Велика Британія виділить до £10 млн на ремонт залізничної інфраструктури України для вивезення зерна

Уряд Великої Британії виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на ремонт української залізниці, щоб полегшити вивезення зерна з країни на тлі російської агресії проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уряду.

"Окрім блокування вивезення зерна з України через Чорне море – маршрут, яким історично експортувалося 96% українського зерна, російські атаки порушують його експорт залізницею. Щоб протидіяти цьому, Велика Британія виділить до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на матеріали та обладнання для ремонту залізничної інфраструктури України та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею", - підкреслюється у пресрелізі.

Зазначається, що влада Великої Британії тісно координує з урядом України питання, як максимально збільшити пропускну здатність залізниці та забезпечити перевезення зерна.

У британському уряді зауважили, що Росія не тільки перешкоджає Україні експортувати її зерно, але й з’являється дедалі більше доказів того, що Росія краде українське зерно й переправляє його контрабандою через кордон з метою продажу для збільшення військової казни Путіна.

"Велика Британія виділить 1,5 млн фунтів стерлінгів на розробку процесу тестування, щоб визначити, чи було зерно, яке продається Росією на світовому ринку, незаконно вивезено з України. Це допомогло б світовим урядам вирішити проблему вкраденого зерна, стримуючи російську активність на цьому напрямку і гарантуючи, що Україна отримує необхідний дохід від будь-якого вирощуваного зерна. Прем'єр-міністр (Борис Джонсон. – Ред.) попросить інші країни G7 приєднатися до цих зусиль", - йдеться в пресрелізі.

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