на 86 день кругової оборони Маріуполя був отриманий наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених та загиблих були виконані", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над звільненням захисників Маріуполя, - Зеленський

Привітання висловив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв:

"Шановний Денисе Геннадійовичу! Від щирого серця вітаю Вас з Днем народження!

Майже три місяці Ви разом зі своїми бойовими побратимами мужньо захищали український Маріуполь від російських окупаційних військ.

Так само мужньо зараз Ви демонструєте всьому світові стійкість, патріотизм та незламність духу, перебуваючи у ворожому полоні.

Ні на хвилину ми не забуваємо про Вас і Ваших побратимів. Віримо, що стіни впадуть! Віримо у Вашу свободу і боремось за неї!

У цей день бажаю Вам здоров’я, витримки та скорішого повернення до рідної домівки!

Слава Україні! Разом переможемо!"

Читайте: Захисники Маріуполя живі, процес щодо звільнення не зупиняється ні на годину, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Честь і шана!
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27.06.2022 09:00
+40
Здоровья и скорейшего возвращения домой.
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27.06.2022 09:10
+24
Героям слава!
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27.06.2022 09:14
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Честь і шана!
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27.06.2022 09:00 Відповісти
Який полон? Їх же евакуювали? Зевлада ж казала! Чи це Порох дезу кидає?
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27.06.2022 09:02 Відповісти
Він герой і що важливо - живий герой.

А полон - то діло десяте.
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27.06.2022 09:10 Відповісти
та ну да, дело то житейское, пустячок
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27.06.2022 09:20 Відповісти
из всех возможных на тот момент вариантов (умереть/сдаться в плен) это таки реально пустячок
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27.06.2022 09:26 Відповісти
Відрізати тобі б носа і вуха як вже робили з нашими полоненими!!! Щоб ти знав, що таке "пустячок"!!!!
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27.06.2022 10:48 Відповісти
а якшо тебе вбити ?
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27.06.2022 12:15 Відповісти
Одного азовця, що погрожував кадирову, після "евакуації" відразу повезли до кадирова. Як думає він щасливий, що живий? А що з іншими живими? Які ж ви зелені йолопи!!!
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27.06.2022 10:46 Відповісти
ну так чому ти його не звільнив ?
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27.06.2022 10:56 Відповісти
Нагадати, кого ви пАпріколу вибрали презЕдентом, три роки тому? Ось йому і ставте питання.
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27.06.2022 11:06 Відповісти
я можу нагадати, шо три роки тому я голосував за Порошенко

і не пАпріколу
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27.06.2022 12:16 Відповісти
133133
Тому не звільнив,що такий,як ти сидить на дивані,та ще й щось там #іздить
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27.06.2022 11:10 Відповісти
та я б не сидів на дивані якби мене на другий день війни взяли б до ЗСУ, коли я пішов у військомат.

але не взяли.

і 27 травня не взяли.
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27.06.2022 12:18 Відповісти
Здоровья и скорейшего возвращения домой.
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27.06.2022 09:10 Відповісти
Зараз клоун накатає відосик і привітає його.
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27.06.2022 09:10 Відповісти
Оце й усе, на що вони здатні. Я ще коли на елітному марафоні дякувати почали, зрозуміла - все, хана хлопцям. Зараз подякують, заспокоють себе тим, що що могли, те й зробили, а далі з очей подалі, точніше з ефіру, заберуть, щоб зайвий раз не дратували совість, якщо вона ще є, та не збивали рейтинг найвеличнішого отим нагадуванням
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27.06.2022 11:12 Відповісти
может вы уберете слово "відзначає" из заголовка звучит как издевательство!
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27.06.2022 09:12 Відповісти
Угу, бенкет в ресторані заказав, шампанське відкорковує...
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27.06.2022 10:57 Відповісти
Героям слава!
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27.06.2022 09:14 Відповісти
Слова підтримки то одне, що робиться, щоб повернути полонених?
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27.06.2022 09:17 Відповісти
Маляр сказала,що це велика таємниця. За сімома печатками. Як і справа "вагнерівців".
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27.06.2022 09:27 Відповісти
До речі, де там Безугла, чому мовчить хто здав вагнерівців.
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27.06.2022 09:38 Відповісти
Уже ж промукала, шо нихто не виноват, кроме Бурбы. Так и с Азовцами будет. Зелёная плесень
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27.06.2022 10:10 Відповісти
Вітаємо Чекаємо! Бажаємо здоров'я!! Нехай щастить!!!!💛💙
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27.06.2022 09:21 Відповісти
А что там со спецоперацией ГУР МО, ВСУ, МВД, СБУ по спасению защитников Мариуполя?
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27.06.2022 09:21 Відповісти
Неначасі.
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27.06.2022 09:25 Відповісти
Великая тайна
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27.06.2022 10:11 Відповісти
Дай Боже йому,як і всім захистникам Маріуполя,які з честю виконали свою справу та потрапили в полон до рашистів ,сил,витримки та везіння.
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27.06.2022 09:24 Відповісти
з честю виконали свою справу та потрапили в полон????????????

ти, зедебілу тексти не пишеш?
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27.06.2022 09:37 Відповісти
На фронте они могли бы принести больше пользы, чем в подвалах азовстали и в плену. Но, живы и слава богу
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27.06.2022 10:40 Відповісти
Дорогий наш Герою,вітаємо Вас с днем народження!Чекаємо з нетерпінням повернення. Тримайтеся в тому пеклі.Ми всі молимося за вас та ваші родини.Низький уклін Вам !!! Героям слава!!!
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27.06.2022 09:28 Відповісти
Навіть не уявляю, що він проходить у застінках ФСБ у цих нелюдів. Будем вірити, що він та Калина, а також інші хлопці повернуться з кацапського полону живими.
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27.06.2022 09:31 Відповісти
То же что и Савченко, перевоспитывают
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27.06.2022 09:34 Відповісти
Та савченко мутная еще до плена была
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27.06.2022 09:36 Відповісти
конченая, а не мутная
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27.06.2022 09:39 Відповісти
Івановпетровсидоров,вас уже перевоспитали, чого сюди забрели
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27.06.2022 09:42 Відповісти
Иди жопу мой немцу
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27.06.2022 09:48 Відповісти
Що ватан, інших професій не знаєш? Лише лизання чи миття дуп?
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27.06.2022 11:11 Відповісти
Господи, допоможи Героям Азова вижити та повернутися додому!!! Слава Незламним!!!
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27.06.2022 09:35 Відповісти
Господи, спаси і помилуй ГЕРОЯ.
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27.06.2022 09:40 Відповісти
Баньте та плюйтесь верблюди зебені.... Але в подарунок йому, вишліть від охфісу препізебента- рожевих підсвинків...
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27.06.2022 09:41 Відповісти
Стадо мавзолейных баранов за все ответит...
В расследованию преступлений подключился известный следак по нацистам Германии и Мацковии...
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27.06.2022 09:42 Відповісти
знов у вас прапорець не український. то український, то не український.
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27.06.2022 10:30 Відповісти
чи це два різні Сенатори? незрозуміло...
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27.06.2022 12:09 Відповісти
Надеюсь, ZEшобла не собирается руками кацапов уничтожить Азовцев. Иначе гореть зелёной плесени в аду
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27.06.2022 10:15 Відповісти
Потрібно було захопити високі чини ворога, такі як герасимов і шойгу, коли вони заїхали на територію України, щоби обміняти їх на всіх полонених захисників Маріуполя.
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27.06.2022 10:18 Відповісти
НЕПРАВИЛЬНО! Він не в полоні, а в евакуації! Сама зекоманда так сказала! Була евакуація, а не взяття в полон!!!
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27.06.2022 10:28 Відповісти
і не взяття, а здача. зелена влада їм наказала здатися
при тому, що і вертольоти туди добиралися

і про поранених ні слова, як вони там...
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27.06.2022 10:32 Відповісти
Боже, бережи
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27.06.2022 11:12 Відповісти
Один из самых лучших наших граждан, пример для подражания во всём, и как Родину любить, и
как воинскую честь сохранить, несмотря на предательский приказ о сдаче. Он выполнил свой долг до конца. Его побратимы, его семья, наш народ могут гордиться им. Да, как бы деликатно обьяснить, что в плену у зверья невозможно что то хорошее "отмечать", слово то неуместное.
И выражение "приказ высшего командования" тоже непонятен. Хотелось бы конкретики, без
стеснений! Страна должна знать как своих героев, так и своих предателей. Или вы думаете, что
народ не догадывается, что это приказ фельдмаршала Зе, а военные должны стыдливо прикрывать
чью то глупость. Я надеюсь, что Денис пройдёт с достоинством и через эти круги ада, как у Солженицына, и вернётся к нам. Многие лета тебе, ВОИН!
А мы тут постараемся без тебя всех вшей разогнать, очистить Родину.
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27.06.2022 19:14 Відповісти
WarorvA , наш народ... наших граждан...Родину любить -що ж ти скацаплене верзеш? Один день гав, інший няв- це в тебе роздвоєння дури чи жадібність до конкуруючих замовлень?
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28.06.2022 06:39 Відповісти
Щирі вітання з Днем народження! Перемог на всіх фронтах і швидкого повернення в Україну!
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24.10.2022 14:51 Відповісти
Вітаю з днем ​​народження солдат!
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17.05.2023 22:52 Відповісти
 
 