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Велика Британія виділить до £10 млн на ремонт залізничної інфраструктури України для вивезення зерна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залізниця

Уряд Великої Британії виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на ремонт української залізниці, щоб полегшити вивезення зерна з країни на тлі російської агресії проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уряду.

"Окрім блокування вивезення зерна з України через Чорне море – маршрут, яким історично експортувалося 96% українського зерна, російські атаки порушують його експорт залізницею. Щоб протидіяти цьому, Велика Британія виділить до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на матеріали та обладнання для ремонту залізничної інфраструктури України та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею", - підкреслюється у пресрелізі.

Зазначається, що влада Великої Британії тісно координує з урядом України питання, як максимально збільшити пропускну здатність залізниці та забезпечити перевезення зерна.

У британському уряді зауважили, що Росія не тільки перешкоджає Україні експортувати її зерно, але й з’являється дедалі більше доказів того, що Росія краде українське зерно й переправляє його контрабандою через кордон з метою продажу для збільшення військової казни Путіна.

"Велика Британія виділить 1,5 млн фунтів стерлінгів на розробку процесу тестування, щоб визначити, чи було зерно, яке продається Росією на світовому ринку, незаконно вивезено з України. Це допомогло б світовим урядам вирішити проблему вкраденого зерна, стримуючи російську активність на цьому напрямку і гарантуючи, що Україна отримує необхідний дохід від будь-якого вирощуваного зерна. Прем'єр-міністр (Борис Джонсон. – Ред.) попросить інші країни G7 приєднатися до цих зусиль", - йдеться в пресрелізі.

Також дивіться: ЗСУ знищили Ясинуватський залізничний вузол, в окупантів побільшає проблем з логістикою, - радник мера Маріуполя. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Ось і відповідь туркам,тихіше їдеш,спокійніше буде. Ніхто кацапів в порти України не допустить. Ні з турками ні з ООН. Уже захисників Маріуполя довірили їм.
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27.06.2022 10:44 Відповісти
турецькі порти ітак приймають наше зерно з мскальских суден, годі їм набивати кармани за рахунок краденого
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27.06.2022 10:50 Відповісти
Звісно це круто, але ще б поперед цих коштів отримати засоби захисту того, на що їх планують використати
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27.06.2022 10:51 Відповісти
может лучше начать на эти деньги прокладывать европейскую узкоколейку, хотя бы до Одессы?
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27.06.2022 10:59 Відповісти
Переход на євроколію незабаром...щоби мавзолєйні щури не змогли в' їхати в Україну...
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27.06.2022 11:00 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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27.06.2022 11:19 Відповісти
Пусть сразу стоит колею европейской ширины (1435мм).
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27.06.2022 11:58 Відповісти
Вывезут прошлогоднее зерно, а есть ли уверенность, что соберем новый урожай? Кто даст гарантии, то россия не начнет обстрел и поджег полей и Украина соберет, обработает и загрузит в элеваторы зерно? Кто обеспечит сохранность наших зернохранилищ (пока что их разбивают ракетами)? Можно так все вывезти, что к зиме будем сами с протянутой рукой стоять. И не факт, что ООН озаботится и поможет. Мы же не африканский союз, на нас пофиг.
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27.06.2022 12:02 Відповісти
Рашка может обстреливать объекты в глубине Украины только дорогущими крылатыми ракетами большой дальности. Если она ими начнет обстреливать поля и мелкие элеваторы, то она себе ущерба нанесет гораздо больше, чем Украине.
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27.06.2022 12:17 Відповісти
укрзалізниця прогнила корупцією, розтягнуть ті гроші, я працював там , знаю шо кажу
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27.06.2022 12:15 Відповісти
 
 