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G7 стоятиме на боці України в її боротьбі проти російської агресії, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олаф,шольц

Лідери "Групи семи" розпочали другий робочий день саміту G7 в замку Ельмау в баварських Альпах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ранкова сесія присвячується насамперед українському питанню, участь у ній по відеозв’язку візьме президент України Володимир Зеленський.

Паралельно проходять двосторонні зустрічі. Зокрема, вранці в понеділок провели переговори глави урядів ФРН і Канади Олаф Шольц і Джастін Трюдо. Шольц заявив після неї, що "ми будемо разом стояти на боці України в її боротьбі проти російської агресії".

Він назвав "добрим меседжем" те, що країни G7 приймають жорсткі рішення проти РФ, вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це потрібно, "але будуть робити це таким чином, аби уникнути "великого конфлікту" між Росією і НАТО. "У цьому і є сенс: бути жорсткими та думати про потреби часу, в якому ми живемо", - сказав Шольц.

Після обіду на саміті обговорюватиметься питання "Інвестування в краще майбутнє: клімат, енергія, здоров’я". На цю сесію фізично запрошені глави Індії, Індонезії, Аргентини, Північної Африки та Сенегалу.

Також читайте: Країни G7 стурбовані глобальною економічною кризою, - Шольц

Автор: Ірина Дашківська
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Как буд-то это от ваших действий зависит избежать или нет конфликта с путиным, лол. Захочет - нападёт, а не захочет - не нападёт
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27.06.2022 11:42 Відповісти
краще стань на свої яйка
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27.06.2022 13:40 Відповісти
....уникнути "великого конфлікту" між Росією і НАТО,можна лише знищеням росії як країни,або мавпи з гранатою.
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27.06.2022 13:44 Відповісти
Будемо вдячні.

Але швидкість заставляє задуматись що це просто самозахист, а не допомога українцям.
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27.06.2022 14:10 Відповісти
 
 