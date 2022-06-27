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Артисти з РФ, які хочуть виступати в Україні, мають подати декларацію на підтримку нашого суверенітету, - Мінкульт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

музиканти

Щоби пісні російських артистів звучали в Україні зі сцени та з радіоприймачів, вони мають подати декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та згоду на її публікацію.

Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

У Міністерстві нагадали, що нові правила запроваджені рішенням Верховної Ради про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо та телебаченні.

Закон також передбачає створення "білого списку" - переліку російських виконавців, які засуджують агресію РФ проти України.

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"При цьому вони мають подати заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України, зобов’язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Також артист має подати згоду на публікацію декларації. І не входити до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Рішення про включення до "білого переліку" та виключення з нього приємає СБУ за погодженням з Мінкультом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Нах они тут все нужны??? Чтобы ЗЕленый скоморох не скучал?? Пусть любят Украину издалека, а поддерживать и раскручивать нужно украинских артистов. Хороших русских не было, нет и не будет. А как только для кого-то делается исключение, тогда со временем исключение становится правилом. ЗЕленая власть хахлов-малоросов до последнего пытается заложить лпзейки на будущее для представителей страны-оккупанта...
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27.06.2022 11:14
+24
"Супер" что? Ну Заполнит тебе Миша Шуфутинский декларацию.. И что дальше? Срубит бабло в Киеве и Одессе, а летом опять поедет на гастроли в Крым
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27.06.2022 11:14
+22
Артистів вслід за кораблем! Всіх!
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27.06.2022 11:10
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РЕСПЕКТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ !
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27.06.2022 13:10 Відповісти
Ніяких рашистських артистів. ніякої рашистської попси. ніякої рашистської культури !!!
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27.06.2022 13:12 Відповісти
тільки на озжопних корпоративах...
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27.06.2022 13:40 Відповісти
А може мінкульт з тим, хто його очолює та дружно з росАкторами підуть вслід за кораблем?
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27.06.2022 13:48 Відповісти
А як же закон про заборону російських пісень та ін ???
А по друге як же вони дістали з хррузьськими артистами ,на кой вони потрібні ??ніяк ОП не заспокоїться
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27.06.2022 13:54 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli



Геноцид. Тисячі смертей. Мільйони переселенців і біженців. Мінкульт складає "білий список" російських артистів. Влада кончених малоросів, що не мають ні честі, ні гідності. Які попри трагедію власного народу підлещуються до своїх катів. Моральні виродки.
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27.06.2022 14:20 Відповісти
Таке спочатку треба запровадити всіляким повалійшам лорак тодаренкам і іншим шльондрам!
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27.06.2022 17:43 Відповісти
Правильно. В рф полно смелых достойных артистов, которые неизменно поддерживали Украину публично.
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28.06.2022 04:17 Відповісти
Среди российских артистов которые против путинской войны это Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин они сразу как началась в Украине война выехали в Израиль затем планируют переехать в Латвию. А все остальные это рашисты например Газманов выступал в Крыму 2014 -года то есть он поддерживает войну против Украины Юрий Шатунов которого уже нет - также ненавидел Украину и поддерживал войну. Нормальных там мало .
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28.06.2022 11:30 Відповісти
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