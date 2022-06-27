Обмеження у сферах енергетики, фінансів, торгівлі та закриття шпарин для обходу, - Немчінов озвучив пропозиції України до сьомого пакету санкцій проти РФ
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Уряд України напрацьовував пропозиції щодо сьомого пакета санкцій проти Російської Федерації по трьох напрямках: посилення санкцій у сферах енергетики, фінансів і торгівлі, нові персональні санкції та закриття шпарин для обходу минулих обмежень.
Про це розповів міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Це, фактично, три великих напрямки. Це посилення секторальних напрямків у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Це нові індивідуальні санкції проти олігархів, які підтримують російський уряд і керівний режим, вища урядова ланка, яка приймає ключові рішення щодо завдання ударів по житловій та соціальній інфраструктурі в Україні.
І третій момент - це закриття тих шпарин, які лишаються в санаційній політиці й обходяться Росією та її сателітами для того, щоб продовжувати постачання критичного імпорту до РФ, для вироблення ними зброї для обстрілів території України й для того, щоб вони надалі уникали санкцій", - пояснив він.
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И что по запасам газа? Понимайте, что все газопроводы наглухо перекроют, уничтожат 50% накоплений газа диверсиями ГРУшники, а СПГ будет непрерывно попадать под ряд проблем, то корабль пираты захватят, то суэцк кто-то застрянет, то на терминалах загрузки или приемки пожары будут? Запас должен быть двойным или десятки тысяч военных и тысячу гражданских для обеспечения энергетической безопасности нужны, решительных военных, кто видит наперед возможные ходы врага для шантажа. Есть сильное ощущение, что эти политики ничего не сделают, получат взрыв газгольдера и затем будут плакать, чтобы открыли Северный Поток 2, а то они мерзнут зимой. Будет половина туда-половина сюда и они будут такие жалкие и убогие, что противно смотреть на них будет.