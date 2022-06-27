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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1552 танки та 3687 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 35000 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1552 (+20) од,

бойових броньованих машин - 3687 (+28) од,

артилерійських систем - 771 (+7) од,

РСЗВ  - 243 (+0) од,

засоби ППО  - 101 (+2) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 636 (+6),

крилаті ракети  - 139 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11) од,

спеціальна техніка  - 60 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 850 осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1532 танки та 3659 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1552 танки та 3687 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Характер війни змінився.
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27.06.2022 09:32
+7
Казламордиє роблять ставку на артилерію.
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27.06.2022 09:32
+5
Круглые цифры. И самолёты с вертолётами в сумме вчера разменяли пятую сотню.
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27.06.2022 09:17
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Круглые цифры. И самолёты с вертолётами в сумме вчера разменяли пятую сотню.
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27.06.2022 09:17 Відповісти
За первые 3 месяца войны потери орков убитыми составляли в среднем 10 тысяч человек / месяц. А за 4-й месяц - только 5 тысяч человек. Плохо, темпы падают.
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27.06.2022 09:26 Відповісти
Казламордиє роблять ставку на артилерію.
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27.06.2022 09:32 Відповісти
Характер війни змінився.
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27.06.2022 09:32 Відповісти
невідомо, бо коли роз...лі колонну можна порахувати, а коли накривають артилерією, що там можна порахувати? озвучують те, що можна полічити по розбитій техниці, тобто по мінімуму, скільки ще в русскіх шпиталях з "продвинутою медициною і душевним персоналом", відправиться до кобзона. Просто якщо ця цифра виявиться більшою ніж подавалася, пан легко перенесе. А от коли меньшою, то вже видно, що для пана то прикрість.
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27.06.2022 11:18 Відповісти
Считают потери л.с. по к-ву уничтоженной техники.Танк-3 орка,БТР 2 экипаж+8-10 десант,БМ 21,5-7 орков в расчете,гаубица-6.."Стрела 10-4..,БМП 3+8....,и.т.д,и.т.п..Поэтому никогда точно потерь не подсчитать,только приблизительно,как нам ГШ ВСУ и подает..Точные потери может знать только ПНШ от б-на и выше за которым это закреплено в обязанностях
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27.06.2022 15:11 Відповісти
особового складу - близько 35000

це добре, але хотiлось би побiльше....
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27.06.2022 09:30 Відповісти
......со второй половины лета вангую "северный" трэнд - эдок по 250-300 в сутки..... .....до конца года около 100К думаю нагасим....... .......если(варианты).......
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27.06.2022 09:40 Відповісти
Скоріш за все набагато більше, бо знищену піхоту важко порахувати, особливо коли свинорус розібрався на кубики Лего.
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27.06.2022 09:42 Відповісти
........дело в том, что потери даёт контрразведка из перехваченных данных орков.....а там гистерезис(получение истинного кол-ва по отчётам ) в 3-5 дней.....
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27.06.2022 09:49 Відповісти
Вот у них там и гистерезис, а они все прут и прут!
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27.06.2022 13:28 Відповісти
так врахуйте, що це убитими. а пораненими ще в три рази більше. і багато з них навіть не доїдуть до лікарні або помруть там. а решта вийде з ладу надовго.
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27.06.2022 10:19 Відповісти
По технике ж/д состав.
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27.06.2022 09:35 Відповісти
Дивно, що по ракетах - "нуль". Вчра був доволі масований обстріл, зокрема, й по Києву. Начебто ж, були збиття.
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27.06.2022 09:37 Відповісти
Вже навіть не десятки, а імовірно сотні разів писалось, та пояснювалось.
Офіційна статистика від генштабу йде з запізненням 1-2 дні.
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27.06.2022 09:43 Відповісти
Так прикол в тому, що протягом цих 1-2 днів завжди рапортують про нові збиті ракети, але Генштаб це постійно ігнорує.
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27.06.2022 09:55 Відповісти
а він все пре і пре...
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27.06.2022 09:37 Відповісти
......загасили разведанные цели........... ....это очень неплохо.....
......таки "лизинг" очень даже эффективен.....
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27.06.2022 09:44 Відповісти
В теорії з приходом гаубиць і ракетної артилерії цифри повинні рости. І вони ростуть. Хоч у чомусь з'явилася логіка...
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27.06.2022 09:53 Відповісти
Ого, скільки налупашили. мабуть, німецька техніка запрацювала)
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27.06.2022 10:20 Відповісти
Більше сотні наземної бойової техніки за 2 дні !!! Добряче хлопці гуляють!
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27.06.2022 19:00 Відповісти
Чесно кажучи - уявляєте,яка армада знищеного?
Чому темп нападу не зменшився?
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28.06.2022 04:38 Відповісти
 
 