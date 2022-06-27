В районі Ізюму ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. ЗСУ нищать окупантів на лінії зіткнення на Харківщині, - Синєгубов
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Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області. Загалом за добу загинули 2 жінки, 5 мирних жителів поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Харківщини Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі у Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи. Унаслідок ще одного ракетного удару пошкоджена адміністративна будівля. Постраждалих немає.
"У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 людей поранені. Снаряди влучали по господарських спорудах, пошкоджено вуличний газогін. У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще 3 цивільних", - інформує Синєгубов.
"Наші Збройні сили продовжують нищити окупантів на лінії зіткнення. На Харківському напрямку загарбники вели наступ в напрямку Дементіївки та Питомника, зазнали втрат та відійшли. Окупанти дистанційно замінували місцевість біля Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги", - додає він.
За словами Синєгубова, у районі Ізюму ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів.
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